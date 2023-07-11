İngiltere flaş Türkiye açıklaması: Terörle mücadelede işbirliğini derinleştirme konusunda mutabık kalındı

İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamada, Litvanya'nın başkenti Vilnius'taki NATO Zirvesi'nde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya gelen Sunak'ın, Türkiye'nin, İsveç'in NATO üyeliğine verdiği desteği memnuniyetle karşıladığı ve Erdoğan'ı çabalarından ötürü takdir ettiği belirtildi.

Açıklamada, iki liderin, büyüyen ticaret bağları ile güçlü savunma ve güvenlik işbirliğine dayanarak İngiltere-Türkiye ilişkilerinin tam potansiyeline ulaşmasını sağlamadaki ortak kararlılıklarını bir kez daha teyit ettiği kaydedilerek, "Liderler ayrıca, terörle mücadele konusunda istihbarat paylaşımı ve işbirliğini derinleştirme konusunda mutabık kaldı." ifadesi yer aldı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin, Türkiye'ye yaptığı son ziyaretin de değerlendirildiği belirtilen açıklamada, liderlerin, Karadeniz Tahıl Anlaşması'nın uzatılmasının önemi konusunda da mutabık kaldığı vurgulandı.

Açıklamada, Başkan Erdoğan ve Başbakan Sunak'ın, yakın temas halinde olmayı kararlaştırdığı da kaydedildi.