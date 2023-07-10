Başkan Erdoğan'ın resti sonrası Stoltenberg'ten flaş Türkiye açıklaması: "AB'ye katılma hedefini destekliyorum"

Başkan Erdoğan'ın AB resti sonrası konuşan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye'nin AB'ye katılma isteğini desteklediğini açıkladı. Stoltenberg, "Türkiye'nin AB'ye katılma hedefini destekliyorum." diye konuştu.
Stoltenberg, "Yarın müttefikler Ukrayna'nın NATO üyeliğine giden yolunu ele alacaklar. Ukrayna'yı desteklemeye devam etmek ve kendi kuvvetlerimizi güçlendirmek için savunmaya daha fazla yatırım yapmamız gerekiyor. Müttefikler daha iddialı bir savunma yatırımı taahhüdü belirleyecekler" dedi.