Başkan Erdoğan'ın resti sonrası Stoltenberg'ten flaş Türkiye açıklaması: "AB'ye katılma hedefini destekliyorum"

"ZELENSKİ, KONSEY TOPLANTISINDA BİZE KATILACAK"

Stoltenberg, NATO-Ukrayna Konseyi'nin açılış toplantısına Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin de katılacağını belirterek, "Siyasi ilişkilerimizi de geliştireceğiz. Başkan Zelenski yeni NATO-Ukrayna Konseyi'nin açılış toplantısı için bize katılacak. Tüm alanlarda yüksek hazırlık ve büyük yetenekler konusunda üç yeni bölgesel plan ekleyeceğiz. Bu, Litvanya'nın her karışını ve müttefik topraklarının her karışını savunacağımıza dair net bir mesaj göndermektedir. Ukrayna ile ilgili kararlar da alacağız. Sovyet döneminden NATO teçhizat ve standartlarına geçişi sağlayarak Ukrayna kuvvetlerini müttefiklerle tamamen birlikte çalışabilir hale getirecek paketi açıklayacağız" ifadelerini kullandı.