Başkan Erdoğan'ın AB resti sonrası NATO ve ABD'den Türkiye'ye destek açıklaması

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın AB resti sonrası konuşan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye'nin AB'ye katılma isteğini desteklediğini açıkladı.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye'nin terörle mücadelede meşru endişelerinin göz önünde bulundurulduğu kadar İsveç'in NATO üyeliğine yönelik meşru talebin de göz önünde bulundurulması gerektiğini belirterek Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) üyelik sürecini de İsveç'in NATO'ya üyelik sürecini de desteklediklerini bildirdi.
ABD'DEN TÜRKİYE'YE DESTEK AÇIKLAMASI
ABD, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) üye olma arzusunu her zaman desteklediğini ve desteklemeye devam ettiğini bildirdi.
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcülüğünden, yapılan yazılı açıklamada, "ABD, Türkiye'nin AB'ye üye olma arzusunu her zaman destekledi ve desteklemeye devam ediyor." ifadesi kullanıldı.
Üyeliğin, Türkiye ile AB üyesi ülkeler arasındaki bir mesele olduğuna işaret edilen açıklamada, "Odak noktamız, NATO ittifakına katılmaya hazır olan İsveç." değerlendirmesinde bulunuldu.
Stoltenberg ile 11-12 Temmuz'da yapılacak NATO Zirvesine ev sahipliği yapacak Litvanya'nın Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, zirvenin gerçekleşeceği Litexpo'da ortak basın toplantısı düzenledi.
Zirve kapsamında, NATO'nun caydırıcılığının ve savunmasının güçlendirileceğinin altını çizen Stoltenberg, "Ukrayna'ya yönelik desteğimizi artıracak ve Ukrayna'yı NATO'ya daha da yakınlaştıracağız." dedi.