Başkan Erdoğan'ın AB resti sonrası NATO ve ABD'den Türkiye'ye destek açıklaması

Stoltenberg, zirvede Ukrayna'nın NATO'ya üyeliği konusunda bu ülkeye somut neler sunabileceğinin sorulması üzerine, şunları söyledi:

"İstişareler devam ediyor ve bugün de toplantılar yapılacak ancak tüm müttefiklerin Ukrayna konusunda çok net bir mesaj üzerinde anlaşacaklarından eminim. Henüz nihai bir karar alınmadı ancak Ukrayna konusunda birlik içinde olacağımızdan ve güçlü bir mesaj vereceğimizden kesinlikle eminim."

NATO Genel Sekreteri, nihai kararların, tüm müttefikler hemfikir olduğunda ve liderler yarın Vilnius'ta bir araya geldiğinde alınacağının altını çizerek dolayısıyla şu an için kesin kararlar açıklamanın henüz erken olduğunu söyledi.

"TERÖRLE MÜCADELEDE BİRLİKTE DURMAMIZ ÖNEMLİ"

Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Litvanya'ya hareketinden önce yaptığı açıklamada, "Önce gelin Türkiye'nin Avrupa Birliği'nde önünü açın, ondan sonra biz de Finlandiya ile ilgili nasıl onun önünü açtıysak, İsveç'in de önünü açalım." ifadelerine ilişkin değerlendirilmesi sorulması üzerine, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin AB'ye üye olma arzusunu destekliyorum. Aynı zamanda, Madrid'de İsveç'in ittifaka tam üye olabilmesi için yerine getirmesi gereken belirli koşullar listesi üzerinde mutabık kaldığımızı da hatırlamamız gerekiyor."

İsveç'in bu koşulları yerine getirdiğini öne süren Stoltenberg, terörle mücadele konusunda da Türkiye ve İsveç arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesinin söz konusu olduğunu belirtti.