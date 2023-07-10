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    • Dünya
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    • 10.07.2023 20:30
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    Almanya'da Kur'an-ı Kerim'e alçak saldırı: DİTİB camisinin önüne Kur'an-ı Kerim yakılarak atıldı

    Almanya'da Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Mimar Sinan Camisi’nin önüne Kur’an-ı Kerim'in yakılarak atıldığı bildirildi. Cami derneğinin yöneticisi Osman Adıbelli, "Camimizin kamera kayıtlarına baktığımızda ana cadde üzerinde seyir halindeki araçtan caminin önüne bir cismin atıldığını gördük. Saat 04.45 sıralarında sabah namazına gelen cemaatimiz, caminin giriş kısmında bunun yakılan bir Kur’an-ı Kerim olduğunu fark etti" dedi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Almanya’da Kur’an-ı Kerim’e alçak saldırı!

    Almanya'da Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Mimar Sinan Camisi'nin önüne Kur'an-ı Kerim'in yakılarak atıldığı bildirildi.

    DİTİB'den yapılan açıklamada, seyir halindeki araçtan Baden-Württemberg eyaleti Maulbronn beldesindeki Mimar Sinan Camisi'nin önüne Kur'an-ı Kerim'in yakılarak atıldığı belirtildi.

    Cami derneğinin yöneticisi Osman Adıbelli, menfur olayın 8 Temmuz Cumartesi gecesi yaşandığını kaydederek, "Hadise sonrası camimizin kamera kayıtlarına baktığımızda ana cadde üzerinde seyir halindeki araçtan caminin önüne bir cismin atıldığını gördük. Saat 04.45 sıralarında sabah namazına gelen cemaatimiz, caminin giriş kısmında bunun yakılan bir Kur'an-ı Kerim olduğunu fark etti." ifadelerini kullandı.

    Adıbelli, konuya ilişkin suç duyurusunda bulunduklarını belirterek, "Kamera görüntülerinde caminin önüne gelen aracın farlarının yansıması nedeniyle ne plakası ne de saldırganların kaç kişiden oluştuğunu biliyoruz." bilgisini paylaştı.

    Saldırıdan büyük üzüntü ve endişe duyduklarını ifade eden Adıbelli, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

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    Haberler Dünya Almanya'da Kur'an-ı Kerim'e alçak saldırı: DİTİB camisinin önüne Kur'an-ı Kerim yakılarak atıldı
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