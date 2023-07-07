Kremlin Sözcüsü Peskov'dan Başkan Erdoğan'a övgü dolu sözler! Rusya-Ukrayna savaşı bitecek mi?

Başkan Erdoğan'ın Ukrayna meselesinin çözümü için büyük çaba gösterdiğini belirten Peskov, "Erdoğan, Ukrayna ihtilafı bağlamında çeşitli sorunların çözümü için defalarca büyük çaba sarf etti, arabuluculuk rolü oynadı ve bu rol Rusya Devlet Başkanı Putin tarafından büyük takdir gördü." ifadelerini kullandı.

PUTİN-ERDOĞAN GÖRÜŞMESİ OLABİLİR

Gelecekte Putin ile Erdoğan arasında gerçekleşecek bir teması göz ardı etmediklerini söyleyen Peskov, bu hususta bir tarih belirlenir belirlenmez bilgilendirme yapacaklarını dile getirdi.