ABD’de uyuşturucu krizi! Blinken korkunç bilançoyu açıkladı: 2022'de yaklaşık 110 bin kişi uyuşturucudan öldü

Uyuşturucunun bireylere, ailelere ve topluma etkisinin yanı sıra ekonomik zarara da neden olduğuna vurgu yapan Blinken, Kongre raporuna göre yalnızca 2020'de ABD'de uyuşturucunun yaklaşık 1,5 trilyon dolar gibi büyük bir ekonomik bedele neden olduğunun altını çizdi.

"HİÇBİR ÜLKENİN TEK BAŞINA ÇÖZEMEYECEĞİ BİR SORUNDUR"

Blinken, sadece ABD'de değil, Birleşmiş Milletler (BM) kayıtlarına göre dünya çapında 34 milyondan fazla insanın her yıl metamfetamin veya diğer sentetik uyarıcıları kullandığına işaret ederek, her bölgede, sentetik uyuşturucu kullanımında endişe verici bir artış yaşandığını kaydetti.