ABD’de uyuşturucu krizi! Blinken korkunç bilançoyu açıkladı: 2022'de yaklaşık 110 bin kişi uyuşturucudan öldü

ABD, ülke genelinde son yılların en büyük uyuşturucu krizi ile karşı karşıya kalmış durumda. Son yıllarda bir virüs gibi yayılan uyuşturucu salgını, ülkenin birçok kentini ele geçirdi.
BLİNKEN KORKUNÇ BİLANÇOYU AÇIKLADI
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 18 ila 49 yaş Amerikalıların bir numaralı katilinin sentetik uyuşturucular olduğunu belirterek, geçen yıl yaklaşık 110 bin kişinin aşırı doz uyuşturucudan öldüğünü söyledi. Blinken, video konferans yoluyla yapılan "Sentetik Uyuşturucu Tehditlerini Ele Alma Küresel Koalisyonu" toplantısında konuştu.
"GEÇEN YIL YAKLAŞIK 110 BİN AMERİKALI AŞIRI DOZDA UYUŞTURUCUDAN ÖLDÜ"
Bölgesel ve uluslararası organizasyonların temsilcilerinin yanı sıra yaklaşık 80 ülkeden üst düzey devlet görevlisinin katıldığı toplantıda, Blinken, sentetik uyuşturucuların ABD'de 18 ila 49 yaş nüfus için bir numaralı ölüm sebebi olduğunu vurguladı. Blinken, "Bu gerçek üzerinde durmaya değer; 18 ila 49 yaş Amerikalıların bir numaralı katili sentetik uyuşturucular, özellikle fentanildir. Geçen yıl yaklaşık 110 bin Amerikalı aşırı dozda uyuşturucudan öldü ve bu ölümlerin üçte ikisi sentetik opioidleri içeriyordu." dedi.