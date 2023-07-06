Ermeni hakemden büyük saygısızlık| İstiklal Marşı sırasında telefonuyla oynadı! Cezasız kalmadı

Azerbaycan'da yayınlanan Oxu haber sitesinin aktardığı habere göre Kişinev'de düzenlenen şampiyonada madalya töreni sırasında Türkiye'nin İstiklal Marşı okunurken salondaki herkes saygı göstergesi olarak ayağa kalktı. Ancak Ermeni hakem Nazik Avdalyan ise marşı dikkate almayarak telefonuyla oyalandı. Avdalyan'ın bu saygısızlığı şampiyona yetkilileri tarafından cezasız bırakılmadı. Ermeni hakem, as hakemlikten alınarak görevi yedek hakemliğe düşürüldü.