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    • Dünya
    • 05.07.2023 12:15
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    • 05.07.2023 12:15
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    Arap dünyasından Türkiye ve Mısır'ın diplomatik ilişkilerini artırmasına destek

    Türkiye ve Mısır arasındaki diplomatik ilişkiler 13 yıl aranın ardından yeniden büyükelçilik seviyesine çıkarıldı. Yeni dönem için atılan güçlü adım bölge ülkelerinden destek alıyor. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Arap Birliği ve Arap Parlamentosu, alınan kararı memnuniyetle karşıladıklarını duyurdular. Yapılan açıklamalarda; Türkiye ve Mısır'ın yeniden ilişkilerini güçlendirmesinin bölgedeki istikar, sorunların çözümü ve ekonomik refahın yükselmesi noktasında önemli katkı sunacağı vurgulandı.

    AJANSLAR
    Türkiye ve Mısır’a Arap dünyasından güçlü destek

    Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Arap Birliği ve Arap Parlamentosu, Türkiye ve Mısır'ın diplomatik ilişkilerini büyükelçilik seviyesine çıkarmasını memnuniyetle karşıladı.

    SUUDİ ARABİSTAN: GÜVENLİK VE BARIŞI ARTIRACAK
    Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Riyad yönetiminin Türkiye ve Mısır'ın, diplomatik ilişkilerini büyükelçilik seviyesine çıkarmasından memnuniyet duyduğu belirtildi.

    Açıklamada, bölge ülkeleri ve halkları lehine olan bu diplomatik adımın, bölgesel ve uluslararası düzeyde güvenlik ve barışı artıracağı ve ortak çıkarlara hizmet edeceği kaydedildi.

    BAE: DAHA FAZLA REFAH VE GELİŞME SAĞLAYACAK
    BAE Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise, "BAE, kardeş Mısır Arap Cumhuriyeti ile dost Türkiye Cumhuriyeti arasındaki diplomatik ilişkilerin büyükelçiler düzeyine taşınmasını memnuniyetle karşılamaktadır." ifadeleri kullanıldı.

    İki ülke arasındaki anlaşmadan övgüyle söz edilen açıklamada, bu önemli adımın, iletişim ve diyalog köprülerini pekiştireceği, bölgede istikrarın ve yapıcı işbirliğinin sağlamlaşmasına katkıda bulunacağı belirtildi.

    Açıklamada, "Mısır-Türkiye arasındaki ilişkiler, bölgesel ve uluslararası düzeyde barış ve kalkınmayı güçlendirecek, iki ülke ve halklarının ortak çıkarlarına hizmet edecek ve onlar için daha fazla refah ve gelişme sağlayacaktır." denildi.

    ARAP BİRLİĞİ: KRİZLERİN ÇÖZÜMÜNE KATKI VERECEK
    Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt da yayımladığı açıklamada, Mısır ile Türkiye arasındaki ilişkilerin iyileşmesi ve iki ülke arasında yeniden büyükelçi atanması kararından memnuniyet duyduğunu ifade etti.

    Arap Parlamentosu da yazılı açıklamasında, Mısır ve Türkiye'nin diplomatik ilişkilerini büyükelçi düzeyine yükseltmesini "olumlu bir adım" olarak nitelendirdi.

    Açıklamada, bu adımın Orta Doğu'da istikrarın sağlanmasına ve bölge ülkelerinin karşı karşıya kaldığı krizlerin ve sorunların çözümüne önemli katkı sağlayacağı vurgulandı.

        İLİŞKİLER BÜYÜKELÇİLİK SEVİYESİNE ÇIKARILDI
        Türkiye ve Mısır arasındaki diplomatik ilişkilerin büyükelçilik seviyesine çıkarıldığı duyurulmuştu.

        Türkiye ve Mısır tarafından yapılan ortak açıklamada, Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi olarak Büyükelçi Salih Mutlu Şen'i, Mısır'ın ise Ankara Büyükelçisi olarak Amr Elhamamy'i aday gösterdiği belirtilmişti.

        Diplomatik ilişkilerin büyükelçilik seviyesine yükseltilmesinin yeni dönemde taraflar arasındaki ticari ilişkileri de olumlu etkilemesi bekleniyor.

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        Haberler Dünya Arap dünyasından Türkiye ve Mısır'ın diplomatik ilişkilerini artırmasına destek
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