Arap dünyasından Türkiye ve Mısır'ın diplomatik ilişkilerini artırmasına destek

BAE: DAHA FAZLA REFAH VE GELİŞME SAĞLAYACAK

BAE Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise, "BAE, kardeş Mısır Arap Cumhuriyeti ile dost Türkiye Cumhuriyeti arasındaki diplomatik ilişkilerin büyükelçiler düzeyine taşınmasını memnuniyetle karşılamaktadır." ifadeleri kullanıldı.

İki ülke arasındaki anlaşmadan övgüyle söz edilen açıklamada, bu önemli adımın, iletişim ve diyalog köprülerini pekiştireceği, bölgede istikrarın ve yapıcı işbirliğinin sağlamlaşmasına katkıda bulunacağı belirtildi.

Açıklamada, "Mısır-Türkiye arasındaki ilişkiler, bölgesel ve uluslararası düzeyde barış ve kalkınmayı güçlendirecek, iki ülke ve halklarının ortak çıkarlarına hizmet edecek ve onlar için daha fazla refah ve gelişme sağlayacaktır." denildi.