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    • Dünya
    • 05.07.2023 00:32
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    • 05.07.2023 00:33
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    Macaristan'dan İsveç'in NATO'ya üyelik sürecine ilişkin çok net açıklama: "Türkiye ile birlikte hareket edeceğiz"

    Terörün kuluçka merkezi konumunda bulunan ve Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına ön ayak olan İsveç'in NATO kaderi Türkiye'nin iki dudağının arasında... Bu durum bir kez daha tescillendi. Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, İsveç’in NATO üyeliği konusunda Türkiye ile birlikte hareket edeceklerini ifade ederek, "Türkiye'nin duruşunda bir değişiklik olursa, o zaman elbette Macaristan’ın NATO üyeliği sürecinde hiçbir ülkeyi engellemeyeceğine dair sözümüzü tutacağız" ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    Macaristan Türkiye ile birlikte hareket edecek! İsveç...

    Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta 11-12 Temmuz'da düzenlenecek olan NATO Zirvesi'ne sayılı günler kaldı. Macaristan, İsveç'in NATO üyeliği konusunda Türkiye ile birlikte hareket edeceklerini ifade etti.

    Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto düzenlediği basın toplantısında, İsveç'in NATO üyeliği konusunda Türkiye ile temas halinde olduklarının belirterek, Türkiye'nin İsveç'in üyeliğine yönelik tutumunda bir değişiklik olursa Macaristan'ın da süreci geciktirmeyeceğini söyledi.



    Szijjarto, "Türkiye'nin duruşunda bir değişiklik olursa, o zaman elbette Macaristan'ın NATO üyeliği sürecinde hiçbir ülkeyi engellemeyeceğine dair sözümüzü tutacağız." dedi.

    MACARİSTAN PARLAMENTOSU'NUN SON TOPLANTISI CUMA GÜNÜ
    Macaristan Başbakanı Victor Orban'ın geçtiğimiz perşembe günü İsveç'in NATO üyeliğine yönelik oylamayı temmuzda tatile girecek olan parlamentonun son haftasında da gündeme almadığı açıklanmıştı. Macaristan Parlamentosu'nun son toplantısını cuma günü yapılacak.



    İsveç'in NATO üyeliğine dair oylama geçtiğimiz sene temmuz ayından bu yana parlamentonun gündemine alınmadı.

    İsveç ve Finlandiya, geçtiğimiz yıl Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından NATO'ya üyelik başvurusu yapma kararı almış, Finlandiya'nın üyelik süreci geçtiğimiz nisan ayında tamamlanmıştı. Macaristan ve Türkiye, İsveç'in NATO üyeliğine ise henüz onay vermedi.
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