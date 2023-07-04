Macaristan'dan İsveç'in NATO'ya üyelik sürecine ilişkin çok net açıklama: "Türkiye ile birlikte hareket edeceğiz"

Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta 11-12 Temmuz'da düzenlenecek olan NATO Zirvesi'ne sayılı günler kaldı. Macaristan, İsveç'in NATO üyeliği konusunda Türkiye ile birlikte hareket edeceklerini ifade etti.

Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto düzenlediği basın toplantısında, İsveç'in NATO üyeliği konusunda Türkiye ile temas halinde olduklarının belirterek, Türkiye'nin İsveç'in üyeliğine yönelik tutumunda bir değişiklik olursa Macaristan'ın da süreci geciktirmeyeceğini söyledi.