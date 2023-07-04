İngilizlerin gözü Türkiye'de! En iyi 7 yeri sıraladılar

1-) İSTANBUL

Avrupa'nın en kalabalık şehri, Batı'nın Asya ile buluştuğu yer. 2 bin 500 yılı aşkın bir tarihe sahip olan şehrin başlıca ilgi çekici yerleri arasında Ayasofya ve Sultanahmet camileri var.

Diğer popüler turistik yerler arasında Topkapı Sarayı ve Yerebatan Sarnıcı yer alıyor. Ancak Sultanahmet semtine yapılacak bir ziyaret, muhtemelen şehirdeki 'yapılması gereken' birçok şeyi kapsayacak.

Daha uzaklara gitmek isteyenler, şehrin ünlü Kapalıçarşı'sını, Boğaziçi'ni ve gurme lezzetlerden yerel pazarlara kadar her şeyi keşfedebileceği Balat ve Fener gibi semtleri görmek isteyecektir. Muhteşem manzaralar için Galata Kulesi'ne çıkmayı deneyin.