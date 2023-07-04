İngilizlerin gözü Türkiye'de! En iyi 7 yeri sıraladılar

Tarihi açıdan birçok zenginliğe sahip Türkiye, canlı şehirleri, popüler kıyı kasabaları, doğal güzellikleri ile turistlerin vazgeçilmez destinasyonu olmaya devam ediyor.
Her yıl milyonlarca turist, İstanbul'dan ve başkent Ankara'dan Bodrum, Alanya ve Marmaris gibi gözde sahil beldelerine kadar, birçok noktayı gezme fırsatı yakalıyor. Türkiye'deki bu rotalar İngiliz basınından dikkatini çekti.
İngiltere basınından Independent gazetesi, "Türkiye'de en iyi tatil yerleri" başlıklı haberinde 7 yer sıraladı.
Haberde, "Bu çeşitli ve tarihsel ülkeye gitmeyi planlıyorsanız, önde gelen destinasyonlarından bazılarının listesini hazırladık." denildi. Söz konusu yerlerin özelliklerinden bahsedildi.
1-) İSTANBUL
Avrupa'nın en kalabalık şehri, Batı'nın Asya ile buluştuğu yer. 2 bin 500 yılı aşkın bir tarihe sahip olan şehrin başlıca ilgi çekici yerleri arasında Ayasofya ve Sultanahmet camileri var.
Diğer popüler turistik yerler arasında Topkapı Sarayı ve Yerebatan Sarnıcı yer alıyor. Ancak Sultanahmet semtine yapılacak bir ziyaret, muhtemelen şehirdeki 'yapılması gereken' birçok şeyi kapsayacak.
Daha uzaklara gitmek isteyenler, şehrin ünlü Kapalıçarşı'sını, Boğaziçi'ni ve gurme lezzetlerden yerel pazarlara kadar her şeyi keşfedebileceği Balat ve Fener gibi semtleri görmek isteyecektir. Muhteşem manzaralar için Galata Kulesi'ne çıkmayı deneyin.
2- BODRUM
Türkiye sahillerini tatmak isteyenlerin uğrak noktası, antik çağlara uzanan bir diğer şehir. Bodrum bazı antik kalıntıların yanı sıra ünlü ortaçağ kalesi olan Bodrum Kalesi'ne ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Bodrum'un gece hayatı canlı.