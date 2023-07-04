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    • Dünya
    • 04.07.2023 17:13
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    • 04.07.2023 18:24
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    Fransa'da kamu düzenini tehdit eden paylaşımlara hapis ve para cezası geliyor

    Türkiye'ye ifade özgürlüğü dersi vermeye kalkan Fransa'da, Macron göstericilerin sesini kesmek için harekete geçti. Buna göre yeni çıkacak düzenlemeyle kamu düzenini tehdit eden dijital içeriklerin 2 saat içinde kaldırılması emri verilebilecek. Fransa'da dijital platformlardan yapılan paylaşımlara düzenleme getiren ve içerik kaldırılmasına olanak verecek yasa tasarısı görüşülecek. "Dijital hayatı güvence altına alma ve düzenleme" başlıklı tasarıya, 27 Haziran'da patlak veren protestolar nedeniyle yeni bir madde eklendi. Yetkili makamlar, kamu düzenini tehdit eden dijital içeriklerin 2 saat içinde kaldırılması emri verebilecek. Emre uymayanlara 1 yıl hapis ya da 250 bin avro para cezası verilebilecek. Öte yandan Macron, çocukları olaylara karışan ailelere mali yaptırım uygulamak istediğini belirtti. Macron, "Ceplerine dokunmak lazım ancak bundan anlarlar. Yaptıkları saçmalığın karşılığı mali bir yaptırım olmalı" dedi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Macron göstericilerin sesini kesecek!

    Fransa'da dijital platformlardan yapılan paylaşımlara düzenleme getiren ve içerik kaldırılmasına olanak verecek yasa tasarısı görüşülecek.


    Uygunsuz içeriklerin paylaşıldığı sitelere giriş için yaş sınırı getirilmesi, kamuya açık dijital kaynaklarda aile içi şiddet mağdurlarıyla ilgili paylaşımlar ve bulut bilişim sektöründeki rekabete ilişkin düzenlemeler gibi bir dizi değişiklik öngören tasarı bugün Senatoda gündeme gelecek.

    Tasarı kapsamında, yetkili makamlar, çocuk istismarına dair paylaşımların 24 saat içinde kaldırılmasını talep edebilecek. İnternet dolandırıcılığını engellemek için de riskli olarak değerlendirilen internet sitelerinde kullanıcılar, tarayıcılarında güvenlik riskine ilişkin bir uyarı mesajı alacak.

        27 HAZİRAN'DA PATLAK VEREN PROTESTOLAR SONRASI ÖZEL MADDE
        Dün itibarıyla ise "Dijital hayatı güvence altına alma ve düzenleme" başlıklı tasarıya, 27 Haziran'da patlak veren protestolar nedeniyle yeni bir madde eklendi.

        2 SAAT İÇİNDE KALDIRILACAK
        Yeni eklenen maddeye göre, yetkili idari makamlar, kamu düzeni ve kamu güvenliğini bozmaya teşvik eden sosyal medya paylaşımlarının 2 saat içinde kaldırılması ve söz konusu içeriklere erişimin engellenmesi emrini verebilecek.

        1 YIL HAPİS CEZASI 250 BİN AVRO PARA CEZASI
        Bu emre uymayanlar 1 yıl hapis ya da 250 bin avro para cezasına çarptırılabilecek.

            Aynı zamanda sahte hesaplar, yalan haber ve korsan sitelerle mücadeleyi de öngören tasarı 10 Mayıs'ta tamamlanmıştı.

            Senatoda tasarıya ilişkin yapılacak görüşmeler 5, 6 ve 7 Temmuz'da da devam edecek.

            MACRON, ÇOCUKLARI OLAYLARA KARIŞAN AİLELERE MALİ YAPTIRIM UYGULAMAK İSTEDİĞİNİ BELİRTTİ
            Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 18 yaşın altındaki gencin polis kurşunuyla öldürülmesine tepki olarak başlayan protestolarda, çocukları olaylara karışan ailelere mali yaptırım uygulamak istediğini söyledi.

            Macron, 27 Haziran'dan bu yana olaylı protestolara müdahale eden polislerle Paris'te bir restoranda gayriresmi yemekte bir araya geldi.

            Fransız basınındaki habere göre, Macron polislere desteğini açıklayarak, çocukları olaylara karışan aileleri mali olarak cezalandırmak istediğini belirtti. Macron, burada "Ceplerine dokunmak lazım ancak bundan anlarlar. Yaptıkları saçmalığın karşılığı mali bir yaptırım olmalı." ifadesini kullandı.

            Polisler de Macron'a yakınarak, "Olayın çıkmadığı maç ya da başka bir etkinlik olmuyor. Kırıp dökmek için can atıyorlar." dedi. Öte yandan, ülkede günlerdir süren toplumsal olaylarda 72'si dün olmak üzere şu ana kadar 3 bin 486 kişi gözaltına alındı.

            Gösterilerde, 1105 binanın yanı sıra kamusal alanda 12 bin 202 nokta kundaklandı, 5 bin 892 araç yakıldı. Ülke genelinde 269 polis ve jandarma karakolu saldırıya uğradı, 808 kolluk kuvveti yaralandı.

                Sosyal medyada yer alan görüntülerde ise Angers ve Chambery kentlerinde aşırı sağcı grupların sokağa indiği, eylemcilerle çatıştığı görüldü.

                FRANSA'DAKİ ŞİDDETLİ PROTESTOLAR
                Fransız polisi 27 Haziran'da Nanterre'de, içinde 3 kişi bulunan bir araca ateş açmış, 17 yaşındaki sürücü Nael M'yi öldürmüştü. Nael'in ölümüne tepki gösterenler, ülke genelinde farklı kentlerde sokağa çıkarak polisle çatışmıştı.

                Genci öldüren polis açığa alınmış ve tutuklu olarak yargılanmasına karar verilmişti. Ayrıca Paris, Marsilya, Lyon dahil birçok kentte düzenlenen protestolarda talan ve yağmalama olayları yaşanmış, 10 kadar kentte saat 21.00'den itibaren sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

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