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    • Dünya
    • 03.07.2023 16:07
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    • 03.07.2023 17:04
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    Elon Musk'ın yeni hamlesi kullanıcıları öfkelendirdi! Bu durum rakiplere yaradı

    Twitter Yönetim Kurulu Başkanı Elon Musk'ın kullanıcıların her gün görüntüleyebileceği tweet sayısını sınırlandırmasının ardından kullanıcılar büyük tepki gösterdi. Hizmet kalitesinin bozulduğunu söyleyerek, değişikliklere öfkelenen kullanıcılar, Bluesky ve Mastodon gibi rakip platformlara akın etti.

    takvim.com.tr
    Elon Musk’ın hamlesi rakiplere yaradı

    Tesla'nın CEO'su Elon Musk, Ekim 2022'de Twitter'ı devraldı ve şirketin kurulduğu 2006'dan bu yana en büyük skandalları beraberinde getirdi. Musk'ın alışılmadık yönetim tarzı hem kullanıcıların hem de reklamverenlerin siteden uzaklaşmasına neden oldu.

    Geçtiğimiz günlerde Musk'ın yaptığı son hamle ile tepkiler iyice büyüdü. Sosyal medya platformu Twitter'ın kullanıcılarının çoğuna, "kullanım limiti aşıldı" uyarısı geldi. Ana sayfa akışında ve profillere erişimde sorun yaşandı. Elon Musk konuya ilişkin açıklamada bulunarak, Twitter'daki aşırı veri çekimini ve sistem manipülasyonlarını önlemek için geçici sınırlar uyguladıklarını söyledi.

    Doğrulanmış hesapların günde 6 bin, doğrulanmamış hesapların 600 içerik görüntüleyebileceğini bildiren Musk, yeni doğrulanmamış hesapların ise günde 300 gönderi okuyabileceğini kaydetti. Gelen tepkilerin ardından Musk, daha sonra yaptığı paylaşımda ise söz konusu limitlerin yakında sırasıyla 8 bin, 800 ve 400'e yükseleceğini ifade etti.

    Musk'ın bu açıklamalarının nedeninin ise yapay zekâ teknolojisine beslediği düşmanca tavır olabileceği belirtiliyor.

    Twitter'da cumartesi günü binlerce kullanıcı, hata mesajları aldı. DownDetector'a göre, Birleşik Krallık'ta bildirilen 5.300'den fazla ve ABD'de 7.500'den fazla kesinti dahil olmak üzere yaklaşık 13.000 kullanıcı siteye erişimle ilgili sorunlar bildirdi. Kullanıcılar, yeniden erişim sağlayabildiklerinde ise sitenin kullanılamadığını tweetlediler.

    SEBEBİ YAPAY ZEKA OLABİLİR
    Yaşanan sorundan hemen önce ise Elon Musk, cuma gecesi, yapay zekâ şirketlerinin platformdan aşırı şekilde veri aldığını tweetlemişti. Ardından da kullanıcılar oturum açmadan tweet'leri görüntüleyemediklerinden ve tweet önizlemelerini bir bağlantıyla paylaşamadıklarından şikayet etmeye başladılar. Musk, yapay zekâya karşı geçici bir önlem olduğunu söyleyerek platformda yapılan sınırlamaların listesini sıraladı.

    ChatGPT gibi yapay zekâ botları, internetten çekilen oldukça büyük miktardaki içeriği okuyarak eğitiliyor ve Musk, yapay zekâ şirketlerinin Twitter verileri üzerinden ödeme yapmadan eğitmelerine karşı son derece sert bir tavır takınıyor. Platformda aldığı ve tüm dünyada tepki çeken kararının nedeninin de bu olabileceği üzerinde duruluyor.

        FATURALARI ÖDEMEDİ İDDİASI

        Gelen tepkiler üzerine ortaya atılan bir iddia ise gündemde yerini aldı. Twitter'ın Google Cloud'un "service" ücretini ödemediği öne sürüldü.

        ShifDelete'in aktardığına göre; bu ücret aslında Google tarafından kesilmiş bir elektrik faturası gibi. Musk faturaları zamanında ödemediği içinse Google Twitter uygulaması üzerinde bir erişim kısıtlamasına gitti. Elon Musk ise bunun yeni bir özellik olduğunu bildirdi.

        Konu hakkında Twitter'dan yeni bir açıklama yapan Musk, kullanıcıların 'sosyal medya bağımlısı' olduğunu ve bu sınırlamayla 'dünyaya bir iyilik yaptığını' savundu.

        "DÜNYA İÇİN BİR İYİLİK YAPIYORUM"

        Musk, Twitter'dan paylaştığı ilk mesajda şunları yazdı: "Bir görüntüleme sınırı belirlememin nedeni, hepimizin Twitter bağımlısı olmamız ve dışarı çıkmaya ihtiyaç duymamızdır. Burada dünya için bir iyilik yapıyorum."

        "AİLENİ VE ARKADAŞLARINI GÖRMEK İÇİN TELEFONDAN UZAKLAŞ"

        Musk'ın diğer mesajıysa şöyle: "Derin transtan uyanın, arkadaşlarını ve aileni görmek için telefondan uzaklaş"

            REKLAMVERENLER GERİ ÇEKİLMİŞTİ

            Musk, Twitter gelirini artırmak amacıyla bu yılın başlarında başlattığı aylık 7 £ (8 $) abonelik hizmetini devreye almıştı.

            Milyarder iş insanı şirketi devraldığından ve maliyetleri kısmak ve iflası önlemek için iş gücünün yaklaşık dörtte üçünü işten çıkardığından bu yana gelir keskin bir şekilde düştü.

            Bazı reklamverenler uzun zamandır Twitter'a reklam vermeyi reddediyordu.

            Musk kısa süre önce, reklamverenleri geri kazanmaya çalışmak için uzun süredir NBC Universal yöneticisi Linda Yaccarino'yu Twitter'ın CEO'su olarak işe aldı.

            Ancak pazarlama uzmanları, kullanıcıların okuyabileceği tweet sayısını geçici olarak sınırlama hamlesinin Bayan Yaccarino'nun çabalarını baltalayabileceği ve platformun reklam işi için 'felaket' olabileceği konusunda uyardı.

            RAKİP SİTELERE YÖNELDİLER

            Reklamcıları geri dönmeye ikna etmeyi zorlaştıracak olan bu hamle kullanıcıların da tepkisi ile karşı karşıya kaldı. Bazı kullanıcıların bu son olaydan sonra Bluesky gibi rakip sitelere katılmak için platformdan ayrıldığı gözlemlendi.

            Yaşanan yoğunluk sebebiyle platform cumartesi günü yaptığı açıklamada, "Ekibimiz mevcut performans sorunlarını çözmeye devam ederken, Bluesky kayıtlarını geçici olarak duraklatacağız"ifadeleri kullanıldı.

            Öte yandan Twitter'daki kargaşa, merkezi olmayan, kullanıcı odaklı yapısıyla övünen Mastodon'da da bir faaliyet artışına neden olmuş gibi görünüyor.

            Mastodon'un aktif kullanıcı tabanı son gün içinde 110.000 arttı. Mastodon'un yaratıcısı ve CEO'su Eugen Rochko, dün platformda "fena değil' şeklinde bir paylaşım yaptı.

                JACK DORSEY'DEN AÇIKLAMA

                Twitter'ın yaşadığı bu sorunlar üzerine, şimdilerde BlueSky'ın kurucusu olan, ancak geçmişte Twitter'ın başında olan Jack Dorsey de bir açıklama yaptı. Dorsey, "Twitter'ı çalıştırmak zordur. Kimseye bu stresi yaşatmak istemiyorum. Ekibin çok büyük kısıtlamalar altında ellerinden gelenin en iyisini yaptığına inanıyorum. Kararları uzaktan eleştirmek kolay… ki ben de suçluyum… Ama amacın Twitter'ın başarılı olduğunu görmek olduğunu biliyorum."

                Dorsey ikinci bir tweet'te de "Umarım bu yükü hafifletmeye yardımcı olmak için bitcoin ve nostr gibi gerçekten sansüre dayanıklı açık protokoller geliştirmeyi düşünürler. Herkes için iyi ve açık interneti korumak açısından kritik." ifadelerini kullandı.

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