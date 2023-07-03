Elon Musk'ın yeni hamlesi kullanıcıları öfkelendirdi! Bu durum rakiplere yaradı

Tesla'nın CEO'su Elon Musk, Ekim 2022'de Twitter'ı devraldı ve şirketin kurulduğu 2006'dan bu yana en büyük skandalları beraberinde getirdi. Musk'ın alışılmadık yönetim tarzı hem kullanıcıların hem de reklamverenlerin siteden uzaklaşmasına neden oldu.
Geçtiğimiz günlerde Musk'ın yaptığı son hamle ile tepkiler iyice büyüdü. Sosyal medya platformu Twitter'ın kullanıcılarının çoğuna, "kullanım limiti aşıldı" uyarısı geldi. Ana sayfa akışında ve profillere erişimde sorun yaşandı. Elon Musk konuya ilişkin açıklamada bulunarak, Twitter'daki aşırı veri çekimini ve sistem manipülasyonlarını önlemek için geçici sınırlar uyguladıklarını söyledi.
Doğrulanmış hesapların günde 6 bin, doğrulanmamış hesapların 600 içerik görüntüleyebileceğini bildiren Musk, yeni doğrulanmamış hesapların ise günde 300 gönderi okuyabileceğini kaydetti. Gelen tepkilerin ardından Musk, daha sonra yaptığı paylaşımda ise söz konusu limitlerin yakında sırasıyla 8 bin, 800 ve 400'e yükseleceğini ifade etti.
Musk'ın bu açıklamalarının nedeninin ise yapay zekâ teknolojisine beslediği düşmanca tavır olabileceği belirtiliyor.
Twitter'da cumartesi günü binlerce kullanıcı, hata mesajları aldı. DownDetector'a göre, Birleşik Krallık'ta bildirilen 5.300'den fazla ve ABD'de 7.500'den fazla kesinti dahil olmak üzere yaklaşık 13.000 kullanıcı siteye erişimle ilgili sorunlar bildirdi. Kullanıcılar, yeniden erişim sağlayabildiklerinde ise sitenin kullanılamadığını tweetlediler.
SEBEBİ YAPAY ZEKA OLABİLİR
Yaşanan sorundan hemen önce ise Elon Musk, cuma gecesi, yapay zekâ şirketlerinin platformdan aşırı şekilde veri aldığını tweetlemişti. Ardından da kullanıcılar oturum açmadan tweet'leri görüntüleyemediklerinden ve tweet önizlemelerini bir bağlantıyla paylaşamadıklarından şikayet etmeye başladılar. Musk, yapay zekâya karşı geçici bir önlem olduğunu söyleyerek platformda yapılan sınırlamaların listesini sıraladı.
ChatGPT gibi yapay zekâ botları, internetten çekilen oldukça büyük miktardaki içeriği okuyarak eğitiliyor ve Musk, yapay zekâ şirketlerinin Twitter verileri üzerinden ödeme yapmadan eğitmelerine karşı son derece sert bir tavır takınıyor. Platformda aldığı ve tüm dünyada tepki çeken kararının nedeninin de bu olabileceği üzerinde duruluyor.