Umuda yolculukta facia! Göçmenleri taşıyan bot battı: Çok sayıda ölü var...

Fas'ın güneyindeki Tan Tan kentinden İspanya'ya bağlı Kanarya Adaları'na giden göçmenleri taşıyan bot battı.
Caminando Fronteras isimli sivil toplum kuruluşunun temsilcilerinden Helena Maleno, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, botta bulunan 11'i kadın, 3'ü çocuk toplam 51 kişi hayatını kaybettiğini belirterek, "Sürüklenen lastik botta korku içinde 8 gün geçirdiler" dedi.
KAZADAN SADECE 4 KİŞİ SAĞ KURTARILDI
Kuzey Afrika kıyılarından çıkıp İspanya'nın Kanarya Adaları'na doğru giden düzensiz göçmen taşıyan bir botun batması sonucunda 51 kişinin öldüğü, kurtarılan 4 kişinin hastaneye kaldırıldığı açıklandı.
"51 DÜZENSİZ GÖÇMENİN HAYATINA MAL OLDU"
Caminando Fronteras adlı sivil toplum kuruluşunun (STK) temsilcilerinden Helena Maleno, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kanarya Adaları'na doğru giderken batan bir bot 51 düzensiz göçmenin hayatına mal oldu." ifadesini kullandı.
ÖLENLER ARASINDA 11 KADIN VE 3 ÇOCUK VAR
Maleno, botun Fas'ın güneyindeki Tan Tan kenti kıyılarından yola çıktığını ve ölen 51 kişiden 11'inin kadın, 3'ünün çocuk olduğunu belirtti.
BAŞBAKAN YARDIMCISINDAN AÇIKLAMA GELDİ
İspanya Başbakan Yardımcısı ve Çalışma Bakanı Yolanda Diaz, ölen 51 düzensiz göçmenden dolayı üzüntü duyduğunu belirten ve AB'nin göçmen konusunda bir politika uygulamasının zorunlu olduğunu ifade eden bir mesaj yayımladı.
GEÇEN AY 39 GÖÇMEN HAYATINI KAYBETMİŞTİ
Kanarya Adaları'nın 80 mil kadar açığında 22 Haziran'da da göçmenlerin taşıyan tekne batmış, 39 göçmen hayatını kaybetmişti.