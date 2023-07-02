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    Macron'un koltuğu sallanıyor! Aşırı sağcılar OHAL ilan edilmesini istedi

    Fransa'daki protestolar iç savaşa döndü! Aşırı sağcılar sokağa inip eylemcileri beyzbol sopalarıyla dövdü! Tarihte ilk kez bir kaos, 96 şehrin tamaında görüldü! Olaylarda 3 kişi öldü, 3 bin gözaltı var!

    French press

    Her şey 17 yaşındaki Nahel M.'nin, polis kurşunuyla öldürülmesiyle başladı. Irkçılık karşıtları, önüne geleni yaktı! 500 kamu binası, 2 bin araç, 4 bin devlet kurumu kundaklandı. Silah marketleri yağmalandı.



    Bunun üzerine aşırı sağcılar da sokağa çıktı. Protestoculara saldırdı. Yani halk, birbiriyle savaştı. Polis, engel olamadı. Ordu, görevi devraldı! OHAL ilan etmesi beklenen Macron ise protestocuları "şov yapmakla" suçladı.

    FRANSA 'OHAL'DE
    Fransa'da polis Paris'in Nanterre banliyösünde 17 yaşındaki Afrika kökenli Nahel M.'yi kurşunladı. Ekiplerin "dur" ihtarına uymayan genç, kurtarılamadı. O günden sonra vatandaşlar sokaklara çıktı. Protestolar, ülke genelindeki 96 şehrin tamamına yayıldı.

    Hatta Belçika'ya bile uzandı. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron protestocuları, gencin ölümünü istismar etmekle suçladı. Protestoların merkez üssünün Marsilya ve Lyon olduğu saptandı. Çatışmalarda 3 kişi hayatını kaybederken 10 kentte geceleri sokağa çıkma yasağı uygulanmaya başlandı. Gözaltı sayısı 3 bine ulaştı. Bunların yaş ortalamalarının 17 olduğu hatırlatıldı.

    Fransız medyası iç savaş yorumu yaptı. Güvenlik güçleri protestoları bastırmada yetersiz kaldı. Göstericiler, ülke genelinde aralarında karakol ve okulların da bulunduğu 500'ün üzerinde kamu binasını ve 2 bine yakın aracı yaktı. Paris, Marsilya, Reims, Tours gibi çok sayıda kentte 3 bine yakın mağaza yağmalandı. Bu mağazaların arasında silah marketlerinin de olduğu anlaşıldı.

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    Fransa’da sokak alevleri büyüyor!
    Haberler Dünya Macron'un koltuğu sallanıyor! Aşırı sağcılar OHAL ilan edilmesini istedi
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