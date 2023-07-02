Macron'un koltuğu sallanıyor! Aşırı sağcılar OHAL ilan edilmesini istedi

Hatta Belçika'ya bile uzandı. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron protestocuları, gencin ölümünü istismar etmekle suçladı. Protestoların merkez üssünün Marsilya ve Lyon olduğu saptandı. Çatışmalarda 3 kişi hayatını kaybederken 10 kentte geceleri sokağa çıkma yasağı uygulanmaya başlandı. Gözaltı sayısı 3 bine ulaştı. Bunların yaş ortalamalarının 17 olduğu hatırlatıldı.

Fransız medyası iç savaş yorumu yaptı. Güvenlik güçleri protestoları bastırmada yetersiz kaldı. Göstericiler, ülke genelinde aralarında karakol ve okulların da bulunduğu 500'ün üzerinde kamu binasını ve 2 bine yakın aracı yaktı. Paris, Marsilya, Reims, Tours gibi çok sayıda kentte 3 bine yakın mağaza yağmalandı. Bu mağazaların arasında silah marketlerinin de olduğu anlaşıldı.