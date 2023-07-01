Pakistan'da polis merkezine bombalı saldırıda bir emniyet mensubu yaralandı

Geo News televizyonundaki habere göre, Belucistan'ın başkenti Kuetta şehrinde bir polis merkezine kimliği bilinmeyen motosikletli kişiler tarafından el bombasıyla saldırı düzenlendi.

Bombalı saldırıda bir polis yaralandı, polis merkezinde yangın çıktı. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.