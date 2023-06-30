Moldova'daki Kişinev Havalimanı'nda silahlı saldırı sonucu 2 kişi öldü

SALDIRGAN GÖZALTINDA

Saldırı sonucu biri ulusal muhafız biri de güvenlik görevlisi olmak üzere 2 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de yaralandı.

Moldova özel kuvvetlerinin başlattığı operasyonda ateş açan şahıs yaralanarak gözaltına alındı.

Kişinev Uluslararası Havalimanı'nda uçuşlar askıya alınırken tüm giriş ve çıkışlar ise iptal edildi.