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    • Dünya
    • 30.06.2023 23:00
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    • 30.06.2023 23:17
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    Moldova'daki Kişinev Havalimanı'nda silahlı saldırı sonucu 2 kişi öldü

    Moldova’da Kişinev Uluslararası Havalimanı’nda ülkeye girişine izin verilmeyen yabancı uyruklu bir kişinin silahla açtığı ateş sonucu 2 kişi hayatını kaybetti. Moldova özel kuvvetlerinin başlattığı operasyonda ateş açan şahıs yaralanarak gözaltına alındı.

    AJANSLAR
    Moldova’da havalimanında silahlı saldırı!

    Moldova'da Kişinev Uluslararası Havalimanı'nda ülkeye girişine izin verilmeyen yabancı uyruklu bir kişinin silahla açtığı ateş sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

    POLİSİN SİLAHINA EL KOYDU
    Moldova'da Kişinev Uluslararası Havalimanı'nda bir kişi silahlı saldırı düzenledi.

    Moldova İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 43 yaşındaki Tacikistan uyruklu saldırganın Türkiye'den geldiği ancak ülkeye girişine izin verilmediği belirtildi. Bunun üzerine ülkeye alınmayan saldırgan, polisin silahına el koyarak ateş etti.

    SALDIRGAN GÖZALTINDA
    Saldırı sonucu biri ulusal muhafız biri de güvenlik görevlisi olmak üzere 2 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de yaralandı.

    Moldova özel kuvvetlerinin başlattığı operasyonda ateş açan şahıs yaralanarak gözaltına alındı.

    Kişinev Uluslararası Havalimanı'nda uçuşlar askıya alınırken tüm giriş ve çıkışlar ise iptal edildi.

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