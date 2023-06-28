İsveç'ten provokasyon! Kur'an-ı Kerim yakmaya izin verdiler...

NATO'ya girmek için Türkiye'ye yalvaran ancak terörle mücadele konusunda verdiği sözleri tutmayan İsveç yeni bir skandala daha imza attı.
KUR'AN-I KERİM YAKILMASINA İZİN VERDİLER!
İsveç polisi, Başkent Stokholm'de bir caminin önünde Kur'an-ı Kerim yakılmasına izin verdi!
BAŞKAN ERDOĞAN DEFALARCA UYARDI
Başkan Erdoğan, İsveç'i özellikle terör örgütleri PKK ve FETÖ'ye yönelik tutumları sebebiyle defalarca kez uyardı.
NATO umudunu Türkiye'nin kararına bağlayan İsveç, 11-12 Temmuz'da Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta gerçekleşecek zirveye odaklandı. Bu konuda Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, önceki gün bir görüşme yaptı.
Erdoğan, "Türkiye'nin İsveç'in üyeliğine karşı yapıcı tutumunun devam ettiğini, ancak PKK/ PYD/YPG yanlılarının bu ülkede serbestçe eylem düzenledikçe yapılan mevzuat değişikliklerinin bir anlamı olmadığını" hatırlatarak bir kez daha uyardı.
İSVEÇ DAHA ÖNCE PALUDAN'IN SKANDALINA İZİN VERDİ!
İsveç'te geçtiğimiz aylarda Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan'a Türkiye'nin Stockhom Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakma izni verilmişti. İslam'ı hedef alan rezilliğe Türkiye'den sert tepkiler yükselmişti.