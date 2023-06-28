İsveç'ten provokasyon! Kur'an-ı Kerim yakmaya izin verdiler...

Erdoğan, "Türkiye'nin İsveç'in üyeliğine karşı yapıcı tutumunun devam ettiğini, ancak PKK/ PYD/YPG yanlılarının bu ülkede serbestçe eylem düzenledikçe yapılan mevzuat değişikliklerinin bir anlamı olmadığını" hatırlatarak bir kez daha uyardı.

İSVEÇ DAHA ÖNCE PALUDAN'IN SKANDALINA İZİN VERDİ!

İsveç'te geçtiğimiz aylarda Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan'a Türkiye'nin Stockhom Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakma izni verilmişti. İslam'ı hedef alan rezilliğe Türkiye'den sert tepkiler yükselmişti.