Wagner ayaklanmasına NATO'dan yorum! Genel Sekretere Jens Stoltenberg: Hafta sonu yaşanan olaylar Rusya'nın iç meselesidir

"NATO TETİKTE OLMAYA DEVAM EDECEKTİR"

Belarus'taki durumu da takip ettiklerini belirten Stoltenberg, "Savaş sona erdiğinde de Ukrayna'nın güvenliği için gerekli düzenlemeleri yapmalıyız ki tarih tekerrür etmesin. Belarus'taki durumu da takip ediyoruz. Rusya'nın nükleer silah konuşlandırılmasına dair açıklamasını kınıyoruz. Bu pervasızca ve sorumsuzca bir adımdır. Rusya'nın nükleer silah kullanmaya hazırlandığına dair herhangi bir belirti görmüyoruz. Ancak NATO tetikte olmaya devam edecektir. Eğer Rusya bizi Ukrayna'yı desteklemekten vazgeçirebileceğini düşünüyorsa, bunu başaramayacaktır. Ne kadar sürerse sürsün Ukrayna'nın yanındayız" ifadelerini kullandı.