Yunanistan'da seçim yarışı! Kiryakos Miçotakis'in liderliğindeki Yeni Demokrasi Partisi, yarışı önde götürüyor

Yunanistan'daki genel seçimlerde ilk sonuçlara göre, son dört yıldır tek başına iktidarda olan Kiryakos Miçotakis'in liderliğindeki Yeni Demokrasi Partisi, yarışı önde götürüyor.







İçişleri Bakanlığının açıkladığı verilerde, sandıkların yüzde 80,47 oranında açıldığı resmi olmayan sonuçlara göre Yeni Demokrasi Partisinin oy oranı yüzde 40,46 oldu.

Radikal Sol İttifak (SYRIZA) yüzde 17,84 oyla ikinci sırayı aldı.

İlk sonuçlara göre PASOK-KINAL ittifakı yüzde 12,1, Yunanistan Komünist Partisi (KKE) yüzde 7,56, Yunan Çözümü Partisi yüzde 4,51, Zafer Partisi yüzde 3,75, Özgürlük Seyri Partisi yüze 3,13 oranında oy aldı.

Seçime katılmasına Yunan yargısınca izin verilmeyen Eski Altın Şafak Milletvekili İlias Kasidiaris'in desteğini açıkladığı Spartalılar Partisi ise yüzde 4,72 oy oranıyla meclise girdi.

Mevcut sonuçlara göre, Yeni Demokrasi tek başına iktidara gelmek için gerekli 151 sandalye sayısını aştı.