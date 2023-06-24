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    • Dünya
    • 24.06.2023 00:40
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    • 24.06.2023 07:48
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    Dakika dakika Rusya'da yaşananlar | Ayaklanan Wagner kurucusu Prigojin için "derdest edin" emri! Putin kriz masası kurdu, asker sokakta

    Rusya'da tehlikeli bir gerilim patlak verdi... Paralı asker grubu Wagner Kurucusu Yevgeny Prigojin, Putin'i ve özellikle Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'yu hedef alarak ayaklanma başlattı. Gelişme üzerine Kremlin harekete geçti. Prigojin'e 'isyan çağrısı' yapmak suçundan dava açıldı. Wagner üyelerine 'Haince emirlere uymayın, Prigojin'i gözaltına alın" uyarısı yapıldı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de kriz masası kurdu. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Özel güçler, kolluk kuvvetleri ve Savunma Bakanlığı her an Putin'e bilgi veriyor" dedi. Rus askerlerin sokaklara inerek devriye atıp önlemler alması önemli bir detay olarak kayıtlara geçti. Takvim.com.tr sıcak gelişmeleri anbean takip ediyor...

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Dakika dakika Rusya’da yaşananlar! Tehlikeli gerilim

    Rusya tehlikeli bir gerginlikle karşı karşıya... Ukrayna'yı işgal sürecinde aktif bir rol üstlenen Rus paralı asker grubu Wagner ile Rus ordusunun yöneticileri arasında büyük bir kriz patlak verdi.

    Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, Rus ordusunu Wagner'e saldırı düzenlemekle suçladı ve karşılık vermekle tehdit etti. Bu durum üzerine Federal Güvenlik Servisi (FSB) "silahlı isyan" suçlamasıyla ceza davası açtı.


    Fotoğrafta: Moskova'da alınan önlemler. Zırhlı araçlar sokaklarda...

    "PRİGOJİN'İ DERDEST EDİN" EMRİ
    Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada ise Wagner'in kamplarına saldırı düzenlediği yönündeki iddialar yalanlandı. Wagner üyelerine de 'Haince emirlere uymayın, Prigojin'i gözaltına alın" uyarısı yapıldı.



    "YOLUMUZA ÇIKAN HERKESİ YOK EDECEĞİZ"
    Rus Savunma Bakanı Şoygu'ya meydan okuyan Wagner'in kurucusu Prigojin, silahlı grubunun Ukrayna'dan sınırı geçerek Rusya topraklarına girdiğini öne sürüp "Savunma Bakanlığının bizi önlemek için gönderdiği askerler yolumuzdan çekilsin. Yolumuza çıkan herkesi yok edeceğiz. Sonuna kadar gideceğiz" açıklamasını yaptı.



    Bu bağlamda Takvim.com.tr, Rusya'dan gelen sıcak haberleri anbean sizler için derledi.

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    İşte Moskova - Wagner geriliminde dakika dakika yaşananlar;


    ROSTOV HALKINA 'EVDE KALIN' UYARISI
    07.45:     Wagner Prigojin'in Rostov'da Rusya Savunma Bakanı yardıımcısı ile görüştüğünü açıkladı.

    06.50: Ukrayna sınırına yakın Rus bölgelerinde güvenlik tedbirleri alındığı bildirildi.

    Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, başkentte terörle mücadele kapsamında güvenlik önlemlerinin güçlendirildiğini açıkladı.

    Rostov Bölge Valisi Vasiliy Golubev de mevcut durum nedeniyle güvenliğin korunması amacıyla gerekli önlemlerin alındığını belirterek, "Vatandaşları kent merkezine çıkmamaya ve evde kalmaya çağırıyorum." ifadesini kullandı.

    Lipetsk Bölge Valisi İgor Artamanov ise bölgede tedbirlerin arttırıldığını vurgulayarak, "Kritik altyapı tesislerine özel önem verilecek. Ayrıca bölge sakinlerine özellikle Voronej bölgesi, güneye doğru seyahat etmemeyi tavsiye ediyorum." dedi.

    Voronej yönetiminden yapılan açıklamada, M4 federal otoyolunda askeri araç konvoylarının hareket ettiği, bu nedenle siviller tarafından kullanılmaması gerektiği kaydedildi.

    04.10: Rusya'nın Rostov bölgesi valisinden 'Evde kalın' uyarısı

    Rusya'nın Rostov bölgesinin valisi Vasiliy Golubev, kolluk kuvvetlerinin, bölge sakinlerinin güvenliği için gereken önlemleri almakta olduklarını belirterek vatandaşlardan gerekmedikçe evlerinden dışarı çıkmamalarını istedi. Bununla beraber, Rostov bölgesinin yerel Acil Durum Bakanlığı yetkilileri bölge genelinde sokağa çıkma yasağı ilan edildiği yönündeki haberlerin doğru olmadığını söyledi.

    Rostov, Rusya'nın Ukrayna sınırında, Wagner güçlerinin konuşlu olduğu alana yakın bir mesafede yer alıyor.

    UKRAYNA'DA PATLAMA SESLERİ
    04.00:     Ukrayna'nın birçok bölgesinde füze saldırısı alarmı verildi, bazı bölgelerde patlama sesleri duyuldu.

    03.50: Wagner kurucusu Prigojin, "Bir Rus askeri helikopterini düşürdük" iddiasında bulundu.



    ABD: GELİŞMELERİ TAKİP EDİYORUZ
    03.10:     Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, silahlı grubunun Ukrayna'dan sınırı geçerek Rusya topraklarına girdiğini öne sürmesinin ardından ABD'den "Gelişmeleri takip ediyoruz. ABD Başkanı Joe Biden da konuya ilişkin bilgilendirildi" açıklaması geldi.

    03.05: Rusya Başsavcısı İgor Krasnov'un, Prigojin hakkında silahlı isyan organize etme girişimi suçlaması ile dava açılmış olması konusunda Devlet Başkanı Putin'e bilgi verdiği belirtildi. Krasnov'un söz konusu suçlamanın yasalara uygunluğu konusunda da bir rapor sunduğu kaydedildi.



    03.00: Putin kriz masası kurdu! Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Özel güçler, kolluk kuvvetleri ve Savunma Bakanlığı her an bilgi veriyor" açıklamasını yaptı.


    Fotoğrafta: Prigojin

    02.20: Rus Savunma Bakanı Şoygu'ya meydan okuyan Wagner'in kurucusu Prigojin, silahlı grubunun Ukrayna'dan sınırı geçerek Rusya topraklarına girdiğini öne sürdü. Prigojin, "(Rus) Savunma Bakanlığının bizi önlemek için gönderdiği askerler yolumuzdan çekilsin. Yolumuza çıkan herkesi yok edeceğiz. Sonuna kadar gideceğiz" dedi.

    01.50: Rus komutanlardan Wagner'e 'dur' çağrısı: "Böyle bir provokasyonu ancak ülkeye düşman olan yapabilir"

    01.30: Rusya Savunma Bakanlığı'ndan açıklama: Wagner lideri Prigojin'in provokasyonundan yararlanan Kiev, Bahmut yönünde saldırıya geçti

    ŞOYGU'YU HEDEF ALDI
    Wagner'in kurucusu Yevgeny Prigojin, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Rusya Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov'un ismini açık açık vererek, "Rusya'nın gerçek vatanseverleri, tarihi bilen, devletin çıkarlarını satan zayıf bir yönetim istemeyen vatanseverler sokağa insin, silah buluruz. Bu gece, Rusya'yı zora sokan hainlerin ve suçluların dersini vereceğiz. Şoygu, Kızıl Meydan'da asılacak." dedi.



    Prigojin, Rus ordusunun Savunma Bakanı Şoygu'nun emriyle Wagner kamplarını vurduğunu iddia etti.

    KREMLİN İDDİALARI YALANLADI: PUTİN DURUMUN FARKINDA ÖNLEMLER ALINDI
    Gelişme üzerine Kremlin'den yanıt gecikmedi. Wagner kamplarına Rus ordusunun saldırdığına dair iddiaların gerçeği yansıtmadığı duyuruldu.


    Kremlin Sarayı, "Putin, Wagner ile ilgili durumun farkında ve gerekli tüm önlemleri aldı." açıklamasında bulundu.



        ZIRHLI ARAÇLAR RUSYA SOKAKLARINDA, 'ASKERE VUR EMRİ VERİLDİ' İDDİASI
        Rus ordusu - Wagner gerilimi sonrası Rusya'da zırhlı araçlar sokaklarda görüntülendi.


        BBC Rusya ise, Rostov şehri ile Moskova arasında ordunun yollara barikatlar kurmaya başladığını duyurdu.



        Görevdeki askerlere "tehdit durumunda vur" yetkisi verildiği iddia edildi.


        Öte yandan tehlikeli gerilim sonrası Moskova sokaklarında zırhlı araçların devriye attığı görüldü.





        WAGNER'DEN 'BAŞLIYORUZ' PAYLAŞIMI
        Wagner'in Telegram kanalından "Başlıyoruz" şeklinde bir paylaşım yapılması ise dikkalerden kaçmadı.




        RUS MAKAMLARI HAREKETE GEÇTİ! WAGNER LİDERİNE 'SİLAHLI AYAKLANMA' DAVASI
        Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken, Rusya Ulusal Terörle Mücadele Komitesi, Federal Güvenlik Servisi'nin (FSB) Prigojin'in ifadeleriyle ilgili olarak 'silahlı ayaklanma çağrısı yapma' suçlaması üstünden ceza davası açtığını duyurdu.

        Komiteden yapılan açıklamada, "Yevgeniy Prigojin tarafından yayılan iddiaların hiçbir dayanağı bulunmuyor. Bu yasadışı eylemlerin derhal son bulmasını talep ediyoruz" denildi.

        Rusya Başsavcılığı da Prigojin hakkında yaptığı açıklamada, "Prigojin'in eylemlerinin hukuki değerlendirmesi, hakkında açılan dava kapsamında yapılacak" vurgusunu yaptı.



            20 YILA KADAR HAPİS...
            Prigojin hakkında, Rusya Ceza Kanunu'nun 'silahlı ayaklanma organize etmekle' ilgili 279. maddesi üzerinden dava açılmıştı. Söz konusu maddeden suçlu bulunan biri hakkında 20 yıla kadar hapis cezası kararı alınabiliyor.

            RUS İSTİHBARATINDAN WAGNER ÜYELERİNE ÇAĞRI: PRİGOJİN'İN HAİN EMİRLERİNE ALET OLMAYIN
            FSB Rus istihbarat servisinden yapılan bir başka açıklamada, "Wagner savaşçılarına, Prigojin'in suç teşkil edecek olan haince emirlerini yerine getirme hatasına düşmemeleri, aksine onu gözaltına almak için gerekli tedbirleri almaları çağrısını yapıyoruz" ifadelerine yer verildi.

            UKRAYNA SAVUNMA BAKANLIĞI: YAŞANANLARI İZLİYORUZ
            Yaşananlara ilişkin Rus işgali altında olan Ukrayna'nın Savunma Bakanlığından dikkat çeken bir paylaşım geldi. Yapılan açıklamada, "Yaşananları izliyoruz." denildi

            RUS KOMUTANLAR, WAGNER'E "DURMA ÇAĞRISI" YAPTI
            Rus komutanlar, Rus güvenlik şirketi Wagner'e "durma" çağrısında bulundu.

            Rusya'nın Ukrayna'daki birliklerinden sorumlu komutanı Sergey Surovikin, sosyal medyadan görüntülü mesaj yayınladı.

            Wagner'i durmaya çağıran Surovikin, "Birlikte çok zor bir yoldan geçtik. Birlikte savaştık, riskler yaşadık, kayıplar verdik, zaferler kazandık. Aynı kandan askerleriz. Durmaya çağırıyorum. Düşmanımız iç siyaset durumunun kötüleşmesini bekliyor. Düşmanın eline koz vermemeliyiz." ifadelerini kullandı.

            Rus Korgenerali Vladimir Alekseyev de "Niyetiniz ne olursa olsun, yaptıklarınız ülke ve devlet başkanının arkasından bıçak saplamaktır. Rusya ve Silahlı Kuvvetlerinin imajına bundan daha büyük bir darbe olamaz. Böyle bir provokasyonu ancak ülkeye düşman olan yapabilir." değerlendirmesinde bulundu.

            "KİEV YÖNETİMİ, PRİGOJİN'İN KIŞKIRTICI EYLEMLERİNİ KULLANIYOR"
            Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada ise "Kiev yönetimi, Prigojin'in durumu bozma yönündeki kışkırtıcı eylemlerini kullanarak, Bahmut yönünde Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine bağlı 35. Deniz Tugayı ve 36. Mekanize Tugayı'nı saldırı operasyon başlatmak için konuşlandırıyor." ifadelerine yer verildi.

            BEYAZ SARAY: RUSYA'DAKİ GELİŞMELERİ TAKİP EDİYORUZ
            Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'ya meydan okuyan Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, silahlı grubunun Ukrayna'dan sınırı geçerek Rusya topraklarına girdiğini öne sürmesinin ardından ABD'den "Gelişmeleri takip ediyoruz. ABD Başkanı Joe Biden da konuya ilişkin bilgilendirildi." açıklaması geldi.

            CNN'nin haberine göre, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Adam Hodge, konuya ilişkin açıklama yaptı.

            Hodge, "Gelişmeleri takip ediyoruz. ABD Başkanı Joe Biden da konuya ilişkin bilgilendirildi." ifadelerini kullandı.

            Sözcü Hodge, müttefikler ve ortaklarla Rusya'daki gelişmeleri görüşeceklerini bildirdi.

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            Rusya’da ’Wagner’ ayaklanması! ABD topa girdi...
            Haberler Dünya Dakika dakika Rusya'da yaşananlar | Ayaklanan Wagner kurucusu Prigojin için "derdest edin" emri! Putin kriz masası kurdu, asker sokakta
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