Rusya tehlikeli bir gerginlikle karşı karşıya... Ukrayna'yı işgal sürecinde aktif bir rol üstlenen Rus paralı asker grubu Wagner ile Rus ordusunun yöneticileri arasında büyük bir kriz patlak verdi.



Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, Rus ordusunu Wagner'e saldırı düzenlemekle suçladı ve karşılık vermekle tehdit etti. Bu durum üzerine Federal Güvenlik Servisi (FSB) "silahlı isyan" suçlamasıyla ceza davası açtı.





Fotoğrafta: Moskova'da alınan önlemler. Zırhlı araçlar sokaklarda...

"PRİGOJİN'İ DERDEST EDİN" EMRİ

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada ise Wagner'in kamplarına saldırı düzenlediği yönündeki iddialar yalanlandı. Wagner üyelerine de 'Haince emirlere uymayın, Prigojin'i gözaltına alın" uyarısı yapıldı.





"YOLUMUZA ÇIKAN HERKESİ YOK EDECEĞİZ"

Rus Savunma Bakanı Şoygu'ya meydan okuyan Wagner'in kurucusu Prigojin, silahlı grubunun Ukrayna'dan sınırı geçerek Rusya topraklarına girdiğini öne sürüp "Savunma Bakanlığının bizi önlemek için gönderdiği askerler yolumuzdan çekilsin. Yolumuza çıkan herkesi yok edeceğiz. Sonuna kadar gideceğiz" açıklamasını yaptı.





Bu bağlamda Takvim.com.tr, Rusya'dan gelen sıcak haberleri anbean sizler için derledi.

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İşte Moskova - Wagner geriliminde dakika dakika yaşananlar;





ROSTOV HALKINA 'EVDE KALIN' UYARISI

07.45: Wagner Prigojin'in Rostov'da Rusya Savunma Bakanı yardıımcısı ile görüştüğünü açıkladı.

06.50: Ukrayna sınırına yakın Rus bölgelerinde güvenlik tedbirleri alındığı bildirildi.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, başkentte terörle mücadele kapsamında güvenlik önlemlerinin güçlendirildiğini açıkladı.

Rostov Bölge Valisi Vasiliy Golubev de mevcut durum nedeniyle güvenliğin korunması amacıyla gerekli önlemlerin alındığını belirterek, "Vatandaşları kent merkezine çıkmamaya ve evde kalmaya çağırıyorum." ifadesini kullandı.

Lipetsk Bölge Valisi İgor Artamanov ise bölgede tedbirlerin arttırıldığını vurgulayarak, "Kritik altyapı tesislerine özel önem verilecek. Ayrıca bölge sakinlerine özellikle Voronej bölgesi, güneye doğru seyahat etmemeyi tavsiye ediyorum." dedi.

Voronej yönetiminden yapılan açıklamada, M4 federal otoyolunda askeri araç konvoylarının hareket ettiği, bu nedenle siviller tarafından kullanılmaması gerektiği kaydedildi.

04.10: Rusya'nın Rostov bölgesi valisinden 'Evde kalın' uyarısı

Rusya'nın Rostov bölgesinin valisi Vasiliy Golubev, kolluk kuvvetlerinin, bölge sakinlerinin güvenliği için gereken önlemleri almakta olduklarını belirterek vatandaşlardan gerekmedikçe evlerinden dışarı çıkmamalarını istedi. Bununla beraber, Rostov bölgesinin yerel Acil Durum Bakanlığı yetkilileri bölge genelinde sokağa çıkma yasağı ilan edildiği yönündeki haberlerin doğru olmadığını söyledi.

Rostov, Rusya'nın Ukrayna sınırında, Wagner güçlerinin konuşlu olduğu alana yakın bir mesafede yer alıyor.



UKRAYNA'DA PATLAMA SESLERİ

04.00: Ukrayna'nın birçok bölgesinde füze saldırısı alarmı verildi, bazı bölgelerde patlama sesleri duyuldu.

03.50: Wagner kurucusu Prigojin, "Bir Rus askeri helikopterini düşürdük" iddiasında bulundu.





ABD: GELİŞMELERİ TAKİP EDİYORUZ

03.10: Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, silahlı grubunun Ukrayna'dan sınırı geçerek Rusya topraklarına girdiğini öne sürmesinin ardından ABD'den "Gelişmeleri takip ediyoruz. ABD Başkanı Joe Biden da konuya ilişkin bilgilendirildi" açıklaması geldi.

03.05: Rusya Başsavcısı İgor Krasnov'un, Prigojin hakkında silahlı isyan organize etme girişimi suçlaması ile dava açılmış olması konusunda Devlet Başkanı Putin'e bilgi verdiği belirtildi. Krasnov'un söz konusu suçlamanın yasalara uygunluğu konusunda da bir rapor sunduğu kaydedildi.







03.00: Putin kriz masası kurdu! Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Özel güçler, kolluk kuvvetleri ve Savunma Bakanlığı her an bilgi veriyor" açıklamasını yaptı.