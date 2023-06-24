Dakika dakika Rusya'da yaşananlar | Wagner ile Putin anlaştı! Prigojin Belarus'a gidiyor, hakkındaki ceza davası kalkıyor





Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken Wagner geri adım attı, Putin ile anlaştı.

WAGNER İLE PUTİN ANLAŞTI

Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko, Prigojin'in Wagner askerlerini durdurmayı kabul ettiğini, Wagner askerlerinin güvenliğini garanti eden bir anlaşmanın masada olduğunu söyledi.

Savaşçılarının son 24 saat içinde Moskova'nın 200 km (yakınına ilerlediğini söyleyen Prigojin ise "Kan dökülmesini önlemek için askerlerimizi üslerimize döndürüyoruz" açıklamasını yaptı.

Bu bağlamda Takvim.com.tr, Rusya'dan gelen sıcak haberleri anbean sizler için derledi.

AHaber CANLI YAYIN



İşte Moskova - Wagner geriliminde dakika dakika yaşananlar;

22.49 Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Wagner Grubu kurucusu Yevgeniy Prigojin hakkında açılan ceza davasının kapatılacağını, Prigojin'in Belarus'a gideceğini belirtti. Wagner lideri Prigojin, Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko'nun 'Wagner'in Rusya topraklarında ilerlemeyi durdurması' yönündeki teklifini kabul etti. Rostov bölgesindeki Rostov-na-Donu kentinden geri çekilmeye başlayan Wagner güçlerinin Lugansk Halk Cumhuriyeti'ndeki kamplarına dönecekleri açıklandı.



20.30 Ayaklanan Wagner lideri Prigojin: Geri dönün talimatı verdim



Prigojin, kendi Telegram kanalında yayınlanan sesli mesajında şu ifadeleri kullandı:



"Taraflardan birinden dökülecek olanın Rus kanı olmasının sorumlusu olmamak adına, birliklerimizin ilerleyiş yönünü değiştiriyoruz ve plan doğrultusunda sahadaki kamplarımıza geri dönüyoruz."



WAGNER İLERLEMEYİ DURDURUYOR

20:19 Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in onayıyla Wagner lideri Prigojin ile bir görüşme gerçekleştirdiği belirtildi.



Belarus Devlet Başkanlığı basın servisine göre Prigojin, Lukaşenko'nun 'Wagner'in Rusya topraklarında ilerlemeyi durdurması' yönündeki teklifini kabul etti.



Lukaşenko'nun basın servisine göre bir gün sürdüğü belirtilen görüşmeler sırasında duruma kabul edilebilir çözüm getirilmesine ilişkin bir taslak üstünde anlaşıldı, söz konusu taslak Wagner güçlerinin güvenliğine ilişkin garantiler de içeriyor. Bu taslak ayrıca, gerilimin dindirilmesi adına atılabilecek başka adımları da kapsıyor.

MOSKOVA'DA 26 HAZİRAN PAZARTESİ GÜNÜ TATİL İLAN EDİLDİ

19:35 Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, Wagner isyanının ardından 26 Haziran Pazartesi gününün tatil ilan edildiğini duyurdu. Telegram hesabından açıklamada bulunan Sobyanin, kentte "terörle mücadele operasyonu" başlatıldığını hatırlattı ve zor bir süreçten geçtiklerini belirtti. Sobyanin, "Riskleri en aza indirmek için pazartesi günü tatil ilan edilmiştir." bilgisini paylaştı İlgili devlet kurumlarının pazartesi günü çalışmasını sürdüreceğini bildiren Sobyanin, Moskovalılardan mümkün oldukça şehirde dolaşmamalarını istedi. Sobyanin ayrıca, belirli bölge ve yollarda ulaşımın engellenebileceğini vurguladı.



MOSKOVA'DA HALKA AÇIK VE KİTLESEL ETKİNLİKLERİN YAPILMASI YASAKLANDI

19:30 Moskova Valiliği de 1 Temmuz'a kadar Moskova bölgesinde halka açık ve kitlesel etkinliklerin yapılmasını yasakladı. Özel güvenlik şirketi Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, Rus ordusunu Wagner'e saldırı düzenlemekle suçlayıp karşılık vermekle tehdit etmiş, Wagner savaşçılarının Moskova'ya gideceklerini açıklamıştı. Prigojin hakkında "silahlı isyan" suçlamasıyla ceza davası açılmış, ülkenin pek çok bölgesinde güvenlik önlemleri artırılmıştı.

MOSKOVA'DA TERÖRLE MÜCADELE REJİMİ İLAN EDİLDİ

18.49 Moskova Belediye Başkanı Sobyanin, başkent sakinlerine duyurusunda, "Değerli başkentliler, Moskova'da terörle mücadele rejimi ilan edilmiştir. Güç bir durum içerisindeyiz" dedi.



Moskova Belediye Başkanı, bazı yerlerde yolların trafiğe kapatılabileceğini de söyledi ve bu nedenle başkent sakinlerinden 'sokağa gerekmedikçe sokağa çıkmamalarını' istedi.

Terörle mücadele rejimi, yollarda ve kamuya açık alanlarda kontrollerin sıkılaştırılmasını içeren bir uygulama.

Bunun yanında Sobyanin, 'tehlikenin minimuma indirilmesi adına' pazartesi günü Moskova'da tatil günü ilan ettiğini söyledi. Sadece hükümet birimleri ile 7/24 çalışma gerektiren işletmeler ve savunma-sanayiyle ilgili tesislerde pazartesi olağan çalışmaların süreceğini ekledi.

18.30 LETONYA: "SINIR GÜVENLİĞİ ARTTIRILDI, RUSLARIN GEÇİŞİNE İZİN YOK"

Rus paralı asker grubu Wagner'in Rusya'da başlattığı iç isyana karşı Rusya'nın sınır komşusu Letonya güvenlik önlemlerini arttırdı. Letonya Dışişleri Bakanı Edgars Rinkevics sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada Rusya'dan ayrılan vatandaşları ülkeye almayacağını duyurdu. Rinkevics, "Letonya, Rusya'daki durumu yakından takip ediyor ve müttefikleri ile bilgi alışverişinde bulunuyor. Sınır güvenliğimiz güçlendirildi, Rusya'daki mevcut durum nedeniyle ülkeden çıkan vatandaşlara vize veya sınır girişi izni verilmeyecek" dedi.

18.20 Wagner grubunun hareketliliğine rastlanan Lipetsk bölgesine girişler iki yönden engellendi.



18:08 Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev: "Olayların gelişimi, isyanı organize edenlerin eylemlerinin aşamalı bir darbe planına tamamen uyduğunu gösteriyor."

18.00 Rusya Dışişleri Bakanlığı, ülkedeki durumun yakın zamanda çözüme kavuşacağına inandığına vurgu yaparak, Batılı ülkeleri Rusofobik hedeflerine ulaşmak için Rusya'daki iç durumu kullanmaya dair her türlü imaya karşı uyardı.



Söz konusu açıklamada şu ifadeler kullanıldı;



Ülkemizde yaşanan silahlı isyan girişimi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i güçlü bir şekilde destekleyen Rus toplumunda sert bir tepkiye neden oluyor. Komplocuların maceracı özlemleri aslında Rusya'daki durumu istikrarsızlaştırmayı, birliğimizi sarsmayı ve Rusya'nın güvenilir uluslararası güvenliği sağlama çabalarını baltalamayı amaçlıyor. Böylelikle isyan, Rusya'nın dış düşmanlarının işine yarıyor.

16:36 Rusya Devlet Başkanı Putin, sıkıyönetim ihlali nedeniyle 30 gün tutukluluğa izin veren bir yasa imzaladı.

AVUSTURYA'DAN RUSYA'YA KISMİ SEYAHAT UYARISI

16.06 Avusturya, vatandaşlarını Rusya'nın özellikle Ukrayna sınırındaki kentlerine gitmemeleri konusunda uyardı.Dışişleri Bakanlığının yazılı açıklamasında, Rusya'ya yönelik kısmi seyahat uyarısı yapılarak, özellikle ülkenin Ukrayna sınırındaki bölgelerine gidilmemesi istendi.

16:00 Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, Putin'i kızdaracak bir açıklama yaparak,"Kremlin ne ekerse onu biçiyor. Ukrayna'ya yönelik tüm şiddet geri tepti." dedi.

BAŞKAN ERDOĞAN PUTİN İLE GÖRÜŞTÜ

15.30 Rusya Devlet Başkanı Putin, silahlı isyan girişimiyle bağlantılı olarak ülkedeki durum hakkında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a telefonda bilgi verdi. Başkan Erdoğan Putin'e desteğini iletti.

15.10: İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Wagner grubunun Rus yönetimine isyan etmesinin ardından Rusya'ya seyahat uyarısını güncelledi.

Dışişleri Bakanı James Cleverly, gelişmelere ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Rus ordusu ve Wagner grubunun dahil olduğu gelişmeleri dikkatle izliyor ve müttefiklerimizle yakın işbirliğimize devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanlığı ise Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasıyla yayımladığı seyahat uyarılarını güncelledi. Ülkenin Ukrayna sınırları, Moskova, St Petersburg ve Rostov'a seyahat uyarısı yinelendi.

Özellikle Rostov'daki askeri gerilim ile güvensizlik ortamına işaret edilen açıklamada, "Rusya'da bulunmanız gerekmiyorsa var olan ulaşım araçlarıyla ülkeyi terk etmenizi şiddetle tavsiye ediyoruz. Dışişleri Bakanlığı uyarısını dikkate almamanız halinde seyahat sigortanız geçersiz kılınabilir. Seyahat tavsiye edilmeyen noktalarda konsolosluk hizmetleri de kısıtlıdır." ifadelerine yer verildi.

Bu gece itibarıyla ülkenin güneyindeki Rostov bölgesinde de Wagner grubunun çeşitli noktaları işgal ettiği belirtilen açıklamada, askeri hareketlilik konusunda uyarıda bulunuldu.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Durum tahmin edilemez olmayı sürdürmekte ve herhangi bir uyarı olmaksızın gerginliğin artma ihtimali bulunmaktadır. Bu dönemde Moskova, St Petersburg ve Rusya'nın farklı yerlerinde siyasi gösteriler yapılabilir. Bu durumlarda yerel medyadaki açıklamaları takip edip kalabalık toplantılardan ve mitinglerden kaçınmanız tavsiye edilir."

Rusya'dan İngiltere ve Avrupa Birliği ülkelerine uçuş yapılmadığı bilgisi de açıklamada hatırlatıldı.

ZELENSKİY'DEN PAYLAŞIM

14.17 Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesbından bir paylaşım yaptı. Putin'in kendi silahlandırdığı gruplar tarafından sarıldığını kaydeden Zelenskiy, "İnsanları hor gören ve yüz binlercesini savaşa gönderen (Putin), kendi silahlandırdıkları tarafından Moskova bölgesinde kuşatma altında." ifadesini kullandı.

Ayrıca, Zelenskiy, "Rusya'nın zayıflığı ortada. Rusya, askerlerini ve paralı askerlerini topraklarımızda tuttuğu müddetçe daha sonra bunların hepsi kendine daha fazla kaos, acı ve sorun olarak geri dönecek. Bu da apaçık ortada. Ukrayna, Avrupa'yı Rus kötülüğünden ve kaosun yayılmasından koruyabilir. Dayanıklılığımızı, birliğimizi ve gücümüzü koruyoruz. Bütün komutanlarımız, bütün askerlerimiz ne yapacaklarını biliyorlar. Ukrayna'ya zafer!" paylaşımında bulundu.

14.16 Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüşerek Rusya'daki son durum hakkında bilgi aldı.

Tokayev, görüşmede, Rusya'daki olayların ülkenin iç meselesi olduğunu, asayişin sağlanması ve toplumun güvenliği için anayasal düzen ve hukukun üstünlüğünün önemini vurguladı.Putin de Kazakistan'a Rusya'daki mevcut duruma ilişkin anlayışı dolayısıyla teşekkür etti.

Kazakistan'ın Moskova Büyükelçiliği, Rusya'daki vatandaşlarına Ukrayna'ya yakın bölgelere gitmeme çağrısı yaptı. Büyükelçiliğin açıklamasında, "Rusya Federasyonu'nda ve özellikle Ukrayna sınırına yakın bölgelerde bulunan tüm vatandaşlarımızın Kazakistan Büyükelçiliğinde konsolosluk kaydına acilen başvurmalarını rica ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

14.09 Rusya hükümeti ile güvenlik şirketi Wagner arasındaki kriz nedeniyle St. Petersburg'da bulunan Wagner'in genel merkezi önünde Rus güvenlik güçlerinin önlem aldığı görüldü.