Dakika dakika Rusya'da yaşananlar | Wagner ile Putin anlaştı! Prigojin Belarus'a gidiyor, hakkındaki ceza davası kalkıyor

Ukrayna'yı işgal sürecinde aktif bir rol üstlenen Rus paralı asker grubu Wagner ile Rus ordusunun yöneticileri arasında büyük bir kriz patlak verdi.
Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, Rus ordusunu Wagner'e saldırı düzenlemekle suçlayıp karşılık vermekle tehdit etti. Wagner savaşçıları da Ukrayna'yı terk ederek sınırdaki Rostov bölgesine girdi. Bu durum üzerine Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), "silahlı isyan" suçlamasıyla Prigojin'e ceza davası açtı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de Wagner'in isyanını "vatana ihanet" olarak nitelendirdi.
Prigojin, Moskova'ya gideceklerini açıkladı, Kremlin yönetimi ise ülkenin pek çok bölgesinde güvenlik önlemlerini artırdı.
Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken Wagner geri adım attı, Putin ile anlaştı.
WAGNER İLE PUTİN ANLAŞTI
Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko, Prigojin'in Wagner askerlerini durdurmayı kabul ettiğini, Wagner askerlerinin güvenliğini garanti eden bir anlaşmanın masada olduğunu söyledi.
Savaşçılarının son 24 saat içinde Moskova'nın 200 km (yakınına ilerlediğini söyleyen Prigojin ise "Kan dökülmesini önlemek için askerlerimizi üslerimize döndürüyoruz" açıklamasını yaptı.
Bu bağlamda Takvim.com.tr, Rusya'dan gelen sıcak haberleri anbean sizler için derledi.
İşte Moskova - Wagner geriliminde dakika dakika yaşananlar;
22.49 Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Wagner Grubu kurucusu Yevgeniy Prigojin hakkında açılan ceza davasının kapatılacağını, Prigojin'in Belarus'a gideceğini belirtti. Wagner lideri Prigojin, Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko'nun 'Wagner'in Rusya topraklarında ilerlemeyi durdurması' yönündeki teklifini kabul etti. Rostov bölgesindeki Rostov-na-Donu kentinden geri çekilmeye başlayan Wagner güçlerinin Lugansk Halk Cumhuriyeti'ndeki kamplarına dönecekleri açıklandı.
20.30 Ayaklanan Wagner lideri Prigojin: Geri dönün talimatı verdim
Prigojin, kendi Telegram kanalında yayınlanan sesli mesajında şu ifadeleri kullandı:
"Taraflardan birinden dökülecek olanın Rus kanı olmasının sorumlusu olmamak adına, birliklerimizin ilerleyiş yönünü değiştiriyoruz ve plan doğrultusunda sahadaki kamplarımıza geri dönüyoruz."
WAGNER İLERLEMEYİ DURDURUYOR
20:19 Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in onayıyla Wagner lideri Prigojin ile bir görüşme gerçekleştirdiği belirtildi.
Belarus Devlet Başkanlığı basın servisine göre Prigojin, Lukaşenko'nun 'Wagner'in Rusya topraklarında ilerlemeyi durdurması' yönündeki teklifini kabul etti.
Lukaşenko'nun basın servisine göre bir gün sürdüğü belirtilen görüşmeler sırasında duruma kabul edilebilir çözüm getirilmesine ilişkin bir taslak üstünde anlaşıldı, söz konusu taslak Wagner güçlerinin güvenliğine ilişkin garantiler de içeriyor. Bu taslak ayrıca, gerilimin dindirilmesi adına atılabilecek başka adımları da kapsıyor.
MOSKOVA'DA 26 HAZİRAN PAZARTESİ GÜNÜ TATİL İLAN EDİLDİ
19:35 Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, Wagner isyanının ardından 26 Haziran Pazartesi gününün tatil ilan edildiğini duyurdu. Telegram hesabından açıklamada bulunan Sobyanin, kentte "terörle mücadele operasyonu" başlatıldığını hatırlattı ve zor bir süreçten geçtiklerini belirtti. Sobyanin, "Riskleri en aza indirmek için pazartesi günü tatil ilan edilmiştir." bilgisini paylaştı İlgili devlet kurumlarının pazartesi günü çalışmasını sürdüreceğini bildiren Sobyanin, Moskovalılardan mümkün oldukça şehirde dolaşmamalarını istedi. Sobyanin ayrıca, belirli bölge ve yollarda ulaşımın engellenebileceğini vurguladı.
MOSKOVA'DA HALKA AÇIK VE KİTLESEL ETKİNLİKLERİN YAPILMASI YASAKLANDI
19:30 Moskova Valiliği de 1 Temmuz'a kadar Moskova bölgesinde halka açık ve kitlesel etkinliklerin yapılmasını yasakladı. Özel güvenlik şirketi Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, Rus ordusunu Wagner'e saldırı düzenlemekle suçlayıp karşılık vermekle tehdit etmiş, Wagner savaşçılarının Moskova'ya gideceklerini açıklamıştı. Prigojin hakkında "silahlı isyan" suçlamasıyla ceza davası açılmış, ülkenin pek çok bölgesinde güvenlik önlemleri artırılmıştı.
MOSKOVA'DA TERÖRLE MÜCADELE REJİMİ İLAN EDİLDİ
18.49 Moskova Belediye Başkanı Sobyanin, başkent sakinlerine duyurusunda, "Değerli başkentliler, Moskova'da terörle mücadele rejimi ilan edilmiştir. Güç bir durum içerisindeyiz" dedi.
Moskova Belediye Başkanı, bazı yerlerde yolların trafiğe kapatılabileceğini de söyledi ve bu nedenle başkent sakinlerinden 'sokağa gerekmedikçe sokağa çıkmamalarını' istedi.
Terörle mücadele rejimi, yollarda ve kamuya açık alanlarda kontrollerin sıkılaştırılmasını içeren bir uygulama.
Bunun yanında Sobyanin, 'tehlikenin minimuma indirilmesi adına' pazartesi günü Moskova'da tatil günü ilan ettiğini söyledi. Sadece hükümet birimleri ile 7/24 çalışma gerektiren işletmeler ve savunma-sanayiyle ilgili tesislerde pazartesi olağan çalışmaların süreceğini ekledi.
18.30 LETONYA: "SINIR GÜVENLİĞİ ARTTIRILDI, RUSLARIN GEÇİŞİNE İZİN YOK"
Rus paralı asker grubu Wagner'in Rusya'da başlattığı iç isyana karşı Rusya'nın sınır komşusu Letonya güvenlik önlemlerini arttırdı. Letonya Dışişleri Bakanı Edgars Rinkevics sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada Rusya'dan ayrılan vatandaşları ülkeye almayacağını duyurdu. Rinkevics, "Letonya, Rusya'daki durumu yakından takip ediyor ve müttefikleri ile bilgi alışverişinde bulunuyor. Sınır güvenliğimiz güçlendirildi, Rusya'daki mevcut durum nedeniyle ülkeden çıkan vatandaşlara vize veya sınır girişi izni verilmeyecek" dedi.
18.20 Wagner grubunun hareketliliğine rastlanan Lipetsk bölgesine girişler iki yönden engellendi.
18:08 Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev: "Olayların gelişimi, isyanı organize edenlerin eylemlerinin aşamalı bir darbe planına tamamen uyduğunu gösteriyor."
18.00 Rusya Dışişleri Bakanlığı, ülkedeki durumun yakın zamanda çözüme kavuşacağına inandığına vurgu yaparak, Batılı ülkeleri Rusofobik hedeflerine ulaşmak için Rusya'daki iç durumu kullanmaya dair her türlü imaya karşı uyardı.
Söz konusu açıklamada şu ifadeler kullanıldı;
Ülkemizde yaşanan silahlı isyan girişimi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i güçlü bir şekilde destekleyen Rus toplumunda sert bir tepkiye neden oluyor. Komplocuların maceracı özlemleri aslında Rusya'daki durumu istikrarsızlaştırmayı, birliğimizi sarsmayı ve Rusya'nın güvenilir uluslararası güvenliği sağlama çabalarını baltalamayı amaçlıyor. Böylelikle isyan, Rusya'nın dış düşmanlarının işine yarıyor.
16:36 Rusya Devlet Başkanı Putin, sıkıyönetim ihlali nedeniyle 30 gün tutukluluğa izin veren bir yasa imzaladı.
AVUSTURYA'DAN RUSYA'YA KISMİ SEYAHAT UYARISI
16.06 Avusturya, vatandaşlarını Rusya'nın özellikle Ukrayna sınırındaki kentlerine gitmemeleri konusunda uyardı.Dışişleri Bakanlığının yazılı açıklamasında, Rusya'ya yönelik kısmi seyahat uyarısı yapılarak, özellikle ülkenin Ukrayna sınırındaki bölgelerine gidilmemesi istendi.
16:00 Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, Putin'i kızdaracak bir açıklama yaparak,"Kremlin ne ekerse onu biçiyor. Ukrayna'ya yönelik tüm şiddet geri tepti." dedi.
BAŞKAN ERDOĞAN PUTİN İLE GÖRÜŞTÜ
15.30 Rusya Devlet Başkanı Putin, silahlı isyan girişimiyle bağlantılı olarak ülkedeki durum hakkında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a telefonda bilgi verdi. Başkan Erdoğan Putin'e desteğini iletti.
15.10: İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Wagner grubunun Rus yönetimine isyan etmesinin ardından Rusya'ya seyahat uyarısını güncelledi.
Dışişleri Bakanı James Cleverly, gelişmelere ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Rus ordusu ve Wagner grubunun dahil olduğu gelişmeleri dikkatle izliyor ve müttefiklerimizle yakın işbirliğimize devam ediyoruz." ifadesini kullandı.
Dışişleri Bakanlığı ise Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasıyla yayımladığı seyahat uyarılarını güncelledi. Ülkenin Ukrayna sınırları, Moskova, St Petersburg ve Rostov'a seyahat uyarısı yinelendi.
Özellikle Rostov'daki askeri gerilim ile güvensizlik ortamına işaret edilen açıklamada, "Rusya'da bulunmanız gerekmiyorsa var olan ulaşım araçlarıyla ülkeyi terk etmenizi şiddetle tavsiye ediyoruz. Dışişleri Bakanlığı uyarısını dikkate almamanız halinde seyahat sigortanız geçersiz kılınabilir. Seyahat tavsiye edilmeyen noktalarda konsolosluk hizmetleri de kısıtlıdır." ifadelerine yer verildi.
Bu gece itibarıyla ülkenin güneyindeki Rostov bölgesinde de Wagner grubunun çeşitli noktaları işgal ettiği belirtilen açıklamada, askeri hareketlilik konusunda uyarıda bulunuldu.
Açıklamada şunlar kaydedildi:
"Durum tahmin edilemez olmayı sürdürmekte ve herhangi bir uyarı olmaksızın gerginliğin artma ihtimali bulunmaktadır. Bu dönemde Moskova, St Petersburg ve Rusya'nın farklı yerlerinde siyasi gösteriler yapılabilir. Bu durumlarda yerel medyadaki açıklamaları takip edip kalabalık toplantılardan ve mitinglerden kaçınmanız tavsiye edilir."
Rusya'dan İngiltere ve Avrupa Birliği ülkelerine uçuş yapılmadığı bilgisi de açıklamada hatırlatıldı.
ZELENSKİY'DEN PAYLAŞIM
14.17 Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesbından bir paylaşım yaptı. Putin'in kendi silahlandırdığı gruplar tarafından sarıldığını kaydeden Zelenskiy, "İnsanları hor gören ve yüz binlercesini savaşa gönderen (Putin), kendi silahlandırdıkları tarafından Moskova bölgesinde kuşatma altında." ifadesini kullandı.
Ayrıca, Zelenskiy, "Rusya'nın zayıflığı ortada. Rusya, askerlerini ve paralı askerlerini topraklarımızda tuttuğu müddetçe daha sonra bunların hepsi kendine daha fazla kaos, acı ve sorun olarak geri dönecek. Bu da apaçık ortada. Ukrayna, Avrupa'yı Rus kötülüğünden ve kaosun yayılmasından koruyabilir. Dayanıklılığımızı, birliğimizi ve gücümüzü koruyoruz. Bütün komutanlarımız, bütün askerlerimiz ne yapacaklarını biliyorlar. Ukrayna'ya zafer!" paylaşımında bulundu.
14.16 Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüşerek Rusya'daki son durum hakkında bilgi aldı.
Tokayev, görüşmede, Rusya'daki olayların ülkenin iç meselesi olduğunu, asayişin sağlanması ve toplumun güvenliği için anayasal düzen ve hukukun üstünlüğünün önemini vurguladı.Putin de Kazakistan'a Rusya'daki mevcut duruma ilişkin anlayışı dolayısıyla teşekkür etti.
Kazakistan'ın Moskova Büyükelçiliği, Rusya'daki vatandaşlarına Ukrayna'ya yakın bölgelere gitmeme çağrısı yaptı. Büyükelçiliğin açıklamasında, "Rusya Federasyonu'nda ve özellikle Ukrayna sınırına yakın bölgelerde bulunan tüm vatandaşlarımızın Kazakistan Büyükelçiliğinde konsolosluk kaydına acilen başvurmalarını rica ediyoruz." ifadesi kullanıldı.
14.09 Rusya hükümeti ile güvenlik şirketi Wagner arasındaki kriz nedeniyle St. Petersburg'da bulunan Wagner'in genel merkezi önünde Rus güvenlik güçlerinin önlem aldığı görüldü.
KONVOY VURULDU
14.01 Rus ordusunun, Wagner konvoyunu vurduğunu iddia ettiği görüntüler paylaşıldı. Wagner grubu ise görüntülerde vurulan aracın sivillere ait olduğunu iddia etti.
İTALYA: YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ
13:19 İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, paralı asker şefi Yevgeny Prigozhin'in isyanının Ukrayna'yı işgalinin Putin'e karşı geri teptiğini gösterdiğini söyledi.Meloni'nin ofisinden yapılan açıklamada, "İtalya, Rusya'da yayılan ve Ukrayna'ya yönelik saldırganlığının Rusya Federasyonu içinde nasıl istikrarsızlığa yol açtığını gösteren olayları yakından takip ediyor" denildi.
OTOYOLLAR KAPATILDI
13:13 Moskova Bölgesi Ulaştırma Bakanlığı'na göre, M-4 'Don', M-5 'Ural' ve M-2 'Kırım' otoyollarında ulaşıma kısmi olarak izin veriliyor. Ayrıca Yaroslavl karayolu kısmen kapatıldı.Ayrıca Serpukhov yakınlarındaki Simferopol karayolu üzerindeki Oka üzerindeki köprü ve Serpukhov yakınlarındaki M-2 'Kırım' otoyolunun bir kısmı da trafiğe kapalı.Daha önce Voronezh bölgesi yetkilileri, M-4 Don otoyolunun da 464. kilometreden 777. kilometreye kadar kapatıldığını duyuruldu.
AVRUPA BİRLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA
13.10 Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Rusya'da yaşanan olayları yakından izlediğini belirterek "Bu, açıkça Rusya'nın iç meselesidir" dedi.
UÇAK DÜŞÜRÜLDÜ İDDİASI
13.07 Wagner Grubu tarafından ele geçirilen ikinci kent olan Voronezh'da bir Rus askeri uçağı dürüldüğüne dair bir görüntü sosyal medyada paylaşıldı.
Uçak videosundan dakikalar sonra ise bu kez Rus ordusuna ait bir helikopterin Voronezh'de bombardıman yaptığını gösteren kayıt yayınlandı. Bir şehir sakini tarafından kayda alınan videoda, Ka-52 helikopterin Voronezh'deki bir akaryakıt deposunu vurduğu bildiriliyor. Ayrıca Wagner'in Rusya'ya ait 1 uçak ile 2 helikopteri düşürdüğü yönünde iddilar var.
Rus ordusunun söz konusu hamleyle Voronezh'e güneyden Wagner'in ilerleyişini kesmeyi amaçladığı belirtiliyor.
İNGİLTERE'DEN AÇIKLAMA
13.00 İngiltere Savunma Bakanlığı, "Yaşananlar, son zamanlarda Rus devletinin karşı karşıya olduğu en ciddi meydan okumayı temsil ediyor." değerlendirmesinde bulundu.
13.02 Rus yönetimine karşı isyan başlatan Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kendilerini "vatana ihanet"le suçlamasına, "Afrika'da savaştığımızda bize 'Afrika gerekli' dediler sonra Afrika'dan vazgeçtiler. Çünkü yardım için gelen tüm paraları çaldılar. 'Ukrayna'yla savaşıyoruz' dediler, gittik ve savaştık. Sonra görüldü ki tüm mühimmat, teçhizat ve savaşçılara verilecek para çalınıyor. İşte bugün için, birisinin Moskova'ya doğru gittiği gün için (parayı) saklıyorlardı. Sivillerin de hareket ettiği yoldaki konvoya uçak ve helikopterlerle saldırıyorlar. İsabet edemiyorlar ve sivilleri vuruyorlar. Rastgele vuruyorlar. Biz vatanseveriz. Bize karşı gelenler ise alçakların etrafında toplananlardır."
ZAHAROVA'DAN KENETLENME ÇAĞIRISI
12:53 Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Rus halkına Putin'in etrafında kenetlenme çağrısı yaptı:"Bir başkomutanımız var. İki değil, üç değil. Yalnızca bir. O herkesi birleşmeye çağırdı. Şimdi asıl mesele bu. Hepimizin her konuda kendi tavrı var. Ancak tarihte, kişisel ilişkimizin daha sonraya ertelenmesi gereken anlar vardır."
12:51 Rusya lideri Vladimir Putin'in Avrupa'daki en yakın müttefiki Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'yu taşıyan bir uçağın ülkeden ayrılırken görüntülenmesi dikkat çekti.
LUKAŞENKO BELARUS'TAN AYRILDI
12.30 Wagner'in kurucusu Prigojin, "Hiçbir Wagner savaşçısı kendisini suçlu görerek devlet başkanı veya FSB'nin talebiyle teslim olmak niyetinde değil" dedi. Prigojin, "Vatana ihanet" hususunda Devlet Başkanı (Putin) tamamen yanılıyor. Biz vatanseveriz. Savaştık ve savaşıyoruz." ifadelerini kullandı.
POLONYA LETONYA, ÇEÇENİSTAN ESTONYA'DAN AÇIKLAMA
12.05 Rusya'ın federal bölgesi Çeçenistan'ın lideri Ramazan Kadirov, "Yaşanan bir askeri isyan ve iğrenç bir ihanettir. Bu tür eylemler haklı gösterilemez. Putin'i sonuna kadar destekliyoruz." dedi .Kadirov Telegram'daki açıklamasında "İsyan yok edilmeli ve bu sert önlemler gerekiyorsa, buna da hazırız" ifadelerini kullandı.
12.00Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Rusya'da yaşanan son gelişmeleri Başbakan Mateusz Morawiecki ve Savunma Bakanlığı yetkilileriyle görüştüğünü belirterek, "Doğu sınırımızın ötesindeki olayların seyri sürekli olarak izlenmektedir" ifadesini kullandı.
11.53 Estonya Başbakanı Kaja Kallas, "Rusya'daki durumun gelişimini yakından takip ediyor ve müttefikleriyle bilgi alışverişinde bulunuyor. Sınır güvenliği güçlendirildi. Ülkemize doğrudan bir tehdit olmadığını temin edebilirim. Halkımızı Rusya'nın hiçbir yerine seyahat etmemeye davet ediyorum" dedi.
NATO'DAN AÇIKLAMA
12.35 NATO'dan yapılan açıklamada "Durumu takip ediyoruz" denildi.
12.00 İngiltere Savunma Bakanlığı, Rusya'da Wagner grubunun Rus yönetimine isyanıyla başlayan olaylara ilişkin, "Yaşananlar, son zamanlarda Rus devletinin karşı karşıya olduğu en ciddi meydan okumayı temsil ediyor." değerlendirmesinde bulundu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada Rusya'da orduyla Wagner Grubu'nun karşı karşıya geldiği belirtilerek, gruba bağlı birliklerin Ukrayna'dan Rusya'ya iki noktadan girdiği bildirildi.
Açıklamada, Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin'in "özgürlük yürüyüşü" olarak nitelendirdiği operasyon sonucu grubun Rusya'nın Ukrayna operasyonlarını yürüttüğü Rostov'daki askeri üsle kilit noktaları işgal ettiği kaydedilerek, "Wagner Grubu, Moskova'yı ele geçirmek hedefiyle Voronej Oblastı üzerinden kuzeye doğru ilerliyor. Rus güçleri ile Wagner arasında bir çatışma olduğuna dair kısıtlı kanıt olsa da bazıları muhtemelen pasif duruş göstererek Wagner'e karşı durmadı." ifadeleri kullanıldı.
İlerleyen saatlerde Ulusal Muhafızlar başta olmak üzere ordu güçlerinin tavrının krizin gidişatını belirleyeceğine işaret edilen açıklamada, "Yaşananlar, son zamanlarda Rus devletinin karşı karşıya olduğu en ciddi meydan okumayı temsil ediyor." değerlendirmesinde bulunuldu.
11.48 Belarus Devlet Başkanlığı'na ait Telegram hesabından bugün yapılan açıklamada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Belarus Devlet Başkanı Alexander Lukashenko'yla telefonda görüşerek Rusya'daki durum hakkında bilgi verdiği belirtildi.
ALMAYA'DAN AÇIKLAMA
11.20 Almanya da Rusya'daki olayların yakından izlendiğini duyurdu.
10.50 Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Rusya'da yaşanan son gelişmeleri Başbakan Mateusz Morawiecki ve Savunma Bakanlığı yetkilileriyle görüştüğünü belirterek, "Doğu sınırımızın ötesindeki olayların seyri sürekli olarak izlenmektedir." ifadesini kullandı.
Duda, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'daki durumla ilgili müttefik ülkelerle de istişarelerde bulunduklarını ifade etti.
Letonya Dışişleri Bakanı Edgars Rinkevics de "Rusya'daki gelişmeleri yakından takip ediyoruz ve ilgili makamlar şu anda durumu ve ihtiyaç duyulan ek güvenlik önlemlerini değerlendiriyor." değerlendirmesinde bulundu.
Rinkevics, Twitter hesabındaki paylaşımda, "Rusya'da yaşanan son olaylar ışığında Letonya vatandaşlarına Rusya ve Belarus'u ziyaret etmemeleri ve orada bulunanlara da mümkün olan en kısa sürede bu ülkeleri terk etmeleri çağrımı yineliyorum." ifadelerini kullandı.
PUTİN: BU İHANETTİR
10.05: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Wagner'in eylemini "silahlı isyan" olarak nitelendirdi. Putin, "Karşılaştığımız ihanettir. Fahiş hırslar ve kişisel çıkarlar, ülke ve halka yönelik ihanete yol açtı" ifadelerini kullandı.
9.17: Rusya Savunma Bakanlığı: "Prigojin ve taraftarlarının yaptıkları silahlı isyandır. Prigojin, Wagner savaşçılarını kendi suç macerasına sürüklüyor"
8.56: Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kısa süre sonra açıklama yapacağını söyledi
07.45: Wagner Prigojin'in Rostov'da Rusya Savunma Bakanı yardıımcısı ile görüştüğünü açıkladı.
PRIGOJIN: ROSTOVA'A GİRDİK
Prigojin, Rostov bölgesine giriş yaptıklarını söyledi. Rus askerlerinin ve istihbarat elemanlarının kendilerine zorluk çıkarmadığını savunan Prigojin, Rostov kentinden Moskova'ya ilerlemeye devam edeceklerini söyledi.
Rus Güney Askeri Bölge Karargahı önünde askeri yetkililerle tokalaştığı görülen Wagner'in Kurucusu Prigojin, "Bir kez daha söylüyorum. Biz Şoygu'yu ve Genelkurmay Başkanı'nı buraya istiyoruz. Onlar gelene kadar burada olacağız. Rostov'u bloke edeceğiz ve Moskova'ya gideceğiz." ifadelerini kullandı.
Prigojin, Telegram kanalından paylaştığı görüntüde, "Karargahta bulunuyoruz. Rostov'da askeri havaalanı dahil askeri tesisler de kontrolümüzde bulunuyor. Karargah çalışıyor." dedi.
Genelkurmay başkanının karargahtan kaçtığını iddia eden Prigojin, şöyle devam etti:
"Sorun yok. Her şey kontrol altında. Hava Kuvvetlerinin bize değil, Ukraynalılara saldırması için uğraşıyoruz. Wagner'in cephede orduya engel yarattığı haberlerini dinlemeyin. Cephedeki durum bizim yüzümüzden bozulmadı. Buraya geldiğimizde birçok şeyi bir kez daha doğruladık. Birçok toprak kaybedildi. Ölen Rus asker sayısı, üstlere bildirilenlerden 3-4 kat daha fazladır. Bazı günlerde 1000'e kadar asker kaybı yaşanıyor."
Diğer yandan Rostov Bölge Valisi Vasiliy Golubev, bölgede hafta sonu için planlanan tüm kitlesel etkinliklerin iptal edilmesine karar verildiğini bildirdi. Golubev ayrıca, Rostov'dan Taganrog ve kuzey güzergahında geçici trafik kısıtlamalarının uygulandığını bildirdi.
06.50: Ukrayna sınırına yakın Rus bölgelerinde güvenlik tedbirleri alındığı bildirildi.
Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, başkentte terörle mücadele kapsamında güvenlik önlemlerinin güçlendirildiğini açıkladı.
Rostov Bölge Valisi Vasiliy Golubev de mevcut durum nedeniyle güvenliğin korunması amacıyla gerekli önlemlerin alındığını belirterek, "Vatandaşları kent merkezine çıkmamaya ve evde kalmaya çağırıyorum." ifadesini kullandı.
Lipetsk Bölge Valisi İgor Artamanov ise bölgede tedbirlerin arttırıldığını vurgulayarak, "Kritik altyapı tesislerine özel önem verilecek. Ayrıca bölge sakinlerine özellikle Voronej bölgesi, güneye doğru seyahat etmemeyi tavsiye ediyorum." dedi.
Voronej yönetiminden yapılan açıklamada, M4 federal otoyolunda askeri araç konvoylarının hareket ettiği, bu nedenle siviller tarafından kullanılmaması gerektiği kaydedildi.
04.10: Rusya'nın Rostov bölgesi valisinden 'Evde kalın' uyarısı
Rusya'nın Rostov bölgesinin valisi Vasiliy Golubev, kolluk kuvvetlerinin, bölge sakinlerinin güvenliği için gereken önlemleri almakta olduklarını belirterek vatandaşlardan gerekmedikçe evlerinden dışarı çıkmamalarını istedi. Bununla beraber, Rostov bölgesinin yerel Acil Durum Bakanlığı yetkilileri bölge genelinde sokağa çıkma yasağı ilan edildiği yönündeki haberlerin doğru olmadığını söyledi.
Rostov, Rusya'nın Ukrayna sınırında, Wagner güçlerinin konuşlu olduğu alana yakın bir mesafede yer alıyor.
UKRAYNA'DA PATLAMA SESLERİ
04.00: Ukrayna'nın birçok bölgesinde füze saldırısı alarmı verildi, bazı bölgelerde patlama sesleri duyuldu.
03.50: Wagner kurucusu Prigojin, "Bir Rus askeri helikopterini düşürdük" iddiasında bulundu.
ABD: GELİŞMELERİ TAKİP EDİYORUZ
03.10: Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, silahlı grubunun Ukrayna'dan sınırı geçerek Rusya topraklarına girdiğini öne sürmesinin ardından ABD'den "Gelişmeleri takip ediyoruz. ABD Başkanı Joe Biden da konuya ilişkin bilgilendirildi" açıklaması geldi.
03.05: Rusya Başsavcısı İgor Krasnov'un, Prigojin hakkında silahlı isyan organize etme girişimi suçlaması ile dava açılmış olması konusunda Devlet Başkanı Putin'e bilgi verdiği belirtildi. Krasnov'un söz konusu suçlamanın yasalara uygunluğu konusunda da bir rapor sunduğu kaydedildi.
03.00: Putin kriz masası kurdu! Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Özel güçler, kolluk kuvvetleri ve Savunma Bakanlığı her an bilgi veriyor" açıklamasını yaptı.