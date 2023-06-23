Titan'dan acı haber geldi! Mürettebatın tamamı yaşamını yitirdi

Ancak 96 saatlik oksijen stoğu bbitiyordu. Dün TSİ 14.08'de oksijen bitti. Harding ve Davud aileleri, 4 farklı ülkeden 4 ekibe toplam 5 milyon dolar ödedi ancak yine de faciaya engel olamadı. Dün akşam ABD Sahil Güvenlik Komutanlığı, denizaltının enkazına ulaşıldığını açıkladı. Ekipler 5 milyarderin can verdiğini belirterek ailelerine başsağlığı mesajı yolladı.

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