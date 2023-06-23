Titan'dan acı haber geldi! Mürettebatın tamamı yaşamını yitirdi

Dünyanın endişeyle izlediği "5 dolar milyarderini" bulma çabaları, ne yazık ki kötü sonuç verdi! Turistik denizaltının, Atlantik Okyanusu'nun 3.5 kilometre derinliğinde bulunduğu belirtildi.
ABD Sahil Güvenlik yetkilileri, patlayarak 5 parçaya ayrılan denizaltının Titanik'in çok yakınında olduğunu tespit etti. Titan adlı araçta bulunan 5 milyarderin, yaşamını yitirdiği bildirildi.
SİMPSONLAR YİNE BİLDİ
Simpsonlar büyük olayları, gerçekleşmeden yıllar önce tahmin etmekle ünlendi. 2008 krizi Coronavirüs, kripto para, Donald Trump ve Biden'ın başkanlığını bildi. Yetmedi, ABD'deki Kongre Binası işgalini bilen dizinin, okyanusun dibindeki Titanik enkazına turist götürürken kaybolan denizaltı faciasını da 2006 yılında yayınlandığı ortaya çıktı.
PATLAYIP 5 PARÇAYA BÖLÜNMÜŞ
Titanik enkazına keşif dalışı yapan 6.5 metre uzunluğundaki Titan adlı denizaltı kayboldu. İngiliz milyarder Hamish Harding, Şehzade Davud ve oğlu Süleyman Davud, ünlü dalgıç Paul Nareolet, Ocean Gate'in CEO'su Stockton Rush'la iletişim, pazar günü dalışa geçtikten 1 saat 45 dakika sonra kesildi. 12 saat sonra Titan'dan sesler geldiği iddia edildi.