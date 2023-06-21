Yunanistan'da yarı çıplak parçalara ayrılmış halde bulunmuştu: Kan donduran olayın gerçekleştiği ölüm evi görüntülendi

BOĞULDUĞU DÜŞÜNÜLDÜ

İlk başta görülen bir yarası olmayan talihsiz kadının boynunda boğulduğunu düşündüren izler bulundu. Ancak failin kadını elleriyle mi boğduğu yoksa ölümüne sebebiyet verecek başka bir nesne mi kullandığı henüz bilinmiyor.

YENİ DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI

Yunan yetkililer tüyler ürperten olayın düğümünü çözmeye çalışıyor. MEGA'da yer alan haberde talihsiz kadının terk edilmiş bir evde öldürüldüğü iddia edildi.Bu gelişmenin ardından yetkililer Anastasia Rubinska'nın cansız bedeninin bir yerden başka bir yere taşınmış olabileceğini ileri sürdü.

CİNAYETİN İŞLENDİĞİ YER

Daha sonra 32 yaşındaki katil zanlısının evinde yapılan araştırmalar sonucu cinayetin işlendiği yer ortaya çıktı. Adamın kan donduran cinayeti işledikten sonra cesedi tek başına taşıyabileceği gibi kendisine birinin yardım etme olasılığının bulunduğu da yetkililer tarafından göz önünde tutuluyor.

CİNSEL İLİŞKİ İTİRAFI ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Öte yandan zanlının sarhıoşken Anastasia Rubinska ile ilişkiye girdiğini itiraf etmesinin ardından tecavüz suçlaması da dikkate alınmıştı. Yeni delillerin ardında iddianamenin güncellenebileceği ifade ediliyor.

TALİHSİZ KIZ SEVGİLİSİNE MESAJ ATMIŞ

Anastasia Rubinska kaybolmadan birkaç saat önce sevgilisine mesaj atmış. Sevgilisi buluşacakları yere gitse de Anastasia'yı bulamamış bunun ardından arama çalışmaları başlamıştı.

Öte yandan Anastasia Rubinska'nın 32 yaşındaki katil zanlısının yanında da sevgilisine mesaj attığı ve 'rahatsız' hissettiğini ifade ettiği iddia edilenler arasında...