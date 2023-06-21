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    • Dünya
    • 21.06.2023 12:27
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    • 21.06.2023 13:07
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    Yunanistan'da yarı çıplak parçalara ayrılmış halde bulunmuştu: Kan donduran olayın gerçekleştiği ölüm evi görüntülendi

    Dünya Yunanistan'da yaşanan korkunç cinayeti konuşuyor. Yunanistan'ın turizm cenneti olarak anılan Kos (İstanköy) Adası'nda pazartesi günü kaybolan 27 yaşındaki Polonyalı kadının cesedi ormanlık bir alanda yarı çıplak ve parçalara ayrılmış şekilde bulunmuştu. Talihsiz kadının terk edilmiş evde öldürüldüğü öne sürülürken cinsel ilişki itirafı ortalığı karıştırdı. Korkunç olaya ilişkin yeni görüntüler ve detaylar ortaya çıktı...

    takvim.com.tr
    Çöp torbasında cesedi bulunmuştu! Yeni detaylar...

    Yunanistan'ın turistik adası Kos'ta kan donduran bir cinayet meydana geldi. 27 yaşındaki Anastasia Rubinska pazartesi gecesi kaybolmuştu. Sırlarla dolu olayın yeni görüntüleri ve detayları ortaya çıktı.

    27 yaşındaki talihsiz kadının cesedi yarı çıplak ve parçalara ayrılmış şekilde Alykes bölgesinde bir sulak alanda bulunmuştu.

    Yetkililer ilk belirlemelere göre ölüm nedeninin boğulma olduğunu söyledi.

    "CESEDİN ÜZERİ DALLARLA KAPATILDI"
    Ancak kathimerini'ye konuşan bazı kaynaklar kadının cesedinin üzerinin dallarla kapatıldığı,bedeninin yarısının siyah bir çanta içinde olduğu diğer yarısının da dışarıda olduğunu söylemişti.


        Genç kadının cesedinin bulunmasının ardında yapılan araştırmalar ise korkunç gerçeği gün yüzüne çıkarmıştı.Ta Nea'da yer alan haberde, genç kadının yarı çıplak cesedi büyük siyah bir çöp torbasının içinde belden yukarısı çarşafa sarılı halde bulunmuştu. Ayrıca cesedin üzeri görülmeyecek şekilde otlar ile kapatılmıştı.

        BOĞULDUĞU DÜŞÜNÜLDÜ
        İlk başta görülen bir yarası olmayan talihsiz kadının boynunda boğulduğunu düşündüren izler bulundu. Ancak failin kadını elleriyle mi boğduğu yoksa ölümüne sebebiyet verecek başka bir nesne mi kullandığı henüz bilinmiyor.

        YENİ DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI
        Yunan yetkililer tüyler ürperten olayın düğümünü çözmeye çalışıyor. MEGA'da yer alan haberde talihsiz kadının terk edilmiş bir evde öldürüldüğü iddia edildi.Bu gelişmenin ardından yetkililer Anastasia Rubinska'nın cansız bedeninin bir yerden başka bir yere taşınmış olabileceğini ileri sürdü.

        CİNAYETİN İŞLENDİĞİ YER
        Daha sonra 32 yaşındaki katil zanlısının evinde yapılan araştırmalar sonucu cinayetin işlendiği yer ortaya çıktı. Adamın kan donduran cinayeti işledikten sonra cesedi tek başına taşıyabileceği gibi kendisine birinin yardım etme olasılığının bulunduğu da yetkililer tarafından göz önünde tutuluyor.

        CİNSEL İLİŞKİ İTİRAFI ORTALIĞI KARIŞTIRDI
        Öte yandan zanlının sarhıoşken Anastasia Rubinska ile ilişkiye girdiğini itiraf etmesinin ardından tecavüz suçlaması da dikkate alınmıştı. Yeni delillerin ardında iddianamenin güncellenebileceği ifade ediliyor.

        TALİHSİZ KIZ SEVGİLİSİNE MESAJ ATMIŞ
        Anastasia Rubinska kaybolmadan birkaç saat önce sevgilisine mesaj atmış. Sevgilisi buluşacakları yere gitse de Anastasia'yı bulamamış bunun ardından arama çalışmaları başlamıştı.

        Öte yandan Anastasia Rubinska'nın 32 yaşındaki katil zanlısının yanında da sevgilisine mesaj attığı ve 'rahatsız' hissettiğini ifade ettiği iddia edilenler arasında...

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        Haberler Dünya Yunanistan'da yarı çıplak parçalara ayrılmış halde bulunmuştu: Kan donduran olayın gerçekleştiği ölüm evi görüntülendi
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