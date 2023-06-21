Terör hamisi Avrupa! Almanya Federal Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın verilerine göre Almanya'da 14 bin 500 terörist barınıyor

Türkiye'nin tüm itirazlarına rağmen terör örgütü YPG/PKK, Avrupa'da örgütlenmeye devam ediyor. Almanya Federal Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın (BfV) verilerine göre, terör örgütü PKK, Almanya'da 14 bin 500 militanla aşırılık yanlısı yabancı örgütler arasında ilk sırada yer almayı sürdürüyor. BfV Başkanı Thomas Haldenwang, Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser ile birlikte 2022 Anayasayı Koruma Raporu'nu değerlendirdi.