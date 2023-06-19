Sonuçlar yayınlandı: Almanya'da algılanan enflasyon resmi enflasyonun 3 katı!

Almanya'da algılanan enflasyon ile resmi olarak belirlenen enflasyon arasında büyük bir fark olduğu ortaya çıktı.
3 KATI FARK VAR
Allianz Trade, Almanya'da algılanan ve gerçek enflasyona yönelik araştırmasının sonuçların yayınladı. Buna göre, Almanya'da tüketiciler tarafından mayıs ayında algılanan enflasyon yüzde 18 ile resmi olarak belirlenen yüzde 6,1'lik enflasyonun neredeyse üç katı düzeyinde.
Algılanan ve gerçek enflasyon arasında tutarsızlığının çeşitli nedenlerinin ortaya konulduğu araştırmada, tüketicilerin, içecek, yakıt veya yaygın olarak alınan süpermarket ürünlerindeki fiyat değişikliklerine daha fazla dikkat ettiği ve bu fiyatlar ortalamanın üzerine çıkarsa enflasyonun çok daha yüksek olduğunu hissetmeye eğilimli olduğu belirtildi.
Ancak psikolojik yönler, demografik ve bölgesel farklılıklar ile bireysel tüketici davranışları da tüketicilerin, fiyat artışlarını resmi enflasyon verisinden farklı değerlendirmesine neden olabiliyor.
Araştırmada, "Bu da çarpık bir tablo ve algılanan enflasyon ile gerçek enflasyon arasında güçlü bir uyumsuzluk yaratmaktadır." denildi.
AVRUPA İÇİNDE DE BÜYÜK FARKLILIKLAR VAR
Avrupa Birliği'ndeki enflasyonun son zamanlarda ortalama yüzde 8'in üzerinde olduğu hatırlatılan araştırmada, "Avro bölgesinde mayıs ayında enflasyon yıllık yüzde 6,1 oldu. Bununla birlikte, enflasyon ülkeler arasında büyük farklılıklar gösterdi. Mayısta bu aralık, Yunanistan'da yüzde 2,8'den Polonya'da yüzde 13,0'e ve Macaristan'da yüzde 21,5'e çıktı." bilgisi verildi.
Araştırmada, birliğin en büyük ekonomisine sahip Almanya'nın Rusya'dan enerji ithalatına olan yüksek bağımlılığı hatırlatılarak Rusya-Ukrayna savaşı sonrası ortaya çıkan enerji krizinin Alman hane halkının enerji faturasının keskin bir şekilde yükselmesine neden olduğu, Alman hükümetinin ise buna elektrik ve gaz fiyat freni ile karşılık verdiği belirtildi.