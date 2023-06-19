Sonuçlar yayınlandı: Almanya'da algılanan enflasyon resmi enflasyonun 3 katı!

Algılanan ve gerçek enflasyon arasında tutarsızlığının çeşitli nedenlerinin ortaya konulduğu araştırmada, tüketicilerin, içecek, yakıt veya yaygın olarak alınan süpermarket ürünlerindeki fiyat değişikliklerine daha fazla dikkat ettiği ve bu fiyatlar ortalamanın üzerine çıkarsa enflasyonun çok daha yüksek olduğunu hissetmeye eğilimli olduğu belirtildi.

Ancak psikolojik yönler, demografik ve bölgesel farklılıklar ile bireysel tüketici davranışları da tüketicilerin, fiyat artışlarını resmi enflasyon verisinden farklı değerlendirmesine neden olabiliyor.

Araştırmada, "Bu da çarpık bir tablo ve algılanan enflasyon ile gerçek enflasyon arasında güçlü bir uyumsuzluk yaratmaktadır." denildi.