Sömürü düzeni sona mı eriyor? Çad ordusu Fransız askerlerin silahlarını alarak tek sıraya dizdi... Görüntüler ortaya çıktı

Gaudilliere, "Bu oldukça saldırgan şekilde yapıldı." diyerek, Fransız askerlerin gerekli izinleri olduğu için durumun hemen çözüldüğünü savundu.

FRANSIZ ASKERLERİNİN SUDAN SINIRINDA GÖRÜLMESİ ŞÜPHE UYANDIRDI

Öte yandan bazı Twitter kullanıcıları, Fransız askerlerinin çatışmaların yaşandığı Sudan sınırında görülmesinin "şüphe uyandırıcı" olduğu değerlendirmesini yaptı.

Bir kullanıcı da askerlerin alıkonulmasının Fransız ordusunun Afrika'da "güç kaybı" yaşadığının göstergesi olduğunu belirtti.

Fransa kıtada eski nüfuzunu korumakta zorlanıyor

Fransa 2013'te konuşlandırdığı askerlerini Malili yetkililerin talebiyle, iki ülke arasında yaşanan siyasi krizin ardından geçen yıl tamamen çekmek zorunda kalmıştı.

Afrika'daki Sahel bölgesinden tamamen ayrılmak istemeyen Fransa, Mali'den çektiği askeri unsurlarının bir kısmını Çad ve Nijer'e kaydırmıştı.