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    • Dünya
    • 19.06.2023 12:07
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    • 19.06.2023 12:40
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    Sömürü düzeni sona mı eriyor? Çad ordusu Fransız askerlerin silahlarını alarak tek sıraya dizdi... Görüntüler ortaya çıktı

    Fransa'nın sömürdüğü Afrika'dan bomba görüntüler geldi. Çad ordusunun, Sudan sınırındaki üsse zırhlı araçla izinsiz giren Fransız askerlerini durdurmasına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Askerlerin alıkonulmasının "Fransız ordusunun Afrika'da "güç kaybı" yaşadığının göstergesi oldu" yorumları yapıldı.

    AJANSLAR
    Sömürü düzeni sona mı eriyor?

    Fransa'nın sömürdüğü Afrika ülkelerinde uyanış sürüyor!

    ÇAD ASKERLERİ FRANSIZ ASKERLERİNİ SIRAYA DİZDİ
    Çad ordusunun, Sudan sınırındaki üsse zırhlı araçla izinsiz giren Fransız askerlerini durdurmasına ilişkin görüntüler gündeme geldi.

    Sosyal medyada yayılan görüntülerde, Çad ordusuna bağlı askerlerin silah ve ekipmanlarını aldığı 5 Fransız askerini sıraya dizerek oturtması yer alıyor.

    "FRANSIZ ASKERLERİNİ ALIKOYUP SİLAHLARINI ALDIM"
    Çadlı rütbeli bir asker de telefonla görüşerek durumu üstlerine izah ederken, "Üsse izinsiz giren ve görev yetki belgeleri olmayan Fransız askerlerini alıkoyup silahlarını aldım." ifadesini kullanıyor.

    Çadlı rütbeli askerin, Fransız askerlerinin tercümanına yönelttiği "Görev yetki belgeniz var mı?" sorusuna cevap alamaması dikkati çekiyor.

    Videoda, tercümanın Fransız askerlerinin ülkenin doğusundaki Abeche bölgesinden geldiklerini söylediği işitiliyor.

    ÇAD GÜVENLİK KAYNAKLARI, FRANSIZ ASKERLERİNİN ÜSSE İZİNSİZ GİRDİĞİNİ AÇIKLADI
    Çad güvenlik kaynakları, Fransız askerlerinin zırhlı araçla Sudan sınırındaki Adre askeri üssüne görev yetki belgeleri olmadan giriş yaptığını belirtti.

    Öte yandan Fransa ordu sözcüsü Pierre Gaudilliere de görüntülerin, 8 Haziran Perşembe günü, Çad'ın doğusundaki Abeche'de asfalt yolun bulunmadığı bölgedeki arazi keşif görevi sırasında yaşanan olaya ait olduğunu belirtti.

    Fransız askerlerinin bu görev için Çad askeri ve sivil makamlarından alınmış izinleri bulunduğunu ifade eden Gaudilliere, askerlerin görev sırasında devriyeler tarafından durdurulduğunu ve belgelerinin kontrol edildiğini aktardı.

        Gaudilliere, "Bu oldukça saldırgan şekilde yapıldı." diyerek, Fransız askerlerin gerekli izinleri olduğu için durumun hemen çözüldüğünü savundu.

        FRANSIZ ASKERLERİNİN SUDAN SINIRINDA GÖRÜLMESİ ŞÜPHE UYANDIRDI
        Öte yandan bazı Twitter kullanıcıları, Fransız askerlerinin çatışmaların yaşandığı Sudan sınırında görülmesinin "şüphe uyandırıcı" olduğu değerlendirmesini yaptı.

        Bir kullanıcı da askerlerin alıkonulmasının Fransız ordusunun Afrika'da "güç kaybı" yaşadığının göstergesi olduğunu belirtti.

        Fransa kıtada eski nüfuzunu korumakta zorlanıyor
        Fransa 2013'te konuşlandırdığı askerlerini Malili yetkililerin talebiyle, iki ülke arasında yaşanan siyasi krizin ardından geçen yıl tamamen çekmek zorunda kalmıştı.

        Afrika'daki Sahel bölgesinden tamamen ayrılmak istemeyen Fransa, Mali'den çektiği askeri unsurlarının bir kısmını Çad ve Nijer'e kaydırmıştı.

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        Haberler Dünya Sömürü düzeni sona mı eriyor? Çad ordusu Fransız askerlerin silahlarını alarak tek sıraya dizdi... Görüntüler ortaya çıktı
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