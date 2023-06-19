Sömürü düzeni sona mı eriyor? Çad ordusu Fransız askerlerin silahlarını alarak tek sıraya dizdi... Görüntüler ortaya çıktı

Fransa'nın sömürdüğü Afrika ülkelerinde uyanış sürüyor!
ÇAD ASKERLERİ FRANSIZ ASKERLERİNİ SIRAYA DİZDİ
Çad ordusunun, Sudan sınırındaki üsse zırhlı araçla izinsiz giren Fransız askerlerini durdurmasına ilişkin görüntüler gündeme geldi.
Sosyal medyada yayılan görüntülerde, Çad ordusuna bağlı askerlerin silah ve ekipmanlarını aldığı 5 Fransız askerini sıraya dizerek oturtması yer alıyor.
"FRANSIZ ASKERLERİNİ ALIKOYUP SİLAHLARINI ALDIM"
Çadlı rütbeli bir asker de telefonla görüşerek durumu üstlerine izah ederken, "Üsse izinsiz giren ve görev yetki belgeleri olmayan Fransız askerlerini alıkoyup silahlarını aldım." ifadesini kullanıyor.
Çadlı rütbeli askerin, Fransız askerlerinin tercümanına yönelttiği "Görev yetki belgeniz var mı?" sorusuna cevap alamaması dikkati çekiyor.
Videoda, tercümanın Fransız askerlerinin ülkenin doğusundaki Abeche bölgesinden geldiklerini söylediği işitiliyor.
ÇAD GÜVENLİK KAYNAKLARI, FRANSIZ ASKERLERİNİN ÜSSE İZİNSİZ GİRDİĞİNİ AÇIKLADI
Çad güvenlik kaynakları, Fransız askerlerinin zırhlı araçla Sudan sınırındaki Adre askeri üssüne görev yetki belgeleri olmadan giriş yaptığını belirtti.
Öte yandan Fransa ordu sözcüsü Pierre Gaudilliere de görüntülerin, 8 Haziran Perşembe günü, Çad'ın doğusundaki Abeche'de asfalt yolun bulunmadığı bölgedeki arazi keşif görevi sırasında yaşanan olaya ait olduğunu belirtti.
Fransız askerlerinin bu görev için Çad askeri ve sivil makamlarından alınmış izinleri bulunduğunu ifade eden Gaudilliere, askerlerin görev sırasında devriyeler tarafından durdurulduğunu ve belgelerinin kontrol edildiğini aktardı.