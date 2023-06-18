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    • Dünya
    • 18.06.2023 12:12
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    • 18.06.2023 16:30
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    Kalyon Holding'in Romanya yatırımının imzaları atıldı: "Enerji güvenliği açısından çok kritik bir proje"

    Romanya'nın Karadeniz kıyısı - Podişor Doğal Gaz Boru Hattı ihalesini uluslararası rakiplerini geride bırakarak kazanan Kalyon Holding ile SNTGN Transgaz arasında projenin başlaması için imzalar atıldı. Törende, Romanya Başbakan Yardımcısı Marian Neacşu, Romanya Enerji Bakanı Sebastian Burduja ve Kalyon İnşaat İcra Kurulu Üyesi Serdar Över yer aldı. Yapım bedeli yaklaşık 500 milyon Euro olan proje ilgili konuşan Serdar Över, "Hem Romanya'nın hem Avrupa Birliği'nin enerji güvenliği açısından çok kritik bir proje" dedi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Kalyon Holding’in Romanya yatırımının imzaları atıldı

    Romanya'nın Karadeniz Kıyısı-Podişor Doğal Gaz Boru Hattı ihalesini, uluslararası güçlü rakiplerini geride bırakarak kazanan bir Türk firması oldu.

    Kalyon Holding ile Transgaz arasında doğal gaz boru hattı projesi için imzalar 16 Haziran Cuma günü atıldı.

    Proje, Romanya'nın Karadeniz'de bulunan rezervlerindeki gazı, Karadeniz kıyısı ile Podişor arasında inşa edilecek boru hattıyla ülkenin iç kesimlerindeki bağlantı noktalarına ulaştıracak.

    Kalyon İnşaat İcra Kurulu Üyesi Serdar Över, 24 aydan daha kısa sürede tamamlamayı planladıkları projeye ilişkin basın mensuplarına bilgi verdi.

    "AVRUPA'NIN ENERJİ GÜVENLİĞİ AÇISINDAN KRİTİK BİR PROJE"
    Projenin, Avrupa'nın enerji güvenliği açısından kritik önemde olduğunu belirten Över, bu hattın Bulgaristan, Romanya, Macaristan ve Avusturya (BRUA) Koridoru'yla birleşeceğini söyledi.

    Över, "BRUA Koridoru, Bulgaristan, Romanya, Macaristan ve Avusturya üzerinden geçen, Avrupa'nın enerji güvenliği açısından çok önemli bir koridor. Boru hattımız sayesinde Karadeniz'den çıkan gaz Avusturya'ya ulaşabilecek." dedi.

    Romanya'nın müşavirlik ve müteahhitlik konusunda Türk firmaları açısından önemli potansiyel taşıdığına dikkati çeken Över, "Amacımız, Karadeniz'de ortaya çıkacak ilave doğal gazı Romanya ve AB ülkelerinin kullanımına sağlıklı, kaliteli ve sürdürülebilirliğe uygun şekilde ulaştırmak. Kalyon Holding olarak bu alanda sahip olduğumuz bilgi ve deneyimimizi Avrupa'ya taşırken ülkemizin mühendislik gücünü de komşu coğrafyalara ihraç ediyoruz." diye konuştu.

    Över, Türkiye ile Romanya arasındaki ticari iş hacmini artıracak olmanın gururunu yaşadıklarını belirterek, gelecekte de gerek Romanya gerekse diğer ülkelerde Kalyon Holding'in imzasını daha da görünür kılmayı hedeflediklerini vurguladı.

        "HATTAN TAŞINACAK GAZLA ROMANYA'DAKİ TÜKETİMİN YAKLAŞIK YÜZDE 45'İ KARŞILANACAK"
        Romanya'nın gaz iletim hatlarının yapım ve işletmesinden sorumlu kamu şirketi Transgaz'ın Genel Müdürü Ion Sterian da Romanya ile Türkiye arasındaki iyi ilişkilerin ve işbirliğinin yıllar öncesine dayandığını dile getirerek, Romanya'da özellikle altyapı alanında Türkiye'den ihale kazanan çok sayıda firma bulunduğunun altını çizdi.

        Sterian, yıllık 12 milyar metreküpü aşan kapasiteye sahip olacak hattan taşınacak gazla Romanya'daki tüketimin yaklaşık yüzde 45'inin karşılanacağını söyledi.

        Yapım bedeli yaklaşık 500 milyon avro olan Karadeniz Kıyısı-Podişor Doğal Gaz Boru Hattı, toplam 308 kilometre uzunluğunda ve 48 ila 40 inçlik boru çapına sahip.

        Proje kapsamında ayrıca kullanılacak boruların tedariki, 20 vana istasyonu, enerji temini, katodik koruma ve fiber optik imalatları yer alıyor.

        Projede yaklaşık bin 200 kişinin istihdam edilmesi öngörülüyor.

        16 Haziran'da düzenlenen imza törenine Romanya Başbakan Yardımcısı Marian Neacşu, Enerji Bakanı Sebastian Burduja, Türkiye'nin Bükreş Büyükelçisi Özgür Kıvanç Altan, Kalyon İnşaat İcra Kurulu Üyesi Serdar Över ve Transgaz Genel Müdürü Ion Sterian katıldı.

        PROJEDEN DETAYLAR
        - Proje güzergahı Karadeniz kıyısında Köstence'nin güneyinden başlayıp, Bükreş'in güneydoğusunda yer alan Podişor arasında yer alan 308 kilometrelik bir güzergahı içeriyor.

        - AB, 2009 ve 2013 yıllarında yürürlüğe koyduğu bir dizi regülasyon ile stratejik öneme sahip enerji projelerinin uygulanmasına ait esasları belirlemiş durumda. Regülasyon, enerji piyasası entegrasyonu, sürdürebilirlik, enerji arzı güvenliği ve sınır ötesi enerji altyapısı koridorlarına önemli katkıları olan projeleri "Ortak Fayda Projeleri" olarak tanımlıyor. Karadeniz Kıyısı - Podişor Doğal Gaz Boru Hattı projesi de AB Komisyonu'nun Kasım 2015 tarihinde aldığı karar uyarınca bu listeye dahil edildi. Bu kapsamdaki projeler ayrı bir izin prosedürüne tabii olurken, AB fonlarına da erişim sağlayabiliyor.

        - AB'nin artan gaz ihtiyacı ve arz güvenliği kaygıları neticesinde, Karadeniz'de açık deniz gaz sahalarından çıkartılacak gazın ülkenin iç kesimlerine ve sonrasında da diğer Avrupa ülkelerine ulaştırılması amacı ile Transgaz, 2019 yılında Karadeniz Kıyısı - Podişor Doğal Gaz Boru Hattı Projesi'nin ihalesini yaptı. Proje ile ilgili mühendislik çalışmaları ve saha teslimi süreci de tamamlandı. Boru hattının inşaat faaliyetlerinin başlamasını müteakip 24 ay içinde tamamlanması planlanıyor.

        - Karadeniz Kıyısı - Podişor Doğal Gaz Boru Hattı, 48 inç ve 40 inç çapında 308 kilometre uzunluğunda boru hattının inşasını içeriyor. Boru hattı güzergâhının tamamı karada yer alıyor. Boru hattı tamamlandığında 63 bar çalışma basıncına sahip olacak. Proje kapsamında yaklaşık 100 bin ton ağırlığında çelik boru kullanılacak. Projede 20 adet vana istasyonu ile enerji temini, katodik koruma ve fiber optik imalatları da yer alıyor.



            - Karadeniz Kıyısı - Podişor Doğal Gaz Boru Hattı'nın amacı, Romanya'nın Karadeniz'de yer alan doğal gaz rezerv alanlarından çıkaracağı doğal gazın ülkenin iç kesiminde yer alan Podişor düğüm noktasına iletilmesi. Bu sayede Karadeniz gazının bağlantı noktaları üzerinden Bulgaristan, Macaristan ve Avusturya'ya da iletimi sağlanabilecek.

            - Proje kapsamında denizde bir çalışma yapılmayacak. Tüm imalatlar karada yapılırken, projenin pik döneminde yaklaşık bin ila bin 500 kişilik bir iş gücünün istihdam edilmesi öngörülüyor.

            - Kalyon İnşaat projeye 2018 senesinde projenin yürütücüsü Transgaz tarafından açılan kamu ihalesine katılım sağlayarak dahil oldu. Teklif, Ekim 2019 tarihinde Transgaz'a sunuldu, Transgaz tarafından yapılan değerlendirme neticesinde Kalyon İnşaat'ın teklifi en avantajlı teklif olarak değerlendirildi. Transgaz ile Kalyon arasında sözleşme ise 5 Şubat 2021 tarihinde imzalandı.



            - Projenin tasarım ve mühendislik süreci ihale öncesinde Transgaz tarafından tamamlandı. Kalyon İnşaat, projenin inşasını üstlenirken, yalnızca gerekli durumlarda imalata yönelik detay mühendisliği yapacak.

            -Kalyon İnşaat, ihale sürecinde hem en avantajlı ticari teklifi hem de en iyi teknik çözümü sunduğu için Transgaz tarafından tercih edildi.

            -Kalyon Holding'in, gerek TANAP Doğal Gaz Boru Hattı projesi gerekse de Silivri Botaş Doğal Gaz Depolama Tesisi projesinde edindiği tecrübe neticesinde niş bir pazar olan petrol & doğal gaz sektöründe ciddi bir oyuncu durumuna geldiği belirtildi.

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