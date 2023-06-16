Eski ABD Başkanı Donald Trump'tan bir 'derin devlet' çıkışı daha: Onların savaşlarını reddettim... Biden Obama ve Clinton itirafı

Trump şunları söyledi;

"Onların aptalca ve felaket olan savaşlarını reddettim. Son zamanlarda savaş çığırtkanları, küreselciler ve derin devlet, sıradaki sonu gelmeyecek Ukrayna savaşlarını diz çöküp kabullenmediğim için sinirden deliye dönmüş durumda.

CLINTON OBAMA VE BIDEN SİSTEM TARAFINDAN KOLLANIYOR

Ben barış istiyorum; onlar para ve çatışma istiyor. Clintonların, Obamaların, Bidenların büyük suçlarına rağmen haklarında hiç iddianame hazırlanmıyor çünkü sahte ve iğrenç bir sistem tarafından tamamen kollanıyorlar. Sistem beni hapse atmaya çalışıyor."

TRUMP, TÜRKİYE'NİN S-400'LER KONUSUNDA HAKLILIĞINI AÇIKLAMIŞTI

Ayrıca Trump, ABD ile Türkiye arasında gerileme sebep olan S-400'ler konusunda da itiraflarda bulunmuştu.