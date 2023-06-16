Dmitriy Peskov’dan Türkiye mesajı: Yakın komşu uzak akrabadan iyidir

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'da düzenlenen St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'na katıldı.

Peskov forumda, Rusya ve Türkiye arasındaki ilişkilere değinerek iki ülkenin ilişkilerini sürdürmek için gösterdiği çabalardan bahsetti.

İki ülke arasındaki ilişkilere Türk atasözü üzerinden örnek veren Peskov, "Biliyorsunuz ben bir Türkologum. Türk atasözünde bir söz vardır. 'Yakın komşu uzak akrabadan iyidir' derler. Bu nedenle Türkiye'yi Rusya'ya iyi bir komşu yapmak için elimizden geleni yapmalıyız. Bana göre Türkiye'de herkesin bir siyasi görüşü var. Rusya'nın da Türkiye ile iyi komşu olduğunu düşünüyorlar. Bu durum ikili ilişkilerimizi, yeni ufuklara ulaşmamızı ve birçok şirketin işbirliğine olanak sağlıyor" dedi.

Peskov ayrıca Türkiye ve Rusya ilişkilerini "eşi benzeri görülmemiş" bir diyalog üzerine kurulu olduğunu sözlerine ekledi.

PUTIN TÜRKİYE'Yİ ZİYARET EDECEK

Öte yandan Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yakınlarda Putin'in gerçekleştireceği Türkiye ziyareti konusunda sözleştiğini duyurdu.

Putin'in ziyaretinin tarihinin henüz belli olmadığını dile getiren Uşakov, "Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından bu konuda bir davet var. Putin ve Erdoğan, ziyaretin yakın zamanda gerçekleştirilmesi konusunda sözleşti. Ancak henüz kesin bir tarih konuşulmadı" dedi.

SAVAŞTAN BU YANA İLK ZİYARET OLACAK

Putin'in Türkiye ziyareti, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılara başladığı 24 Şubat 2022 tarihinden bu yana bir NATO üye ülkesine gerçekleştireceği ilk ziyaret olması bakımından önem taşıyor.

Uluslararası Ceza Mahkemesi, geçtiğimiz mart ayında Rus lider Putin hakkında Ukrayna'da savaş suçu işlediği gerekçesiyle "tutuklama kararı" çıkarmıştı. Putin'in bir yurt dışı ziyaretinde "yakalama kararının" uygulanıp uygulanmayacağı bir süre tartışılmıştı.

Türkiye'nin Uluslararası Ceza Mahkemesi kuruluş statüsü olan Roma Statüsü'ne taraf olmaması nedeniyle Putin'in "yakalanması" riski taşımadığı ifade ediliyor.