Belçika'da akıllara durgunluk veren olay! Kendisini önce öldü gösterdi ardından cenazesine helikopterle geldi

Bir sosyal medya platformunda 162 bin takipçisi olan David Baerten kendini ölmüş gibi göstererek ailesi ile yeniden bağ kurmak isteyen Belçikalı adam sıra dışı bir plan hazırladı.
PLANI EŞİ VE KIZLARI İLE YAPTI
45 yaşındaki Belçikalı adam, Sahte Cenaze Töreni fikrini karısı ve çocuklarına açtığında, onlar da bu sıra dışı fikre destek verdi detaylı bir plan hazırladılar. Ailesini de kendi sahte cenazesine davet etti.
"BABACIĞIM HUZUR İÇİNDE YAT"
Baerten'ın kızlarından biri sosyal medya hesabından babasının hayatını kaybettiğini duyurarak, "Babacığım huzur içinde yat, seni asla unutmayacağız. Hayat neden bu kadar adaletsiz? Neden sen? Daha büyükbaba olacaktın, önünde hala koca bir hayat vardı." dedi.