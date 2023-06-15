Belçika'da akıllara durgunluk veren olay! Kendisini önce öldü gösterdi ardından cenazesine helikopterle geldi

"AİLEM BENİ GÖRMEZDEN GELİYORDU"

David Baerten, ailesinin kendisi ile uzun süredir iletişimi kopardığını belirterek, "Ailemin yaptıkları beni incitiyordu. Hiç bir şeye davet edilmiyordum, beni görmezden geliyorlardı. Bu yüzden onlara bir hayat dersi vermek ve buluşmak için birinin ölmesini beklememeniz gerektiğini göstermek istedim." dedi.

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