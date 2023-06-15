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    • Dünya
    • 15.06.2023 12:55
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    • 15.06.2023 13:34
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    Belçika'da akıllara durgunluk veren olay! Kendisini önce öldü gösterdi ardından cenazesine helikopterle geldi

    Belçika'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Ailesinin kendisi ile uzun süredir iletişimi kopardığını söyleyen Belçikalı adam ,ailesiyle sorunlarını düzeltebilmek adına kendi adına sahte bir cenaze töreni düzenledi. Kendini ölmüş gibi gösteren kişi helikopterle cenaze törenine indi ve ailesine sarıldı. İşte o anlar...

    takvim.com.tr
    Kendi cenazesine helikopterle geldi! Görenler şok oldu

    Bir sosyal medya platformunda 162 bin takipçisi olan David Baerten kendini ölmüş gibi göstererek ailesi ile yeniden bağ kurmak isteyen Belçikalı adam sıra dışı bir plan hazırladı.

    PLANI EŞİ VE KIZLARI İLE YAPTI
    45 yaşındaki Belçikalı adam, Sahte Cenaze Töreni fikrini karısı ve çocuklarına açtığında, onlar da bu sıra dışı fikre destek verdi detaylı bir plan hazırladılar. Ailesini de kendi sahte cenazesine davet etti.

    "BABACIĞIM HUZUR İÇİNDE YAT"
    Baerten'ın kızlarından biri sosyal medya hesabından babasının hayatını kaybettiğini duyurarak, "Babacığım huzur içinde yat, seni asla unutmayacağız. Hayat neden bu kadar adaletsiz? Neden sen? Daha büyükbaba olacaktın, önünde hala koca bir hayat vardı." dedi.

        CENAZE ALANINA HELİKOPTER İLE İNİŞ YAPTI
        Cenaze töreni Belçika'nın Liege kentinde düzenlendi. 45 yaşındaki adamın akrabaları ve sevenleri yas tutmak için toplanmışken Baerten, kiraladığı helikopter ile cenaze alanına iniş yaptı.

        Cenaze törenine katılanlar helikopterden inen kişiyi görünce kısa bir şok yaşadı. Sosyal medyaya düşen görüntülerde, insanların yaşadığı kısa bir şoktan sonra helikoptere doğru koştuğu ve adama sarıldığı görülüyor.

        "ŞOK OLDUM"
        Filmleri aratmayan bir planla ailesine yeniden kavuşan adam akrabalarına tek tek sarıldı. Baerten'ın en yakın arkadaşı Thomas Faut'un adama sarılırken "Yemin ederim ağlıyordum. Şok oldum dostum, seni seviyoruz" dediği duyuluyor.

            SOSYAL MEDYAYI İKİYE BÖLDÜ
            Cenaze törenine ait görüntüler sosyal medyada kısa sürede viral hale gelirken kullanıcılardan bazıları bunun 'acınası bir şaka' olduğunu belirtti.
            Diğerleri ise adamın sevdiklerine 'büyük bir hayat dersi' verdiğini öne sürerek insanların sevdiklerine daha fazla vakit ayırmaları gerektiğini belirttiler.

            "AİLEM BENİ GÖRMEZDEN GELİYORDU"
            David Baerten, ailesinin kendisi ile uzun süredir iletişimi kopardığını belirterek, "Ailemin yaptıkları beni incitiyordu. Hiç bir şeye davet edilmiyordum, beni görmezden geliyorlardı. Bu yüzden onlara bir hayat dersi vermek ve buluşmak için birinin ölmesini beklememeniz gerektiğini göstermek istedim." dedi.

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            Haberler Dünya Belçika'da akıllara durgunluk veren olay! Kendisini önce öldü gösterdi ardından cenazesine helikopterle geldi
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