Trump'ın başı dertte! Son 2 ayda ikinci kez hakim karşısına çıkıyor





TRUMP'IN EVİ BASILMIŞTI

Trump'ın Florida'daki evi, 8 Ağustos 2022 sabahında "gizli belgeler" soruşturması için FBI ajanları tarafından basılarak aranmıştı.



Baskını ve hakkında devam eden soruşturmaları "siyasi" olarak niteleyen Trump, özellikle Mar-a-Lago'dan alınan belgelerin "bağımsız bir hakem veya özel bir hakim" tarafından incelenmesi talebinde bulunmuştu.

Trump hakkında yürütülen "gizli belgeler" ve "6 Ocak Kongre baskını" soruşturmalarına özel yetkili uzman olarak atanan eski Başsavcı Jack Smith başkanlık ediyor.



Donald Trump, 4 Nisan'da, 2016 başkanlık seçimleri sırasında bir kadına "sus payı" ödediğine ilişkin suçlamalar kapsamında Manhattan Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkmış, hakkındaki suçlamaları reddetmişti.