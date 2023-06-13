Trump'ın başı dertte! Son 2 ayda ikinci kez hakim karşısına çıkıyor

Miami Polis Şefi Manny Morales, düzenlediği basın toplantısında, söz konusu dava nedeniyle yapılacak gösterilere karşı tüm hazırlıkları tamamladıklarını belirtti.
Morales, "Bu olayı son derece ciddiye alıyoruz. Miami'de böyle şeyler olmasa da olayların kötüye gitme potansiyeli olduğunu biliyoruz." diye konuştu.
50 bin kişiye kadar protestocu ile başa çıkmak için yeterli kaynakları olduğuna işaret eden Morales, şehirde herhangi bir güvenlik sorunu beklemediklerini sözlerine ekledi.
Miami Belediye Başkanı Francis Suarez de yarınki dava için alınan güvenlik tedbirleri konusunda şehir polisine güvendiğini belirterek, "Polisimizin doğru eylem planına ve sahip olduğu kaynaklara güvenim tam, yarın olacaklara hazırız." dedi.
İDDİANAME 37 SUÇLAMA İÇERİYOR
Öte yandan New Jersey'den dün sabah özel uçağı ile Florida'ya hareket eden Trump, yerel saatle 15.00 civarında Miami Havaalanına ulaştı.
Trump, geceyi yarın çıkacağı mahkemeye yakın yerde bulunan Trump National Doral malikanesinde geçirdi.