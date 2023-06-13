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    • Dünya
    • 13.06.2023 09:27
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    • 13.06.2023 09:28
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    Trump'ın başı dertte! Son 2 ayda ikinci kez hakim karşısına çıkıyor

    Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın, devlete ait gizli belgeleri sakladığına yönelik suçlamalarla ilgili bugün Miami’de hakim karşısına çıkacak olması nedeniyle şehirde güvenlik önlemleri artırıldı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    ABD’de tarihi dava! Trump hakim karşısında

    Miami Polis Şefi Manny Morales, düzenlediği basın toplantısında, söz konusu dava nedeniyle yapılacak gösterilere karşı tüm hazırlıkları tamamladıklarını belirtti.


    Morales, "Bu olayı son derece ciddiye alıyoruz. Miami'de böyle şeyler olmasa da olayların kötüye gitme potansiyeli olduğunu biliyoruz." diye konuştu.

    50 bin kişiye kadar protestocu ile başa çıkmak için yeterli kaynakları olduğuna işaret eden Morales, şehirde herhangi bir güvenlik sorunu beklemediklerini sözlerine ekledi.


    Miami Belediye Başkanı Francis Suarez de yarınki dava için alınan güvenlik tedbirleri konusunda şehir polisine güvendiğini belirterek, "Polisimizin doğru eylem planına ve sahip olduğu kaynaklara güvenim tam, yarın olacaklara hazırız." dedi.

    İDDİANAME 37 SUÇLAMA İÇERİYOR
    Öte yandan New Jersey'den dün sabah özel uçağı ile Florida'ya hareket eden Trump, yerel saatle 15.00 civarında Miami Havaalanına ulaştı.

    Trump, geceyi yarın çıkacağı mahkemeye yakın yerde bulunan Trump National Doral malikanesinde geçirdi.



        Eski Başkan, hakkında hazırlanan ve 37 ayrı suçlamayı içeren iddianame için bugün Miami'deki Wilkie D. Fergusson Jr. Mahkemesinde yerel saatle 15.00 civarında hakim karşısına çıkacak.

        Trump'ın aynı gün tekrar New Jersey'e dönerek akşam yerel saatle 20.15'te Bedminster golf tesisinde, hakkındaki iddialarla ilgili kamuoyuna açıklama yapması bekleniyor.



        GİZLİ BELGELERİ YANINDA GÖTÜRMEKLE SUÇLANMIŞTI
        Geçen hafta duyurulan 49 sayfalık iddianamede Trump, Beyaz Saray'daki görevinden ayrılırken gizli belgeleri yanında götürmek ve bununla ilgili federal incelemeleri engellemekle suçlanmıştı.



        TRUMP'IN EVİ BASILMIŞTI
        Trump'ın Florida'daki evi, 8 Ağustos 2022 sabahında "gizli belgeler" soruşturması için FBI ajanları tarafından basılarak aranmıştı.

        Baskını ve hakkında devam eden soruşturmaları "siyasi" olarak niteleyen Trump, özellikle Mar-a-Lago'dan alınan belgelerin "bağımsız bir hakem veya özel bir hakim" tarafından incelenmesi talebinde bulunmuştu.

        Trump hakkında yürütülen "gizli belgeler" ve "6 Ocak Kongre baskını" soruşturmalarına özel yetkili uzman olarak atanan eski Başsavcı Jack Smith başkanlık ediyor.

        Donald Trump, 4 Nisan'da, 2016 başkanlık seçimleri sırasında bir kadına "sus payı" ödediğine ilişkin suçlamalar kapsamında Manhattan Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkmış, hakkındaki suçlamaları reddetmişti.

            BİDEN SORUMSULUKLA SUÇLAMIŞTI
            Eski ABD Başkanı Donal Trump'ın Florida'daki evinden çıkan gizli belgeleri eleştiren Biden'ın ofisinden benzer şekilde gizli belgelerin çıkmasına Cumhuriyetçi Parti üyeleri tepki göstermişti.

            CNN televizyonuna konuşan Cumhuriyetçi siyasetçi James Comer, Biden'ın kişisel ofisinden gizli belgelerin çıkmasının ironik olduğunu söyleyerek, şu ifadeleri kullanmıştı:

            "Başkan Biden, (eski) Başkan Trump'ın yanlışlıkla gizli belgeleri kendi konutuna veya herhangi bir yere götürmesini çok eleştirdi ve şimdi öyle görünüyor ki kendisi de aynısını yapmış olabilir."

            Biden, FBI ajanlarının 8 Ağustos'ta Trump'ın Palm Beach'teki Mar-a-Lago malikanesinde yaptıkları aramada gizli belgelerin bulunması üzerine, "Biri nasıl bu kadar sorumsuz olabilir?" yorumunu yapmıştı.

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