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    • Dünya
    • 13.06.2023 10:34
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    • 13.06.2023 10:34
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    Suriye'nin kuzeydoğusunda helikopter kazası: 22 ABD askeri yaralandı

    Suriye'nin kuzeydoğusunda nedeni henüz belirlenemeyen helikopter kazasında 22 Amerikan askeri yaralandı. CENTCOM tarafından yapılan yazılı açıklamada, helikopterin herhangi bir "düşman ateşi" sonucu düşmediği ifade edildi.

    AJANSLAR
    Suriye’de helikopter kazası: 22 ABD askeri yaralandı

    ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığından (CENTCOM) yapılan yazılı açıklamada, 11 Haziran'da Suriye'nin kuzeydoğusunda yaşanan bir helikopter kazası sonucu 22 ABD askerinin çeşitli derecelerde yaralandığı belirtildi.

    "DÜŞMAN ATEŞİ" SONUCU DÜŞMEDİ
    Yaralanan askerlerin tedaviye alındığı ve bunlardan 10'unun CENTCOM dışında bulunan "yoğun bakım tesislerine" sevk edildiği kaydedildi.

    Kazanın nedeniyle ilgili inceleme sürerken helikopterin herhangi bir "düşman ateşi" sonucu düşmediği ifade edildi. Olayla ilgili daha fazla bilgi verilmedi.

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