İngiltere'de iş gücü kaybında rekor: İşsizlik şubat-nisan döneminde yüzde 0,1 artışla yüzde 3,8 oldu

Reel olarak (enflasyona göre ayarlanmış) toplam ve düzenli ücretler ise şubat-nisan döneminde yıllık bazda sırasıyla yüzde 2 ve yüzde 1,3 geriledi.

Nisanda, grevler nedeniyle ülkede 257 bin iş gücü kaybı yaşandı.

İŞ GÜCÜNE DAHİL OLMAYANLARIN ORANI YÜZDE 0,4 DÜŞTÜ

İngiltere'de şubat-nisan döneminde işgücüne dahil olmayanların oranı bir önceki üç aylık döneme göre yüzde 0,4 azalışla yüzde 21 olurken, bu oran salgın öncesi döneme göre yüzde 0,7 arttı.