Meksika'da akıl almaz olay! Gazeteci Pamela Cerdeira'nın Türkiye için topladığı yardımları belediye başkanı markette sattı

Dünya, Kahramanmaraş depreminden sonra Türkiye'nin imdadına yetişti. Deprem bölgesine yüzlerce yardım ekibi geldi. Depremzedeler için yardım malzemeleri gönderildi. Meksikalı gazeteci Pamela Cerdeira da ülkesinde bir kampanya düzenledi.
Tam 30 tonluk gıda ve temizlik malzemesi toplayıp Mexico City Belediyesi'ne verdi. Ancak kendisine yardım malzemelerinin Türkiye'ye gönderilmediği bilgisini içeren bir e-mail geldi. Bunun üzerine Başkanı Claudia Sheinbaum'un yakın bir arkadaşıyla iletişime geçti. İddia gerçekti.
Hatta ürünlerin markette satıldığını öğrenince şoka girdi. Pamela Cerdeira'nın bu olayı ortaya çıkarması ülke gündemini bir anda Mexico City Belediyesi'ne çevirdi. Kahramanmaraş'ta yaşanan depremler için yapılan arama kurtarma çalışmaları sırasında hayatını kaybeden Proteo adlı köpek nedeniyle iki ülke arasında dostluk perçinleşmişti. Pamela Cerdeira, "Proteo'nun anısına bile saygı duymayan hırsızlar var" dedi.