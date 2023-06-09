Meksika'da akıl almaz olay! Gazeteci Pamela Cerdeira'nın Türkiye için topladığı yardımları belediye başkanı markette sattı





Hatta ürünlerin markette satıldığını öğrenince şoka girdi. Pamela Cerdeira'nın bu olayı ortaya çıkarması ülke gündemini bir anda Mexico City Belediyesi'ne çevirdi. Kahramanmaraş'ta yaşanan depremler için yapılan arama kurtarma çalışmaları sırasında hayatını kaybeden Proteo adlı köpek nedeniyle iki ülke arasında dostluk perçinleşmişti. Pamela Cerdeira, "Proteo'nun anısına bile saygı duymayan hırsızlar var" dedi.