Buna göre, "İran'a saldırmakla" ilgili gizli bir Pentagon belgesini gösterdiği bir toplantıda Trump'ın, "Başkan olarak bu belgenin gizlilik statüsünü kaldırabilirdim ama şimdi yapamam." dediği iddia edildi.

Trump'ın söz konusu toplantıda Genelkurmay Başkanı Mark Milley'den şikayet ettiği aktarılan haberde, Eski Başkan'ın "(Milley) İran'a saldırmak istediğimi söyledi. Bu harika değil mi?" ifadelerini kullandığı öne sürüldü.

Haberde Trump'ın söz konusu belgeyi "gizli belge" görme yetkisi olmayan kişilerle paylaştığı ve daha önceki ifadelerinin aksine elindeki "gizli belgelerin" gizlilik statüsünü kaldırmadığını gösterdiği için soruşturma kapsamında aleyhine kullanılabileceğine işaret edildi.

TRUMP'IN ATADIĞI YARGIÇ DAVAYA BAKABİLİR

Amerikan basınında yer alan haberlere göre, gelecek hafta salı günü Miami'deki federal adliyeye çağrılan Trump'ın davasına bakacak yargıcın kendisi tarafından atanan Aileen M. Cannon olabileceği öne sürüldü. Ancak Cannon'ın dava sürecinin tamamında görevde kalıp kalmayacağı belli değil.

TRUMP, ALEYHİNDE İDDİANAME HAZIRLANDIĞINI DUYURMUŞTU

Trump, dün akşam kendi sosyal medya sitesi TruthSocial'da yaptığı paylaşımda, "gizli belgelerle" ilgili hakkında iddianame hazırlandığını duyurmuştu.