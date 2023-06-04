Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 04.06.2023 22:51
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 04.06.2023 23:15
    ABONE OL

    Washington DC patlama son dakika! Amerika Washington'da patlama mı oldu, sebebi ne? ABD'de patlama anı, görüntüleri...

    "Washington'da patlama mı oldu?" sorusu arama motorlarında araştırılıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington’da büyük patlama meydana geldi. Patlama Beyaz Saray’dan duyuldu. Peki, Amerika Washington'da neden patlama oldu, sebebi ne? İşte detaylar...

    Washington patlama son dakika!

    Son dakika... Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington'da büyük patlama meydana geldi. Patlama Beyaz Saray'dan duyuldu.

    Patlama Beyaz Saray ve şehrin birçok noktasından duyuldu.

    Patlama sesinin Kuzey Virginia'dan Maryland'e kadar geniş bir alanda duyulduğu iddia edildi.

    Son dakika haberini Türk gazeteciler peş peşe Twitter'dan duyurdu.

    Gazeteci Selim Atalay, "ABD Başkenti Washington'da birkaç dakika önce büyük bir patlama oldu Yer sarsıldı Ne olduğu belirsiz. Twitter birbirine soruyor" dedi.

    Gazeteci-muhabir Yunus Paksoy da "Washington DC'deki büyük patlama sesini ben de duydum Beyaz Saray'dan 2 blok ötedeydim" açıklamasını yaptı.
        • Paylaş
        • Tweet
        • Paylaş
        • Sitene Ekle
        •  
        İsveç’te polis koruması altında PKK yürüyüşü
        Haberler Dünya Washington DC patlama son dakika! Amerika Washington'da patlama mı oldu, sebebi ne? ABD'de patlama anı, görüntüleri...
            loading
            SON DAKİKA