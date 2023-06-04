Washington DC patlama son dakika! Amerika Washington'da patlama mı oldu, sebebi ne? ABD'de patlama anı, görüntüleri...

Son dakika haberini Türk gazeteciler peş peşe Twitter'dan duyurdu.

Gazeteci Selim Atalay, "ABD Başkenti Washington'da birkaç dakika önce büyük bir patlama oldu Yer sarsıldı Ne olduğu belirsiz. Twitter birbirine soruyor" dedi.

Gazeteci-muhabir Yunus Paksoy da "Washington DC'deki büyük patlama sesini ben de duydum Beyaz Saray'dan 2 blok ötedeydim" açıklamasını yaptı.