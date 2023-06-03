Ermenistan'dan skandal harita! Erivan'da bir metro istasyonunda led ekrana yansıttılar

Başkent Erivan'daki Cumhuriyet Meydanı metro istasyonunun duvarında yıllardır bir poster şeklinde asılı bulunan ve gelen tepkilere rağmen kaldırılmayan sözde 'Büyük Ermenistan' haritası, yapılan değişiklikle birlikte led ekran üzerine taşındı.

ERİVAN METROSUNDA SKANDAL HARİTA! VİDEO İZLE

VAN GÖLÜ DE HARİTADA

15 ayrı Ermeni bölgesine ayrılmış haritada Türkiye, Azerbaycan, İran ve Gürcistan'ın bazı toprakları, sözde 'Büyük Ermenistan'a dahil edilmiş durumda. Türkiye'nin Doğu Anadolu Bölgesi'nin önemli bir bölümü, özellikle de Van Gölü ve çevresi 'Büyük Ermenistan'ın tarihi bir parçası olarak gösteriliyor.