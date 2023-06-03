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    • Dünya
    • 04.06.2023 06:44
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    • 04.06.2023 06:47
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    Ermenistan'dan skandal harita! Erivan'da bir metro istasyonunda led ekrana yansıttılar

    İkinci Karabağ Savaşı’nın ardından Azerbaycan ile barış müzakerelerini sürdüren diğer yandan da Türkiye ile ilişkilerini normalleştirme süreci yürüten Ermenistan, metro istasyonunda skandal bir harita paylaştı. 15 ayrı Ermeni bölgesine ayrılmış haritada Türkiye, Azerbaycan, İran ve Gürcistan’ın bazı toprakları, sözde ‘Büyük Ermenistan’a dahil edildiği görüldü.

    takvim.com.tr
    Erivan metrosunda skandal harita!

    Başkent Erivan'daki Cumhuriyet Meydanı metro istasyonunun duvarında yıllardır bir poster şeklinde asılı bulunan ve gelen tepkilere rağmen kaldırılmayan sözde 'Büyük Ermenistan' haritası, yapılan değişiklikle birlikte led ekran üzerine taşındı.

    ERİVAN METROSUNDA SKANDAL HARİTA! VİDEO İZLE

    VAN GÖLÜ DE HARİTADA
    15 ayrı Ermeni bölgesine ayrılmış haritada Türkiye, Azerbaycan, İran ve Gürcistan'ın bazı toprakları, sözde 'Büyük Ermenistan'a dahil edilmiş durumda. Türkiye'nin Doğu Anadolu Bölgesi'nin önemli bir bölümü, özellikle de Van Gölü ve çevresi 'Büyük Ermenistan'ın tarihi bir parçası olarak gösteriliyor.

    BÜYÜKELÇİ TEPKİ GÖSTERDİ
    Konuyu daha önce de dile getiren Azerbaycan'ın Berlin Büyükelçisi Nasimi Aghayev, yapılan değişikliği fotoğraflarıyla birlikte Twitter hesabından paylaştı. "Erivan metrosundaki 'Büyük Ermenistan' haritası güncellendi" diyen Azeri Büyükelçi, "Gerçekten çok üzücü. Ermenistan yönetimi kendi sınırları içinde yaşamayı ne kadar erken öğrenirse, tüm bölge için o kadar iyi olur" ifadelerini kullandı.

    Fotoğrafta: Haritanın eski hali

    Aghayev, daha önce de aynı haritayı, bölgede daha fazla kan dökülmesine sebep olan radikal Ermeni yayılmacılarının bir fantezisi olarak nitelemiş; yalnızca Ermenistan'ın kendi sınırlarını kabul etmesiyle Kafkasya'ya barış gelebileceğini belirtmişti.

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