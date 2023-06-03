Azerbaycan’dan vatandaşlarına İran uyarısı: Sakın seyahat etmeyin

ALİYEV'DEN SERT SÖZLER

İran karşıtı görüşleriyle bilinen Azerbaycanlı siyasetçi Fazıl Mustafa, 28 Mart'ta evinin önünde silahlı saldırıya uğrayarak yaralanmış, Azerbaycanlı yetkililer saldırıyı İran kaynaklı "terör saldırısı" şeklinde nitelendirmişti.

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, bir toplantıda yaptığı konuşmada, "Azerbaycan ile İran arasındaki ilişkilerin tüm zamanların en düşük seviyesinde olduğunu" söylemişti.