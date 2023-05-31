Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 31.05.2023 22:47
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 31.05.2023 22:59
    ABONE OL

    NASA'dan çok konuşulacak paylaşım: UFO'nun varlığı kabul edildi!

    NASA, henüz tam olarak çözemediğini fakat dünya genelinde sıkça karşılaştığını bildirdiği uçan metal kürelerden birinin görüntülerini paylaştı. Öte yandan NASA'nın internet sitesi üzerinden canlı yayınlanan toplantıda, UFO'ların (UAP) varlığının kabul edildiği aktarıldı.

    takvim.com.tr
    NASA’dan çok konuşulacak paylaşım!

    Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi ( Nasa ), UFO'ların varlığıyla ilgili halka açık toplantı gerçekleştirdi. CNN International'ın "Nasa, bugün UFO'lar ile ilgili tarihi bir açıklama yapacak" sözleriyle duyurduğu toplantıda, tanımlanamayan uçan cisimlerle (UFO) ilgili veriler, izleyicilerle paylaşıldı.

    NASA UFO'LARIN VARLIĞINI KABUL ETTİ I VİDEO İZLE

    'UFO' TANIMI DEĞİŞMİŞTİ
    'Tanımlanamayan Uçan Cisim'     (UFO) olarak açıklanan terim, Amerikan hükümeti tarafından 'UAP' (Tanımlanamayan Anormal Fenomen) olarak değiştirilmişti. NASA, geçen haziran ayında panelin oluşumunu, "UAP'lerin dünya dışı kökenli olduğuna dair hiçbir kanıt yok" açıklamasını yapmıştı. NASA'nın internet sitesi üzerinden canlı yayınlanan toplantıda, UFO'ların (UAP) varlığının kabul edildiği aktarıldı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    • Paylaş
    • Tweet
    • Paylaş
    • Sitene Ekle
    •  
    Terörist olarak devam edecek
    Haberler Dünya NASA'dan çok konuşulacak paylaşım: UFO'nun varlığı kabul edildi!
        loading
        SON DAKİKA