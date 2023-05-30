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    • Dünya
    • 30.05.2023 08:47
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    • 30.05.2023 17:19
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    Ukrayna ve Rusya arasında İHA savaşları! Putin açıkladı: "Bu bir terör eylemi"

    Kiev Şehri Askeri İdaresi Başkanı Sergey Popko, Rusların dün gece başkent Kiev’e insansız hava araçlarıyla (İHA) yoğun saldırı düzenlediklerini belirterek, Golosiivskiy ilçesinde bir apartmana düşen parça nedeniyle 1 kişinin öldüğünü, 3 kişinin yaralandığını bildirdi. Öte yandan Rusya’nın başkenti Moskova ve etrafındaki yerleşim yerlerine insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlendi. Rusya Devlet Başkanı Putin, Moskova'ya bugün yapılan İHA saldırısının "terör eylemi" olduğunu söyledi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Ukrayna ve Rusya arasında İHA savaşları!

    Kiev Şehri Askeri İdaresi Başkanı Sergey Popko, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rus ordusunun Kiev'e son 24 saatte 3 kez yoğun hava saldırı gerçekleştirdiğini kaydederek, Kiev hava sahasında 20'den fazla İHA'nın imha edildiğini aktardı.

    Rusların saldırılarda sürekli silah değiştirdiğine işaret eden Popko, Rus birliklerin daha önceki saldırılarında balistik füze ve İHA'ları kullandığına dikkati çekti.

    Popko, gece saldırıların farklı yönlerden birkaç dalga halinde düzenlendiğini belirterek, "Hava alarmı yaklaşık 3 saat sürdü." ifadesini kullandı.

        İHA parçalarının başkentin çeşitli ilçelerine düşmesinin can kaybına ve yıkımlara yol açtığını anlatan Popko, "Golosiivskiy ilçesinde bir apartmana düşen parça nedeniyle son iki katta yangın çıktı. 20'den fazla kişi tahliye edildi, bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı." diye konuştu.

        Popko, katlar arasındaki duvarların yıkılmış olabileceğini ve olası enkaz altında kişilerin olduğuna işaret ederek, olay yerinde arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.


        RUSYA'NIN BAŞKENTİ MOSKOVA'YA İHA SALDIRILARI DÜZENLENDİ
        Rusya'nın başkenti Moskova ve etrafındaki yerleşim yerlerine insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlendi.

        Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sabah erken saatlerde İHA saldırıları sonucunda bazı binalarda hafif hasar meydana geldiğini bildirdi.

        Şehrin acil durum görevlilerinin olay yerinde olduğunu kaydeden Sobyanin, durum tespiti yapıldığı bilgisini paylaştı. Sobyanin, "Halihazırda kimse ciddi şekilde yaralanmadı. Lütfen yalnızca resmi kaynaklara güvenin ve doğrulanmamış bilgileri yaymayın." ifadelerini kullandı.

        Moskova Bölgesi Valisi Andrey Vorobyev de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bazı bölgelerde duyulan patlama seslerinin hava savunma sistemlerine ait olduğunu belirtti. Vorobyev açıklamasında, şunları kaydetti:

        "Moskova'ya yaklaşırken birkaç İHA düşürüldü. Halktan sakin olmasını rica ediyorum. Tüm acil servis görevlileri çalışıyor. Bilgilendirme yapacağız."

        Rus haber ajansları, Moskova içerisinde iki farklı caddede bulunan konutlara insansız hava araçlarının isabet ettiğini bildirdi. İHA'ların isabet etttiği binaların cephelerinde hasar oluştuğu bilgisine yer verilen haberlerde, yaralı ya da ölü olmadığı ifade edildi.

        İHA'ların nereden geldiğine dair açıklama yapılmadı. Bazı sosyal medya kaynaklarında, şehre 25 İHA saldırısı düzenlendiği ve büyük çoğunluğunun hava savunma sistemleriyle vurulduğu öne sürülerek, İHA'ların bazılarının silahlı olduğu belirtildi.

        Sosyal medyaya Moskova bölgesinde havada uçan ve vurulan bazı İHA görüntüleri yansıdı.

        PUTİN TERÖR EYLEMİ OLARAK TANIMLADI
        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'ya bugün yapılan insansız hava araçları (İHA) saldırısının "terör eylemi" olduğunu söyledi. Putin, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, sabah saatlerinde Moskova'ya yapılan İHA saldırısını değerlendirdi.

        Ukrayna'daki karar alma merkezlerine yönelik saldırılar yapabileceklerini söylediklerine işaret eden Putin, "2-3 gün önce vurduğumuz Ukrayna'nın askeri istihbarat merkezi de söz konusu karar alma merkezleri arasında yer alıyor." dedi.

        Putin, Ukrayna yönetiminin buna yanıt olarak farklı bir yol seçtiğine dikkati çekerek, "Rusya'yı ve Rus vatandaşlarını sindirmeye çalışma ve sivil binalara saldırma yolunu seçtiler. Bu da elbette bunun 'terör eylemi' olduğuna yönelik açık bir işarettir." ifadesini kullandı.

        Moskova'daki hava savunma sisteminin, saldırıya karşı başarılı şekilde çalıştığını aktaran Putin, "Yine de üzerine çalışılması gereken konular var. Başkentin hava savunmasını güçlendirmek için yapılması gerekenler genel olarak net ve biz de yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

        PUTİN, UKRAYNA'YI RUSYA'YI KIŞKIRTMAKLA SUÇLADI
        Putin, Rusya'yı "kışkırtmaya çalışmanın" endişe verici olduğunun altını çizerek, "Görünüşe göre buna güveniyorlar ve bizi benzer eylemleri yapmaya kışkırtıyorlar. Bu konuda ne yapacağımızı göreceğiz." şeklinde konuştu.

        Ukrayna yönetiminin süreci tehlikeli bir noktaya götürdüğüne işaret eden Putin, "Ukrayna'daki sivil halka karşı başlatılan topyekun terör nedeniyle şu anda konuşamayan Ukrayna vatandaşlarının, ülkelerindeki mevcut yönetimin neyi zorlamaya çalıştığını bilmeleri ve diğer tehditleri de anlamaları gerekiyor." açıklaması yaptı.

        Söz konusu "diğer tehditlere" ilişkin Zaporijya Nükleer Santrali'ndeki duruma dikkati çeken Putin, "Örneğin; Zaporijya Nükleer Santrali'nin çalışmalarını engellemek veya nükleer sanayiyle bağlantılı bazı 'kirli' araçları kullanmak gibi tehditler var, akıllarında ne tür fikirler olduğunu biliyoruz." diye konuştu.



            RUSYA: UKRAYNA'DAKİ MERKEZİ KARAR ALMA NOKTALARINI VURDUK
            Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da Batılı istihbarat örgütlerinin yönlendirmesiyle Rusya'ya yönelik terör saldırılarının planlandığı merkezi karar alma noktalarının vurulduğunu bildirdi.

            Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus ordusunun Ukrayna'daki eylemlerine ilişkin açıklama yaptı.

            Ukrayna'daki belirli hedeflere yönelik saldırılarda bulunduklarını anlatan Konaşenkov, "Son bir günde, Rusya Silahlı Kuvvetleri, havadan fırlatılan uzun menzilli yüksek hassasiyetli füzelerle Ukrayna'da Batılı istihbarat örgütlerinin yönlendirmesiyle Rusya'ya yönelik terör saldırılarının planlandığı merkezi karar alma noktalarına yönelik grup saldırısı yaptı. Belirlenen tüm hedefler vuruldu." dedi.

            Sabah saatlerinde Rusya'nın başkenti Moskova'ya insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırılar düzenlenmiş, bazı İHA'ların isabet ettiği binalarda hasarlar oluşmuştu.

            Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Moskova'ya yapılan saldırının, Rusya'nın pazar günü Ukrayna'daki karar alma merkezine düzenlediği saldırının yanıtı olduğunu söylemişti.

            Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak ise Ukrayna'nın Moskova'ya düzenlenen İHA saldırısıyla ilgisinin olmadığını belirtmişti.

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