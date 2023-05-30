İsrail Cumhurbaşkanı Herzog Azerbaycan'da! İki ülke arasında imzalar atıldı

Herzog, iki ülke arasındaki ortaklığın müzakere ettikleri birçok konunun temelini oluşturduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bunun uluslarımıza birçok düzeyde mesaj niteliği taşıdığını düşünüyorum. Her şeyden önce bu, Yahudi ve Müslümanların birlikte barışa doğru adım atmaları, açık diyaloğa girmeleri ve dünyanın iyiliği için birlikte çalışmaları halinde büyük işler başarabileceklerinin mesajıdır. İkincisi, ilişkilerimiz stratejik ilişkileridir çünkü, biz barış, refah ve kalkınma açısından tüm bölgeyi etkiliyoruz. Bunun için çok teşekkür ediyorum. Sizi İsrail'de ağırlamayı sabırsızlıkla bekliyorum."

Görüşmeler kapsamında iki ülkenin sağlık bakanlıkları arasında sağlık ve tıp bilimi alanında 2023-2028 işbirliği planı imzalandı.