İsrail Cumhurbaşkanı Herzog Azerbaycan'da! İki ülke arasında imzalar atıldı

Azerbaycan'da Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'u resmi törenle karşıladı. Azerbaycan ve İsrail milli marşlarının okunduğu törenin ardından cumhurbaşkanları beraberlerindeki heyetleri birbirlerine takdim etti.
Törenin ardından Aliyev ve Herzog önce baş başa sonra heyetlerin katılımıyla görüşme gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Aliyev, heyetler arası toplantıda Herzog'un ziyaretinin Azerbaycan ile İsrail arasındaki ilişkilerin gelişmesine büyük ivme kazandıracağını anlattı.
Herzog'un ziyareti sonrasında iki ülke ilişkilerinde olumlu dinamiğe şahit olacaklarını belirten Aliyev, "Ticaret, enerji, güvenlik gibi farklı alanlarda birçok çalışma yapmış olmamıza rağmen yine de büyük potansiyele sahip olduğumuza kesinlikle eminim. Yapılacak çok şey var. Azerbaycan ziyaretinizi tarihi bir ziyaret olarak değerlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.