Yunanistan'da koalisyon krizi! Atina eski Türkiye'yi yaşıyor: İşte 8'li koalisyonun kaos hayali

"SON ÇARE SİZİ ÇAĞIRDIM"

Parti liderleriyle yarım saatlik görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Sakelaropulu, Sarma'ya, "hükümeti kurmanın mümkün olmadığını resmen gördük ve böylece geçici bir hükümet için anayasanın son çaresi olarak sizi çağırdım" dedi. Bu teklife karşılık olarak Sarmas da bunun büyük bir onur ve anayasal hükümlülük olduğunu söyleyerek, hükümetin geçici Başbakanı olma görevini kabul ettiğini açıkladı.