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    • Dünya
    • 24.05.2023 16:55
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    • 24.05.2023 17:04
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    Yunanistan'da koalisyon krizi! Atina eski Türkiye'yi yaşıyor: İşte 8'li koalisyonun kaos hayali

    Türkiye, 14 Mayıs'taki seçimler sonrası 28 Mayıs'taki ikinci tura gitmeye hazırlanırken Yunanistan'da koalisyon krizi yaşanıyor. Eski Türkiye'nin özeti bir tablonun ortaya çıktığı Yunanistan'da tıpkı CHP'nin başını çektiği 8'li koalisyon benzeri koltuk ve oy hesapları yapılmaya başlandı. Buna göre, sandığa ikinci kez gidildiğinde, birinci partiye, en az yüzde 25 oy alması kaydıyla 300 sandalyelik parlamentoda oy oranına bağlı fazladan 20 ila 50 sandalye verilecek. Öte yandan Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu, 21 Mayıs'ta yapılan genel seçimlerin ardından hükümetin kurulamaması dolayısıyla Sayıştay Başkanı İoannis Sarma'yı ülkeyi seçimlere götürecek geçici hükümetin başbakanı olarak görevlendirdi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Yunanistan’da koalisyon krizi!

    Türkiye, 14 Mayıs'taki seçimler sonrası 28 Mayıs'taki ikinci tura gitmeye hazırlanırken Yunanistan'da koalisyon krizi yaşanıyor. Eski Türkiye'nin özeti bir tablonun ortaya çıktığı Yunanistan'da tıpkı CHP'nin başını çektiği 8'li koalisyon benzeri koltuk ve oy hesapları yapılmaya başlandı. Buna göre, sandığa ikinci kez gidildiğinde, birinci partiye, en az yüzde 25 oy alması kaydıyla 300 sandalyelik parlamentoda oy oranına bağlı fazladan 20 ila 50 sandalye verilecek.


    YUNAN'DA ESKİ TÜRKİYE BENZERİ KOALİSYON KRİZİ
    Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu, 21 Mayıs'ta yapılan genel seçimlerin ardından hükümetin kurulamaması dolayısıyla Sayıştay Başkanı İoannis Sarma'yı ülkeyi seçimlere götürecek geçici hükümetin başbakanı olarak görevlendirdi.

    Yunanistan'da yapılan 21 Mayıs genel seçimlerinde hiçbir parti tek başına hükümet kurmak için gereken çoğunluğu tamamlayamadı. Yunanistan Cumhurbaşkanı Sakelaropulu seçim sonuçlarına göre hükümetin kurulamamasıyla ilgili parlamentodaki parti liderleriyle bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Sakelaropulu, yaklaşık yarım saat boyunca parti başkanlarıyla görüştü. Parti liderlerinin görevi iade etmesinin ardından Cumhurbaşkanı Sakelaropulu Sarma'yı Başbakanlığa davet etti.

    "SON ÇARE SİZİ ÇAĞIRDIM"
    Parti liderleriyle yarım saatlik görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Sakelaropulu, Sarma'ya, "hükümeti kurmanın mümkün olmadığını resmen gördük ve böylece geçici bir hükümet için anayasanın son çaresi olarak sizi çağırdım" dedi. Bu teklife karşılık olarak Sarmas da bunun büyük bir onur ve anayasal hükümlülük olduğunu söyleyerek, hükümetin geçici Başbakanı olma görevini kabul ettiğini açıkladı.

        SEÇİMİ YENİ DEMOKRASİ ÖNDE BİTİRMİŞTİ
        21 Mayıs'ta düzenlenen genel seçimlerde, resmi olmayan sonuçlara göre Yeni Demokrasi yüzde 40'ın üzerinde oy alarak (146 sandalye) en yakın rakibi SYRIZA'ya 20 puan fark atmıştı ancak tek başına iktidara gelebilmesi için gerekli 151 sandalye sayısına ulaşamamıştı.

        MİÇOTAKİS VE ÇİPRAS GÖREVİ KABUL ETMEMİŞTİ
        Yeni Demokrasi'nin lideri Kiryakos Miçotakis ve ikinci parti olan Radikal Sol İttifakın (SYRIZA) lideri Aleksis Çipras da koalisyon için gerekli şartların bulunmadığı gerekçesiyle hükümeti kurma görevini iade etmişti.Seçimlerde üçüncü olan PASOK-KINAL ittifakı lideri Nikos Andrulakis de Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu'nun kendisine verdiği hükümet kurma görevini reddetmişti.

        YUNANİSTAN'DA 2.SEÇİM 25 HAZİRAN'DA

        Hükümetin kurulamamasının ardından Yunanistan tekrar sandık başına gidecek. Yeni Demokrasi'nin lideri Miçotakis, ikinci seçimlerin 25 Haziran'da yapılabilmesi için çalışmalarını hızlandıracaklarını duyurmuştu. Sandığa ikinci kez gidildiğinde, birinci partiye, en az yüzde 25 oy alması kaydıyla 300 sandalyelik parlamentoda oy oranına bağlı fazladan 20 ila 50 sandalye verilecek.

        YENİ BAŞBAKAN İOANNİS SARMAS KİMDİR?
        Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu tarafından geçici Başbakan olarak atanan 66 yaşındaki Ioannis Sarma, 1957'de İstanköy'de doğdu. 1979'da Atina Ulusal ve Kapodistrian Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Sarma, daha sonra Paris II Üniversitesi'nden Ceza Hukuku ve Kamu alanlarında yüksek lisans diploması (DEA) aldı. 4 Kasım 2019'dan bu yana Sayıştay başkanı olarak görev yapmaktaydı.

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        Haberler Dünya Yunanistan'da koalisyon krizi! Atina eski Türkiye'yi yaşıyor: İşte 8'li koalisyonun kaos hayali
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