Yunanistan'da koalisyon krizi! Atina eski Türkiye'yi yaşıyor: İşte 8'li koalisyonun kaos hayali

Türkiye, 14 Mayıs'taki seçimler sonrası 28 Mayıs'taki ikinci tura gitmeye hazırlanırken Yunanistan'da koalisyon krizi yaşanıyor. Eski Türkiye'nin özeti bir tablonun ortaya çıktığı Yunanistan'da tıpkı CHP'nin başını çektiği 8'li koalisyon benzeri koltuk ve oy hesapları yapılmaya başlandı. Buna göre, sandığa ikinci kez gidildiğinde, birinci partiye, en az yüzde 25 oy alması kaydıyla 300 sandalyelik parlamentoda oy oranına bağlı fazladan 20 ila 50 sandalye verilecek.
YUNAN'DA ESKİ TÜRKİYE BENZERİ KOALİSYON KRİZİ
Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu, 21 Mayıs'ta yapılan genel seçimlerin ardından hükümetin kurulamaması dolayısıyla Sayıştay Başkanı İoannis Sarma'yı ülkeyi seçimlere götürecek geçici hükümetin başbakanı olarak görevlendirdi.
Yunanistan'da yapılan 21 Mayıs genel seçimlerinde hiçbir parti tek başına hükümet kurmak için gereken çoğunluğu tamamlayamadı. Yunanistan Cumhurbaşkanı Sakelaropulu seçim sonuçlarına göre hükümetin kurulamamasıyla ilgili parlamentodaki parti liderleriyle bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Sakelaropulu, yaklaşık yarım saat boyunca parti başkanlarıyla görüştü. Parti liderlerinin görevi iade etmesinin ardından Cumhurbaşkanı Sakelaropulu Sarma'yı Başbakanlığa davet etti.
"SON ÇARE SİZİ ÇAĞIRDIM"
Parti liderleriyle yarım saatlik görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Sakelaropulu, Sarma'ya, "hükümeti kurmanın mümkün olmadığını resmen gördük ve böylece geçici bir hükümet için anayasanın son çaresi olarak sizi çağırdım" dedi. Bu teklife karşılık olarak Sarmas da bunun büyük bir onur ve anayasal hükümlülük olduğunu söyleyerek, hükümetin geçici Başbakanı olma görevini kabul ettiğini açıkladı.