Türk düşmanı ABD'li senatör Bob Menendez yine sahnede! Gündemi seçimler: NATO, F-35, Selahattin Demirtaş...

Türkiye ile ilgili skandal açıklamaları ile gündeme gelen Türk düşmanı ABD'li senatör Bob Menendez yine bildiğiniz gibi. Türkiye'ye F-16 satışını engellemek için elinden gelen her şeyi yapan Menendez, Yunanistan'a F-35 satışı için düğmeye bastı. Konuya ilişkin açıklama yaparken Türkiye ve Yunanistan'daki seçimlere değindi. Skandal ifadeler kullandı.

SKANDAL İFADELER!

Türk düşmanlığı ile bilinen ABD'li senatör Bob Menendez, ANT1'e konuştu. Yunanistan'a F-35'lerin verilmesi için onayların çoktan verildiğini belirten Menendez, Türkiye'deki seçimler ile ilgili açıklamalarda bulundu.