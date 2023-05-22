Türk düşmanı ABD'li senatör Bob Menendez yine sahnede! Gündemi seçimler: NATO, F-35, Selahattin Demirtaş...

Türkiye ile ilgili skandal açıklamaları ile gündeme gelen Türk düşmanı ABD'li senatör Bob Menendez yine bildiğiniz gibi. Türkiye'ye F-16 satışını engellemek için elinden gelen her şeyi yapan Menendez, Yunanistan'a F-35 satışı için düğmeye bastı. Konuya ilişkin açıklama yaparken Türkiye ve Yunanistan'daki seçimlere değindi. Skandal ifadeler kullandı.
SKANDAL İFADELER!
Türk düşmanlığı ile bilinen ABD'li senatör Bob Menendez, ANT1'e konuştu. Yunanistan'a F-35'lerin verilmesi için onayların çoktan verildiğini belirten Menendez, Türkiye'deki seçimler ile ilgili açıklamalarda bulundu.
"Seçimlerden sonra Türkiye'nin her zaman istediğimiz NATO müttefiki olmasını umuyoruz" diyerek Batı'nın taleplerini bir kez daha dile getiren Menendez, Başkan Erdoğan ile ilgili skandal ifadeler kullandı. Erdoğan'ın kazanmak için gerekli gördüğü her şeyi yaptığını iddia eden Menendez, "Türkiye'de çok katmanlı bir süreç var" dedi.
KARGAŞA İÇİNDE Mİ OLACAK?
Pentapostagma'da 'Menendez Erdoğan'a karşı' başlıklı haberde Menendez'in, "Sonuçlar ne olursa olsun soru, Türkiye'nin nasıl ilerleyeceği." ifadelerini kullandığı, "Her zaman olmasını istediğimiz NATO müttefiki mi olacak yoksa kargaşa içinde mi olacak? Göreceğiz" dediği ifade edildi.