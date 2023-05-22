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    • Dünya
    • 22.05.2023 11:17
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    • 22.05.2023 11:37
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    Türk düşmanı ABD'li senatör Bob Menendez yine sahnede! Gündemi seçimler: NATO, F-35, Selahattin Demirtaş...

    Türk düşmanı ABD'li senatör Bob Menendez, Türkiye ve Yunanistan'daki seçim üzerinden yine saldırgan bir kampanya başlattı. "NATO müttefiki mi olacak yoksa kargaşa içinde mi olacak? Göreceğiz" ifadeleriyle Türkiye'yi hedef alan Mendez, terörden tutuklu HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a da desteğini açıkladı. Yunanistan'a F-35 satışının zaten imzaladığı bir anlaşma olduğunu belirten Menendez, Türkiye'ye F-16 satışını engellemek için ise elinden geleni yapıyor.

    takvim.com.tr
    Türk düşmanı ABD’li senatör yine sahnede!

    Türkiye ile ilgili skandal açıklamaları ile gündeme gelen Türk düşmanı ABD'li senatör Bob Menendez yine bildiğiniz gibi. Türkiye'ye F-16 satışını engellemek için elinden gelen her şeyi yapan Menendez, Yunanistan'a F-35 satışı için düğmeye bastı. Konuya ilişkin açıklama yaparken Türkiye ve Yunanistan'daki seçimlere değindi. Skandal ifadeler kullandı.

    SKANDAL İFADELER!
    Türk düşmanlığı ile bilinen ABD'li senatör Bob Menendez, ANT1'e konuştu. Yunanistan'a F-35'lerin verilmesi için onayların çoktan verildiğini belirten Menendez, Türkiye'deki seçimler ile ilgili açıklamalarda bulundu.

    "Seçimlerden sonra Türkiye'nin her zaman istediğimiz NATO müttefiki olmasını umuyoruz" diyerek Batı'nın taleplerini bir kez daha dile getiren Menendez, Başkan Erdoğan ile ilgili skandal ifadeler kullandı. Erdoğan'ın kazanmak için gerekli gördüğü her şeyi yaptığını iddia eden Menendez, "Türkiye'de çok katmanlı bir süreç var" dedi.

    KARGAŞA İÇİNDE Mİ OLACAK?
    Pentapostagma'da 'Menendez Erdoğan'a karşı' başlıklı haberde Menendez'in, "Sonuçlar ne olursa olsun soru, Türkiye'nin nasıl ilerleyeceği." ifadelerini kullandığı, "Her zaman olmasını istediğimiz NATO müttefiki mi olacak yoksa kargaşa içinde mi olacak? Göreceğiz" dediği ifade edildi.

        DEMİRTAŞ'A DESTEK
        Tetikçi Batı medyanın ağzıyla konuşan Menendez, Selahattin Demirtaş'ın tutuklu olmasından duyduğu rahatsızlığı üstü örtülü bir şekilde dile getirdi.

        "Liderlerin kim olacağına vatandaşlar karar verir" ifadelerini kullanan Menendez muhalefetin Türk vatandaşlarının kararlarını etkilemek için çok az vakti olduğunu iddia etti.

        F-16 SATIŞINA ENGEL ÇABASI
        Türkiye ve Yunanistan arasındaki ilişkilerin seçimden sonra farklı seyredeceğine dair bir inancı olduğunu belirten Menendez, Yunanistan'a F-35 satışının zaten imzaladığı bir anlaşma olduğunu belirtti.

        Bu süreç devam ederken Türkiye'ye F-16 satışını engellemek için elinden gelen her şeyi denediği ise biliniyor.
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            Haberler Dünya Türk düşmanı ABD'li senatör Bob Menendez yine sahnede! Gündemi seçimler: NATO, F-35, Selahattin Demirtaş...
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