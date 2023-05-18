ABD'den skandal destek: Suriye'de PKK/YPG'li teröristlere tank eğitimi veriyorlar

Terör örgütü DEAŞ'a karşı kurulan koalisyonun başını çeken ABD, Fırat'ın doğusundaki Haseke ve Deyrizor topraklarında PKK/YPG'li teröristlere daha önce de çeşitli silahlı eğitimler ve tatbikatlarla destek olmuştu.

ABD 2015'TEN BU YANA TERÖRİSTLERE SİLAHLI EĞİTİM DESTEĞİ VERİYOR

ABD ve öncülük ettiği koalisyon güçleri, 2015'ten bu yana binlerce YPG/PKK'lı teröriste silahlı eğitim verdi.