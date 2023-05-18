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    • Dünya
    • 18.05.2023 08:01
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    • 18.05.2023 08:01
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    ABD'den skandal destek: Suriye'de PKK/YPG'li teröristlere tank eğitimi veriyorlar

    ABD, Suriye'nin kuzeyinde terör devleti hayali kuran PKK/YPG'yi beslemeye devam ediyor. ABD askerleri, Suriye'nin doğusunda yer alan Deyrizor ilindeki PKK/YPG'li teröristlere tank kullanma eğitimi verdi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    ABD’den PKK/YPG’ye skandal destek!

    ABD askerleri, Suriye'nin doğusunda yer alan Deyrizor ilindeki PKK/YPG'li teröristlere tank kullanma eğitimi verdi.

    TERÖR ÖRGÜTÜNE TANK EĞİTİMİ VERDİLER
    Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'nin işgalindeki bölgelerde varlık gösteren ABD güçleri, terör örgütüne silahlı eğitim desteği vermeye devam ediyor.

    AA'nın yerel kaynaklardan aldığı bilgiye göre, eğitim, dün Deyrizor'da ABD güçlerinin konuşlandığı Koniko gaz sahası yakınlarında gerçekleşti.

    Eğitimlerin hangi ülkeye ait tanklar üzerinde verildiği ise öğrenilemedi.

        Onlarca PKK/YPG'li terörist, tank eğitiminin dışında ABD yapımı TOW tanksavarların kullanımı hakkında ABD askerlerinden eğitim gördü.

        Teröristlerin aynı noktada aldığı bir diğer eğitimse topçu atışları ve havan topları konusunda oldu.

        Terör örgütü DEAŞ'a karşı kurulan koalisyonun başını çeken ABD, Fırat'ın doğusundaki Haseke ve Deyrizor topraklarında PKK/YPG'li teröristlere daha önce de çeşitli silahlı eğitimler ve tatbikatlarla destek olmuştu.

        ABD 2015'TEN BU YANA TERÖRİSTLERE SİLAHLI EĞİTİM DESTEĞİ VERİYOR
        ABD ve öncülük ettiği koalisyon güçleri, 2015'ten bu yana binlerce YPG/PKK'lı teröriste silahlı eğitim verdi.

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