ABD'den skandal destek: Suriye'de PKK/YPG'li teröristlere tank eğitimi veriyorlar

- Dünya
- 18.05.2023 08:01
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- 18.05.2023 08:01
Onlarca PKK/YPG'li terörist, tank eğitiminin dışında ABD yapımı TOW tanksavarların kullanımı hakkında ABD askerlerinden eğitim gördü.
Teröristlerin aynı noktada aldığı bir diğer eğitimse topçu atışları ve havan topları konusunda oldu.
Terör örgütü DEAŞ'a karşı kurulan koalisyonun başını çeken ABD, Fırat'ın doğusundaki Haseke ve Deyrizor topraklarında PKK/YPG'li teröristlere daha önce de çeşitli silahlı eğitimler ve tatbikatlarla destek olmuştu.
ABD 2015'TEN BU YANA TERÖRİSTLERE SİLAHLI EĞİTİM DESTEĞİ VERİYOR
ABD ve öncülük ettiği koalisyon güçleri, 2015'ten bu yana binlerce YPG/PKK'lı teröriste silahlı eğitim verdi.