Suriye'de terör örgütü PKK 16 yaşındaki bir çocuğu kaçırdı

Terör örgütü PKK/YPG, Suriye'nin kuzeyindeki Rakka ilinden 16 yaşındaki bir çocuğu kaçırarak silahlı kadrosuna kattı.
SİLAHLI EĞİTİME GÖTÜRÜYORLAR
Muhalif Kürt grup "Bağımsız Kürt Rabıtası" Sözcüsü Redor el-Ahmed, PKK/YPG'li teröristlerin işgalindeki Rakka'dan 16 yaşındaki M.N.A.R'ı kaçırdığını söyledi.
Ahmed, terör örgütünün, kaçırdığı çocukların aileleriyle iletişim kurmalarına izin vermediğini belirtti.
Terör örgütü PKK/YPG, kaçırdığı veya alıkoyduğu gençleri ve çocukları silahlı eğitim için kamplarına götürüyor.
Teröristler, nisan ayında Halep'in Münbiç ilçesinden 13 yaşındaki bir çocuğu kaçırmıştı.
2021'DE 221 ÇOCUĞU KAÇIRDILAR
Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği, 11 Temmuz 2022'de yayımladığı "2021 Çocuklar ve Silahlı Çatışmalar" raporunda, terör örgütü PKK/YPG'nin 2021'de 221 çocuğu silahlı kadrosuna kattığını açıklamıştı.