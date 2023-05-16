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    • Dünya
    • 16.05.2023 13:51
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    • 16.05.2023 13:51
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    Suriye'de terör örgütü PKK 16 yaşındaki bir çocuğu kaçırdı

    PKK, Türkiye'de olduğu Suriye'de de çocukları kandırarak ve kaçırarak örgütün silahlı kadrosuna katıyor. Suriye muhalif gruplardan alınan bilgilere göre son olarak, YPG/PKK teröristlerin işgalindeki Rakka'dan 16 yaşındaki bir çocuğu kaçırdı. BM raporunda, terör örgütü PKK/YPG'nin 2021'de 221 çocuğu silahlı kadrosuna kattığı açıklanmıştı.

    AJANSLAR
    PKK Rakka’dan bir çocuğu kaçırdı

    Terör örgütü PKK/YPG, Suriye'nin kuzeyindeki Rakka ilinden 16 yaşındaki bir çocuğu kaçırarak silahlı kadrosuna kattı.

    SİLAHLI EĞİTİME GÖTÜRÜYORLAR
    Muhalif Kürt grup "Bağımsız Kürt Rabıtası" Sözcüsü Redor el-Ahmed, PKK/YPG'li teröristlerin işgalindeki Rakka'dan 16 yaşındaki M.N.A.R'ı kaçırdığını söyledi.

    Ahmed, terör örgütünün, kaçırdığı çocukların aileleriyle iletişim kurmalarına izin vermediğini belirtti.

    Terör örgütü PKK/YPG, kaçırdığı veya alıkoyduğu gençleri ve çocukları silahlı eğitim için kamplarına götürüyor.

    Teröristler, nisan ayında Halep'in Münbiç ilçesinden 13 yaşındaki bir çocuğu kaçırmıştı.

    2021'DE 221 ÇOCUĞU KAÇIRDILAR
    Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği, 11 Temmuz 2022'de yayımladığı "2021 Çocuklar ve Silahlı Çatışmalar" raporunda, terör örgütü PKK/YPG'nin 2021'de 221 çocuğu silahlı kadrosuna kattığını açıklamıştı.

        Raporda, terör örgütü PKK/YPG'nin kolu olan "İç Asayiş Güçleri"nin ise aynı yıl içinde 24 çocuk kullandığının, sözde "Afrin Kurtuluş Güçleri"nin de 2021'de 2 çocuğu silahlı kadrosuna kattığının tespit edildiği belirtilmişti.

        PKK/YPG'nin, Suriye'de 2021'de 55 çocuğu öldürdüğü, örgüte bağlı sözde "Afrin Kurtuluş Güçleri" ve "İç Asayiş Güçleri"nin de aynı yıl içinde 18 çocuğu öldürdüğü ifade edilmişti.

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