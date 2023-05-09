WhatsApp'ın güvenirliği tartışma konusu oldu! Elon Musk'tan kafa karıştıran çıkış: Güvenilmez





WhatsApp, birkaç yıldır büyük teknoloji şirketi META'nın (Facebook) bir parçası. Bu, Mark Zuckerberg'in şirket geçmişi nedeniyle kullanıcı verilerinin gizliliğiyle ilgili bazı endişeleri gündemde tutuyor.

WhatsApp' de geçmişte bazı gizlilik sorunlarıyla karşı karşıya kalmıştı. WhatsApp, telefon numarası, cihaz bilgileri, konum ve rehber gibi bazı kullanıcı verilerini ana şirketi Meta ile paylaştığı gerekçesiyle sorun yaşamıştı.

İddiayı paylaşan mühendisin telefonunun Google tarafından tasarlanmış ve geliştirilmiş bir akıllı telefon olması da hem Google'ın hem Meta'nın gizlilik sorununu tekrar gündeme getirdi.

