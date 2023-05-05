İngiltere'nın en güçlü savaş gemisi HMS Diamond, Kral Charles'ı korumak için nöbet tutmaya başladı. Geminin, İngiliz Dış İstihbarat Servisi MI6'nın isteği doğrultusunda Thames Nehri'nde geldiği açıklandı. Yarın yapılacak taç giyme töreninde görev yapacak olan olağanüstü ateş gücüne sahip HMS Diamond, olası drone saldırılarına karşı da dünyanın en iyisi olarak gösteriliyor. Gemi, 250 mil öteden ses hızının üç katı hızda bir kriket topu büyüklüğündeki gizli hedefleri bile tespit edip izleyebiliyor.
- Dünya
- 05.05.2023 Gazete
HMS Diamond'a Kral Charles'ı koruma görevi
İngiltere'nın en güçlü savaş gemisi HMS Diamond, Kral Charles'ı korumak için nöbet tutmaya başladı. Geminin, İngiliz Dış İstihbarat Servisi MI6'nın isteği doğrultusunda Thames Nehri'nde geldiği açıklandı.
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