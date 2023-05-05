DSÖ Kovid-19 sağlık acil durumunu kaldırdı

Dünya Sağlık Örgütü, 3 yıldan uzun süredir milyonlarca insanı öldüren, ekonomik yıkıma yol açan küresel Kovid-19 pandemisinin artık küresel sağlık acil durumu teşkil etmediğini duyurdu.
Öte yandan Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, yayımladığı raporda, aralık ve şubat ayları arasında dört kez yaptığı çevrim içi anketlerin sonuçlarını açıkladı.
Raporda, Kovid-19'a yakalandığı bildirenlerin sayısının 19 ve 21 Aralık tarihlerinde zirve noktasına ulaştığı belirtilerek yaş, cinsiyet, meslek ve yerleşim yeri gibi demografik verilerden hareketle yürütülen projeksiyonlar sonucu, 7 Şubat itibarıyla nüfusun yüzde 82,4'ünün virüse yakalandığı tespiti yapıldı.