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    • Dünya
    • 05.05.2023 16:40
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    • 05.05.2023 16:45
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    DSÖ Kovid-19 sağlık acil durumunu kaldırdı

    Son dakika haberi! Dünya Sağlık Örgütü, 3 yıldan uzun süredir milyonlarca insanı öldüren, ekonomik yıkıma yol açan küresel Kovid-19 pandemisinin artık küresel sağlık acil durumu teşkil etmediğini duyurdu.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    DSÖ Kovid-19 sağlık acil durumunu kaldırdı

    Dünya Sağlık Örgütü, 3 yıldan uzun süredir milyonlarca insanı öldüren, ekonomik yıkıma yol açan küresel Kovid-19 pandemisinin artık küresel sağlık acil durumu teşkil etmediğini duyurdu.



    Öte yandan Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, yayımladığı raporda, aralık ve şubat ayları arasında dört kez yaptığı çevrim içi anketlerin sonuçlarını açıkladı.

    Raporda, Kovid-19'a yakalandığı bildirenlerin sayısının 19 ve 21 Aralık tarihlerinde zirve noktasına ulaştığı belirtilerek yaş, cinsiyet, meslek ve yerleşim yeri gibi demografik verilerden hareketle yürütülen projeksiyonlar sonucu, 7 Şubat itibarıyla nüfusun yüzde 82,4'ünün virüse yakalandığı tespiti yapıldı.

        Merkez, ayrıca son 6 ayda hatırlatma dozu aşılarının virüsün daha fazla yayılmasını engellediği ve hastalık semptomlarını azalttığını bildirdi.

        Çin'de Kovid-19 salgının başından beri, "sıfır vaka" olarak adlandırılan, büyük çaplı kapanma, karantina ve seyahat kısıtlamalarını gerektiren salgın kontrol tedbirlerinin 7 Aralık 2022'de aniden kaldırılmasıyla vakalar hızla artmış, ülke bugüne dek görülen en büyük kitlesel yayılmayla karşı karşıya kalmıştı.

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