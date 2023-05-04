Putin'e suikast girişimi dünya gündemine bomba gibi düştü! Kremlin Sarayı'na İHA'lı saldırı

Ukrayna ile savaş halinde bulunan Rusya'ya yönelik saldırı girişimi, dünyada ilk haber olarak ses getirdi. İddiaya göre önceki gece iki İHA, Kremlin'e doğru harekete geçti. Rus Ordu ve özel servislerin radar harp sistemleri devreye girdi.

Müdahale sonucu, İHA'lar imha edildi. Suikastın Putin'e yönelik olduğu bildirildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, Kremlin'de de herhangi bir hasar meydana gelmedi. Suikast girişiminden Ukrayna'nın sorumlu olduğu kaydedildi. Putin'in programlarında her hangi bir değişikliğe gitmediği belirtildi...



UKRAYNA: İLGİMİZ YOK

Ukrayna Cumhurbaşkanlığı sözcüsü Mikhaylo Podolyak saldırının kendileri ile hiçbir ilgisi olmadığını belirtti. "Ukrayna'nın Kremlin'e yönelik drone saldırılarıyla hiçbir ilgisi yok. Ukrayna Kremlin'e saldırmıyor, çünkü bu hiçbir şeyi çözmez" dedi.