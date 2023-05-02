Beyaz Saray'daki Ramazan Bayramı resepsiyonunda skandal! Müslüman Belediye Başkanı Muhammed Hayrullah etkinliğe alınmadı

New Jersey eyaletinde Prospect Park Belediye Başkanı Muhammed Hayrullah Hayrullah, yaptığı açıklamada, resepsiyona gelmeden kısa süre önce Beyaz Saray'dan, Gizli Servis'in etkinliğe katılmasına izin vermediğini dolayısıyla resepsiyona katılamayacağını belirten telefon aldığını söyledi.
Beyaz Saray'ın, Gizli Servis'in bu kararının nedenine ilişkin açıklama yapmadığını aktaran Hayrullah, "hayal kırıklığına uğradığını" dile getirdi.
Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) aralarında Müslümanların da bulunduğu 1 milyondan fazla kişiyi dahil ettiği "terör izleme listesi"ne atıfta bulunan Hayrullah, "Bu bir etkinliğe katılamama meselesi değil, asıl mesele arkasındaki neden. Kimliğim yüzünden beni hedef alan bir liste var. ABD'deki en yüksek makamın bu tür profillemelerle uğraşmaması gerekiyor." ifadesini kullandı.
Hayrullah, haberi aldıktan sonra ülkenin en büyük Müslüman sivil haklar örgütü olan Amerikan-İslam İlişkileri Konseyinin (CAIR) New Jersey Ofisine durumu hakkında bilgi verdiğini belirtti.
CAIR: KABUL EDİLEMEZ VE AŞAĞILAYICI
Gizli Servis Sözcüsü Anthony Guglielmi, Hayrullah'ın Beyaz Saray'a girişine izin verilmediğini doğruladı.