Beyaz Saray'daki Ramazan Bayramı resepsiyonunda skandal! Müslüman Belediye Başkanı Muhammed Hayrullah etkinliğe alınmadı

Hükümeti, "terör izleme listesi" uygulamasına son vermeye çağıran Maksut, listede "Hayrullah" adında ve aynı doğum tarihli bir kişinin de olduğunu ileri sürdü.

NEW JERSEY EYALETİNİN ÖNDE GELEN SEÇİLMİŞ MÜSLÜMAN YETKİLİLERİNDEN BİRİ

Suriye'den 1980'de ABD'ye göç eden ve eski bir eğitimci olan 47 yaşındaki Hayrullah, 2006'dan bu yana Prospect Park Belediye Başkanı olarak görev yapıyor ve "New Jersey eyaletinin önde gelen seçilmiş Müslüman yetkililerinden biri" olarak biliniyor.